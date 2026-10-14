શ્રેયસ ઐયરે ICC રેન્કિંગમાં લાંબી છલાંગ લગાવી, ઈશાન કિશનનું વર્ચસ્વ યથાવત
ICC એ નવી T20 રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ફાયદો થયો છે. તિલક વર્માએ પણ ફાયદો મેળવ્યો છે.
Published : October 14, 2026 at 4:06 PM IST
ICC T20 RANKING: ભારતીય T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર હાલમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે. તેણે નવા ICC રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે અને હવે તે સીધો ટોચના 5 માં સ્થાન મેળવી ચૂક્યો છે. આ દરમિયાન, ભારતના ઇશાન કિશન અને અભિષેક શર્મા વચ્ચે નંબર વન સ્થાન માટેનો જંગ ચાલુ છે. જ્યારે ઇશાન એકમાત્ર ખેલાડી છે, ત્યારે બંને ખેલાડીઓ વચ્ચેનું અંતર હવે ખૂબ જ ઓછું થઈ ગયું છે.
ઈશાન કિશન T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન પર
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમાઈ છે અને ભારતીય ટીમે લીડ મેળવી છે. આ દરમિયાન, ICC એ નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ભારતનો ઈશાન કિશન T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન પર યથાવત છે, હાલમાં તેનું રેટિંગ 904 છે. અભિષેક શર્મા 891 રેટિંગ સાથે બીજા સ્થાને છે. આનો અર્થ એ થયો કે પ્રથમ અને બીજા સ્થાન વચ્ચેનું અંતર ઓછું છે, તેથી આગામી દિવસોમાં આ જંગ વધુ રસપ્રદ બનશે.
🚨 CAPTAIN SHREYAS IYER MOVES TO NUMBER 4 IN ICC T20I BATTERS RANKING 🇮🇳🔥 1) Ishan Kishan - 904 2) Abhishek Sharma - 891 4) Shreyas Iyer - 798 9) Tilak Varma - 731 The T20 World Cup Champions for a reason. https://t.co/Fpc9zNWCkD— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2026
શ્રેયસ ઐય્યર ત્રણ સ્થાનનો ફાયદો
આ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. તે હવે ત્રણ સ્થાનનો કૂદકો મારીને ચોથા નંબર પર પહોંચી ગયો છે, તેનું રેટિંગ 798 થઈ ગયું છે. પાકિસ્તાનનો શાહીબાઝાદા ફરહાન 883 રેટિંગ સાથે ત્રીજા નંબર પર છે. શ્રેયસે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં અણનમ 102 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે બીજી મેચમાં 40 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ત્રીજા મેચમાં તે ફક્ત એક રન બનાવીને આઉટ થયો. શ્રેણીમાં હજુ બે મેચ બાકી છે. જો શ્રેયસ આ મેચોમાં મોટો સ્કોર કરવાનું ચાલુ રાખશે, તો તેની પાસે ત્રીજા સ્થાને જવાની તક રહેશે.
શાઈ હોપને થયો ફાયદો
શ્રેયસ ઐયરના આગમન સાથે, ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રુક અને જોસ બટલર એક-એક સ્થાન નીચે ઉતર્યા છે. તેઓ હવે પાંચમા અને છઠ્ઠા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ એક સ્થાન નીચે ઉતરીને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. દરમિયાન, તિલક વર્મા એક સ્થાન આગળ વધ્યા છે અને હવે 731 ના રેટિંગ સાથે નવમા સ્થાને છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના કેપ્ટન શાઈ હોપ બે સ્થાન આગળ વધીને 11મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તેમનું રેટિંગ હાલમાં 718 છે.
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