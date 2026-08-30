શ્રીલંકા પાસેથી 2027 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની મેજબાની છીનવાઈ, જાણો ICC એ આટલું મોટું પગલું કેમ ભર્યું
ICC એ શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડને મોટો ફટકો આપ્યો છે. ICC એ શ્રીલંકા પાસેથી 2027 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના યજમાન અધિકારો છીનવી લીધા છે.
Published : August 30, 2026 at 8:42 PM IST
WOMENS CHAMPIONS TROPHY: ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ શ્રીલંકાને 2027 મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના યજમાન અધિકારો છીનવી લઈને મોટો ફટકો આપ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર યોજાવાની હતી, જેમાં શરૂઆતમાં શ્રીલંકાને યજમાન પદ સોંપવામાં આવ્યું હતું; જોકે, ICC એ હવે શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. આ નિર્ણયને કારણે બોર્ડને નોંધપાત્ર નુકસાન સહન કરવું પડશે. ચાલો જાણીએ કે ICC એ આ મોટું પગલું કેમ ભર્યું.
શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડમાં સરકાર દ્વારા નિયુક્ત પરિવર્તન સમિતિ દ્વારા વધતી જતી દખલગીરીથી ICC નારાજ હતું. બોર્ડના બંધારણ અને વહીવટમાં ફેરફારો સંબંધિત મુદ્દાઓને કારણે ICC એ આ પગલું ભર્યું. ICC એ અગાઉ શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડને ચૂંટણીઓ યોજવા માટે વારંવાર વિનંતી કરી હતી, પરંતુ ચૂંટણીઓ યોજાઈ ન હતી. આ પહેલા, શ્રીલંકાના પ્રતિનિધિઓને ICC બેઠકોમાં ભાગ લેવાથી પણ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા હતા. હવે, ICC એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને શ્રીલંકાને મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે યજમાની અધિકારો છીનવી લીધા છે.
🚨 Sri Lanka lose Women's Champions Trophy hosting rights amid an ongoing governance dispute!— Female Cricket (@imfemalecricket) August 30, 2026
The ICC is yet to announce the replacement host.#CricketTwitter pic.twitter.com/ouX8qfRnJ1
શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડની ટ્રાન્સફોર્મેશન કમિટીના સેક્રેટરી પ્રકાશ શેફ્ટરે જણાવ્યું છે કે ટુર્નામેન્ટ શ્રીલંકાથી બહાર ખસેડવામાં આવી છે. ICC એ હજુ સુધી નવા સ્થળની જાહેરાત કરી નથી.
શ્રીલંકાની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી પણ બહાર થઈ શકે છે
ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, ભારત, ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં 2027 મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે ટોચની પાંચ ટીમો તરીકે પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે. જો આમાંથી કોઈ એક રાષ્ટ્રને યજમાન અધિકાર આપવામાં આવે છે, તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ - હાલમાં છઠ્ઠા ક્રમે છે - ને પ્રવેશ આપવામાં આવશે. શ્રીલંકા હાલમાં સાતમા ક્રમે છે. જો કે, જો યુએઈ યજમાન અધિકારો મેળવે છે, તો તેઓ યજમાન રાષ્ટ્ર હોવાના કારણે છઠ્ઠી ટીમ તરીકે પ્રવેશ મેળવશે. પરિણામે, શ્રીલંકાને 2027 મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભાગ લેવાનું જોખમ રહેલું છે.
🚨 NO WOMEN'S CHAMPIONS TROPHY 2027 IN SRI LANKA 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 30, 2026
- Sri Lanka has lost the hosting rights for the Historic inaugural ICC Women's Champions Trophy in 2027. (Hindustan Times). pic.twitter.com/1umBvxXFrj
હાલમાં, શ્રીલંકાની મહિલા ટીમ 2026 એશિયા કપમાં ભાગ લઈ રહી છે. શ્રીલંકાએ તેમની શરૂઆતની મેચમાં યુએઈ મહિલા ટીમને 9 વિકેટથી હરાવી હતી. યુએઈ ટીમ 79 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી; જવાબમાં, શ્રીલંકાએ લક્ષ્યનો પીછો કરીને 7.5 ઓવરમાં 80/1 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. શ્રીલંકાની આગામી મેચ 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઇન્ડોનેશિયા સામે છે.
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