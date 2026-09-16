ICC T20 રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્માને થયો મોટો ફાયદો, પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાન પાછળ છોડ્યો
ICC T20 રેન્કિંગનું તાજેતરનું અપડેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માને મોટો ફાયદો થયો છે.
Published : September 16, 2026 at 6:07 PM IST
ICC T20 RANKING: અફઘાનિસ્તાન સામેની T20I શ્રેણીમાં ભારતની શાનદાર શરૂઆતની અસર તાજેતરના ICC પુરુષ T20I ખેલાડીઓના રેન્કિંગમાં જોવા મળે છે, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓનેે ફાયદો મળ્યો છે. અભિષેક શર્માએ પ્રથમ મેચમાં 82 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને શ્રેણીમાં નવો પ્રાણ ફૂંક્યો હતો; આ ઇનિંગ્સને કારણે, ડાબા હાથના આ બેટ્સમેને તાજેતરના T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં એક સ્થાનની છલાંગ લગાવી છે અને પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાનને પાછળ છોડીને બીજા સ્થાને પહોંચ્યા છે.
અભિષેક શર્માએ અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં 82 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને શ્રેણીમાં નવો પ્રાણ ફૂંક્યો હતો. ત્યારબાદ બીજી T20 મેચમાં પણ તેણે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા માત્ર 19 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા હતા. આ પ્રદર્શનને કારણે, ડાબા હાથના આ બેટ્સમેને તાજેતરના T20I રેન્કિંગમાં એક સ્થાનની છલાંગ લગાવી છે અને પાકિસ્તાનના સાહિબઝાદા ફરહાનને પાછળ છોડીને બીજું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. અભિષેક 862ના રેટિંગ સાથે બીજા ક્રમે પહોંચ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈશાન કિશન 913ના રેટિંગ સાથે ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં પ્રથમ સ્થાને બિરાજમાન છે.
Some big movers across all formats following the latest update to the ICC Player Rankings 😲https://t.co/w0lu948g49— ICC (@ICC) September 16, 2026
જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તીને ફાયદો
તાજેતરના ICC રેન્કિંગમાં ભારતીય બોલરોએ પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, વરુણ ચક્રવર્તી બે સ્થાનની છલાંગ લગાવીને પાંચમા ક્રમે પહોંચી ગયો છે. બીજી તરફ, જસપ્રીત બુમરાહ સાત સ્થાન ઉપર ચઢીને 650ના રેટિંગ સાથે 10મા ક્રમે પહોંચ્યો છે. પરિણામે, હવે ટોચના 10 ખેલાડીઓમાં બે ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે.
It's an Indian 1-2 in the men's T20 batting rankings 🔝 pic.twitter.com/wIbYK61fUL— Cricinfo (@cricinfo) September 16, 2026
આ ઉપરાંત, ભારતના સ્ટાર ઝડપી બોલર અર્શદીપ સિંહે 11 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને 14મું સ્થાન મેળવ્યું છે. પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ નવાઝે પણ પ્રગતિ કરી છે અને 658ના રેટિંગ સાથે આઠમા ક્રમે પહોંચ્યો છે. તેની સામે, અફઘાનિસ્તાનના મુજીબ ઉર રહેમાનને નુકસાન થયું છે અને તે ચાર સ્થાન નીચે સરકીને 11મા ક્રમે આવી ગયો છે. દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાનના અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝઈએ T20I ઓલરાઉન્ડરોની અપડેટ થયેલી યાદીમાં પ્રભાવશાળી પ્રગતિ કરી છે; 26 વર્ષીય આ ખેલાડીએ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં અણનમ અડધી સદી ફટકારી હતી.
જોશ ટંગને પણ થયો ફાયદો
ઇંગ્લેન્ડના સાથી ખેલાડી જોશ ટંગે (બે સ્થાનના સુધારા સાથે 11મા ક્રમે) પણ પોતાની કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ રેટિંગ હાંસલ કર્યું; આ સફળતા શ્રેણી દરમિયાન તેણે ઝડપેલી 19 વિકેટને આભારી છે. દરમિયાન, બર્મિંગહામમાં રમાયેલી ત્રીજી ટેસ્ટમાં મહત્વપૂર્ણ અડધી સદી ફટકારવાને કારણે, 32 વર્ષીય રોબિન્સન ટેસ્ટ ઓલ-રાઉન્ડર રેન્કિંગમાં સાત સ્થાનની છલાંગ લગાવીને 13મા ક્રમે પહોંચ્યો છે.
ટેસ્ટ બેટિંગ રેન્કિંગમાં પણ પાકિસ્તાન માટે સારા સમાચાર હતા. કેપ્ટન બાબર આઝમ (બે સ્થાનના સુધારા સાથે 13મા ક્રમે) અને ડાબા હાથના બેટર શાન મસૂદે (ચાર સ્થાનના સુધારા સાથે 37મા ક્રમે) પોતાની સ્થિતિમાં સુધારો કર્યો છે. આ ઉપરાંત, ઇંગ્લેન્ડના વિકેટકીપર જેમી સ્મિથને (ત્રણ સ્થાનના સુધારા સાથે 20મા ક્રમે) ત્રીજી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં અડધી સદી ફટકારવાનો લાભ મળ્યો છે.
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