ICC વર્લ્ડ કપ T20 પહેલા બાંગ્લાદેશને મોટો ઝટકો, માંગણી ફગાવી દેવાઈ
બાંગ્લાદેશની હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI એ KKR ટીમને મુફતીઆઝુર રહેમાનને પડતો મૂકવા કહ્યું હતું.
Published : January 7, 2026 at 12:05 PM IST
ઢાકા (બાંગ્લાદેશ): આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ આગામી ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તેની મેચો ભારતથી શ્રીલંકામાં ખસેડવાની બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ની વિનંતીને નકારી કાઢી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, મંગળવારે ICC અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) વચ્ચે એક વર્ચ્યુઅલ કોલ થયો હતો, જેમાં ICC એ બોર્ડને જાણ કરી હતી કે, તે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે બાંગ્લાદેશની મેચોને ભારતની બહાર ખસેડવાની વિનંતી રદ કરી રહ્યું છે. ICCએ BCBને કહ્યું હતું કે, તેની સિનિયર પુરુષ રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમવા માટે ભારતનો પ્રવાસ કરવો જ જોઇએ, નહીં તો તે પોઈન્ટ ગુમાવી શકે છે.
નોંધનીય છે કે, મંગળવારના નિર્ણયના પરિણામ અંગે BCB કે ICC દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. ESPNcricinfo અનુસાર, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે રવિવારે શ્રીલંકાને 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશની મેચોનું આયોજન કરવાનું વિચારવા માટે પત્ર લખ્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે બે વખતના ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે તેના 2026 T20 વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરવાનું છે. વેસ્ટ ઇન્ડિઝ પછી, બાંગ્લાદેશ 9 ફેબ્રુઆરીએ તે જ સ્થળે ઇટાલીનો સામનો કરશે, ત્યારબાદ કોલકાતામાં 2022 T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે.
ઈંગ્લેન્ડનો સામનો કર્યા પછી, બાંગ્લાદેશ વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં નેપાળ સામે રમવા માટે મુંબઈ જશે. વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ વચ્ચેની મેચથી શરૂ થશે. BCB અનુસાર, BCB એ અગાઉ ICC ને સત્તાવાર રીતે વિનંતી કરી હતી કે આગામી ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બાંગ્લાદેશની મેચો ભારતની બહાર ખસેડવામાં આવે, જેમાં બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓની "સુરક્ષા" અંગે ચિંતાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, ટીમ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારત જશે નહીં, જેનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા સંયુક્ત રીતે કરશે, કારણ કે "બાંગ્લાદેશ ટીમની સલામતી અને સુરક્ષા અંગે વધતી ચિંતાઓ" છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) એ જાહેરાત કરી કે તેમણે બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુઝફિઝુર રહેમાનને તેમના IPL 2026 રોસ્ટરમાંથી દૂર કર્યા છે. બાંગ્લાદેશમાં લઘુમતીઓ પરના અત્યાચાર અંગે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના નિર્દેશના જવાબમાં આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
BCBએ જણાવ્યું હતું કે, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)ના ડિરેક્ટર બોર્ડે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સંબંધિત તાજેતરના વિકાસની ચર્ચા કરવા માટે એક કટોકટી બેઠક યોજી હતી, જેનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા કરવામાં આવનાર છે. બોર્ડે છેલ્લા 24 કલાકમાં થયેલા વિકાસને ધ્યાનમાં લેતા પરિસ્થિતિની વિગતવાર સમીક્ષા કરી હતી અને ભારતમાં મેચોમાં બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય ટીમની ભાગીદારીની આસપાસની સમગ્ર પરિસ્થિતિ અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
BCBએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને ભારતમાં બાંગ્લાદેશ ટીમની સલામતી અને સુરક્ષા અંગે વધતી ચિંતાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કર્યા પછી અને બાંગ્લાદેશ સરકારની સલાહને ધ્યાનમાં લીધા પછી, ડિરેક્ટર બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય ટીમ વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે નહીં. KKR નો નિર્ણય BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાના નિવેદનને અનુસરે છે કે સુપ્રીમ ક્રિકેટ બોર્ડે IPL ફ્રેન્ચાઇઝીને બાંગ્લાદેશના ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને "તાજેતરના વિકાસને કારણે" મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
દેવજીત સૈકિયાએ સમાચાર એજન્સી ANI ને જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, BCCI એ KKR ફ્રેન્ચાઇઝીને તેના એક ખેલાડી, બાંગ્લાદેશી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને મુક્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે અને એમ પણ કહ્યું છે કે જો તેઓ રિપ્લેસમેન્ટની વિનંતી કરશે, તો BCCI તે રિપ્લેસમેન્ટને મંજૂરી આપશે.
બાંગ્લાદેશી ખેલાડીના સમાવેશથી ભારતમાં રાજકીય વિરોધ સર્જાયો છે.ખાસ કરીને તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ લઘુમતીઓને નિશાન બનાવ્યા બાદ, અને KKR દ્વારા IPL 2026 સીઝન માટે મુસ્તફિઝુરની પસંદગી અંગે વિવિધ મંતવ્યો સામે આવ્યા હતાં. કારણ કે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં IPL હરાજી દરમિયાન ત્રણ વખતના ચેમ્પિયનોએ તેને ₹9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.