ICC દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમને કરી સસ્પેન્ડ
IPL 2026 સમાપ્ત થયા પછી ક્રિકેટ જગતમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ICC ફરી એકવાર મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લઈ રહ્યું છે.
Published : June 2, 2026 at 3:29 PM IST
ICC SUSPENDS CRICKET CANADA: 31 મેના રોજ અમદાવાદમાં યોજાયેલી ICC બોર્ડની બેઠક બાદ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ તાત્કાલિક અસરથી ક્રિકેટ કેનેડાનું સભ્યપદ સસ્પેન્ડ કરી દીધું છે. ICC માને છે કે કેનેડિયન ક્રિકેટ બોર્ડ તેના નિયમો અને જવાબદારીઓને યોગ્ય રીતે નિભાવવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું છે; આ કારણોસર બોર્ડે આ નિર્ણય લીધો છે. ક્રિકેટ કેનેડાએ ICC સભ્ય તરીકેનો દરજ્જો જાળવી રાખવા માટે કોઈપણ દેશે જે આવશ્યક ICC નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ તેનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.
શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં કેનેડિયન ક્રિકેટ ટીમ ફસાયેલી
એક પ્રેસ રિલીઝમાં, ICC એ જણાવ્યું હતું કે કેનેડા ક્રિકેટ બોર્ડને નિયમોના ગંભીર ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યું છે. બોર્ડે સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું કે કેનેડાએ સ્વચ્છ અને ન્યાયી વ્યવસ્થા જાળવવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો ભંગ કર્યો છે અને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. જો કે, ICC એ હજુ સુધી ઉલ્લંઘનોની ગંભીરતા અથવા તેના ચોક્કસ સ્વરૂપનો સંપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો નથી. આ મોટા નિર્ણય બાદ, કેનેડિયન ટીમ આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ શકશે કે નહીં તેના પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો ઘેરાઈ ગયા છે.
ક્રિકેટ કેનેડાને તેની સિસ્ટમમાં સુધારો કરવાની તક આપવામાં આવી
તેમ છતાં, મીટિંગ દરમિયાન, ICC એ સ્પષ્ટ કર્યું કે કેનેડિયન રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ ભવિષ્યની તમામ ICC ટુર્નામેન્ટ અને મેચોમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે. વધુમાં, ખેલાડીઓને કોઈપણ નુકસાન અટકાવવા માટે, ICC પોતે એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ દ્વારા ટીમના ભંડોળનું નિરીક્ષણ કરશે. વધુમાં, ICC એ સુધારણા માટે કેનેડિયન બોર્ડ પર કેટલીક શરતો લાદી છે; એકવાર આ શરતો પૂર્ણ થઈ જાય, પછી તેમનું સભ્યપદ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. હવે જોવાનું બાકી છે કે તેઓ ક્યારે તેમનું ICC સભ્યપદ પાછું મેળવશે.
કેનેડા ક્રિકેટ ટીમ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ગ્રુપ A નો ભાગ હતી
કેનેડા ક્રિકેટ ટીમે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો, જેનું આયોજન આ વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટમાં, તેમની ટીમ ગ્રુપ A માં રાખવામાં આવી હતી અને ગ્રુપ સ્ટેજમાં જ બહાર થઈ ગઈ હતી. ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન, ટીમે ચાર મેચ રમી હતી, જેમાં એક જીત મેળવી હતી જ્યારે બે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વધુમાં, ટીમ ઈન્ડિયા સામેની તેમની મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.
