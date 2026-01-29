T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મોટા સમાચાર, ICCએ ફિક્સિંગના આરોપમાં સ્ટાર ક્રિકેટરને કર્યો સસ્પેન્ડ
બાર્બાડોસમાં 2023-24 BIM10 લીગ દરમિયાન કથિત સ્પોટ-ફિક્સિંગના સંબંધમાં ICC એ યુએસ બેટ્સમેન એરોન જોન્સને સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે.
January 29, 2026
ICC SUSPENDED AARON JONES: T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. કુલ 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં યુએસએ ક્રિકેટ ટીમ પણ સામેલ છે. 2024 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં, યુએસએ ટીમે સુપર 8 માં પહોંચીને મેગા-ઇવેન્ટમાં સીધો સ્થાન મેળવ્યું હતું, જેમાં એરોન જોન્સે બેટથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. દરમિયાન, આગામી મેગા-ઇવેન્ટ પહેલા યુએસએને એરોન જોન્સના રૂપમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેના પર ગંભીર મેચ ફિક્સિંગ અને ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ છે. આ આરોપો બાદ, ICC એ જોન્સને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
મેચ ફિક્સિંગ અને ભ્રષ્ટાચારના પાંચ ગંભીર આરોપ
એરોન જોન્સના સસ્પેન્શન અંગે ICC દ્વારા 29 જાન્યુઆરીના રોજ જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેના પર મેચ ફિક્સિંગ અને ભ્રષ્ટાચારના પાંચ ગંભીર આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્રણ આરોપો 2023-24 માટે યોજાનારી બાર્બાડોસ સ્થિત BIM10 T20 ટુર્નામેન્ટ સાથે સંબંધિત છે.
🚨 ICC has banned Aaron Jones from all formats for violating anti-corruption code. pic.twitter.com/SM1Bs9z5WZ— Indian Cricket (@IPL2025Auction) January 29, 2026
એક ગંભીર આરોપ એ છે કે જોન્સે મેચના પરિણામ અથવા અન્ય કોઈપણ પાસાને પ્રભાવિત કરવાના કાવતરામાં સામેલ થવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ICC એ એરોન જોન્સને તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ક્રિકેટ સંબંધિત તમામ પ્રવૃત્તિઓમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે, અને તેમને બધા આરોપોનો જવાબ આપવા માટે 14 દિવસનો સમય આપ્યો છે.
યુએસએ ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સાથે ગ્રુપ A માં
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેનારી 20 ટીમોમાંથી મોટાભાગની ટીમોએ તેમની ટીમની જાહેરાત કરી છે, પરંતુ યુએસએ ટીમની જાહેરાત હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. યુએસએ ટીમને આગામી મેગા ઇવેન્ટ માટે ગ્રુપ A માં યજમાન ભારત, નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને પાકિસ્તાન સાથે મૂકવામાં આવી છે. યુએસએ ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે તેની પહેલી મેચ રમશે. એરોન જોન્સ વિશે વાત કરીએ તો, તેણે અત્યાર સુધીમાં 48 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે અને 24.06 ની સરેરાશથી 770 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 2 અડધી સદીની ઇનિંગ્સ પણ શામેલ છે.
