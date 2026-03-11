ETV Bharat / sports

ICC રેન્કિંગમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો, T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર સાહિબજાદા ફરહાનને મોટું નુકશાન

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પૂરો થતાં જ ICC એ નવી T20 રેન્કિંગ જાહેર કરી દીધી છે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
ICC T20 RANKING UPDATE: ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ટીમ ઐતિહાસિક જીત અને ખિતાબ તરફ દોરી ગઈ. ભારતીય બેટ્સમેનોનું મજબૂત પ્રદર્શન નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં પણ દેખાય થાય છે. ટોચના 10 માં ચાર ભારતીય બેટ્સમેન સ્થાન ધરાવે છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે નવીનતમ રેન્કિંગમાં કયા બેટ્સમેનનું સ્થાન છે.

અભિષેક શર્મા રેન્કિંગમાં નંબર-1 બેટ્સમેન

2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ પછી, ICC એ નવી T20I રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. અભિષેક શર્મા રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન તરીકે યથાવત છે. જોકે, તેમનું સ્થાન હવે જોખમમાં છે, કારણ કે પ્રથમ અને બીજા ક્રમાંકિત બેટ્સમેન વચ્ચે બહુ અંતર નથી. અભિષેક શર્માનું રેટિંગ 875 છે, ત્યારબાદ ઇશાન કિશન છે, જેણે આ વખતે બે સ્થાનનો કૂદકો માર્યો છે. તેમનું રેટિંગ હવે 871 છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રથમ અને બીજા ક્રમાંકિત બેટ્સમેન વચ્ચે ફક્ત ચાર પોઇન્ટનું અંતર છે.

સાહિબજાદા ફરહાનને એક સ્થાનનું નુકશાન

પાકિસ્તાનના ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાન એક સ્થાનનું નુકશાન થયું છે, તે હવે ત્રીજા ક્રમે પર આવી ગયો છે. તેનું રેટિંગ હાલમાં 848 છે. ઈંગ્લેન્ડના ફિલ સોલ્ટ પણ એક સ્થાન નીચે આવી ગયો છે. તે 792 રેટિંગ સાથે ચોથા નંબર પર છે. શ્રીલંકાના પથુમ નિસાન્કા પાંચમા નંબર પર યથાવત છે. ન્યુઝીલેન્ડના ટિમ સીફર્ટે આ વખતે નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. તેઓ ચાર સ્થાન આગળ વધીને છઠ્ઠા નંબર પર પહોંચી ગયો છે, તેનું રેટિંગ 749 છે. તિલક વર્મા પણ આ વખતે એક સ્થાન નીચે ઉતરીને સાતમા નંબર પર આવી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ આઠમા નંબર પર છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ બે સ્થાન નીચે આવી ગયો છે, જે હવે નવમા નંબર પર છે. તેનું રેટિંગ 722 છે. ઈંગ્લેન્ડના જોસ બટલર 716 રેટિંગ સાથે 10મા નંબર પર છે.

સંજુ સેમસન એ લગાવી લાંબી છલાંગ

સંજુ સેમસનનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. આ વખતે, તે 18 સ્થાન આગળ વધીને 22મા ક્રમે પહોંચી ગયો છે. સંજુએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની છેલ્લી ત્રણ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે તેને મોટો ફાયદો થયો છે.

વરુણ ચક્રવર્તીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે

2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં બુમરાહ સાથે ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ (14) શેર કરનાર વરુણ ચક્રવર્તીને ઝટકો લાગ્યો છે. વરુણે હવે લાંબા સમય પછી પોતાનું નંબર 1 સ્થાન ગુમાવ્યું છે, અને રાશિદ ખાન વિશ્વનો નવો નંબર 1 T20 બોલર બન્યો છે. વરુણના હવે 740 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, જ્યારે રાશિદ ખાન 753 પોઈન્ટ સાથે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે.

