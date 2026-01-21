ETV Bharat / sports

ICC એ બાંગ્લાદેશને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, ભારત આવીને T20 વર્લ્ડ કપ રમો નહિતર બહાર કરી દેવામાં આવશે

બુધવારે લગભગ આખો દિવસ ચાલેલી બેઠક બાદ ICC એ આ કડક વલણ અપનાવ્યું છે.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ બુધવારે એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને પુષ્ટિ આપી છે કે આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશની મેચો ભારતમાં નિર્ધારિત સમયપત્રક મુજબ રમાશે.

ICC એ જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં બાંગ્લાદેશની હાજરીની સુરક્ષા સમીક્ષા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં ભારતના કોઈપણ ટુર્નામેન્ટ સ્થળો પર બાંગ્લાદેશના ખેલાડીઓ, અધિકારીઓ, મીડિયા અથવા ચાહકો માટે કોઈ ખતરો જણાયો નથી.

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના બગડતા સંબંધોને કારણે દેશમાં વધી રહેલા વિવાદ વચ્ચે, ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) એ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ને બાંગ્લાદેશી બોલર મુસ્તફિઝુરને તેમની IPL 2026 ટીમમાંથી દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) એ સુરક્ષા ચિંતાઓનો હવાલો આપીને ભારતમાં મેચ રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ICC અને BCB વચ્ચે વાટાઘાટો નિષ્ફળ ગઈ

આ પછી, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી, ICC અને BCB ટુર્નામેન્ટમાં બાંગ્લાદેશની ભાગીદારીને સક્ષમ બનાવવાના સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય સાથે સતત અને રચનાત્મક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, પરંતુ બાંગ્લાદેશ અડગ રહ્યું છે. ICC એ જણાવ્યું હતું કે એકવાર શેડ્યૂલ નક્કી થઈ ગયા પછી મેચોને બદલવાનું અશક્ય છે.

આ નિર્ણય ICC બોર્ડની બેઠક બાદ લેવામાં આવ્યો હતો જેમાં બધા સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન, ICC એ સ્વતંત્ર સુરક્ષા મૂલ્યાંકન, વ્યાપક સ્થળ-સ્તરીય સુરક્ષા યોજનાઓ અને યજમાન અધિકારીઓ તરફથી ઔપચારિક ખાતરીઓ સહિતની વિગતવાર માહિતી શેર કરી હતી, જે તમામ તારણ કાઢ્યું હતું કે ભારતમાં બાંગ્લાદેશ ટીમની સુરક્ષા માટે કોઈ ચકાસાયેલ ખતરો નથી.

ICC નો નિર્ણય

તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રયાસો છતાં, BCB તેના વલણ પર અડગ રહ્યું, વારંવાર ટુર્નામેન્ટમાં તેની ભાગીદારીને એક અલગ, અલગ અને અસંબંધિત ઘટના સાથે જોડી રહ્યું હતું જેમાં તેના એક ખેલાડીની સ્થાનિક લીગમાં ભાગીદારીનો સમાવેશ થતો હતો. આ લિંકનો ટુર્નામેન્ટના સુરક્ષા માળખા અથવા ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગીદારીને નિયંત્રિત કરતી શરતો પર કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી.

નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ICC ના સ્થળ અને સમયપત્રકના નિર્ણયો ઉદ્દેશ્ય ધમકી મૂલ્યાંકન, યજમાન ગેરંટી અને ટુર્નામેન્ટની ભાગીદારીની શરતો દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જે તમામ 20 ભાગ લેનારા દેશોને સમાન રીતે લાગુ પડે છે. બાંગ્લાદેશ ટીમની સલામતી સાથે ચેડા કરતા કોઈપણ સ્વતંત્ર સુરક્ષા અહેવાલની ગેરહાજરીમાં, ICC મેચને સ્થાનાંતરિત કરી શકતું નથી.

T20 વર્લ્ડ કપમાં બાંગ્લાદેશની મેચ

બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાં ગ્રુપ C માં છે. તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, 9 ફેબ્રુઆરીએ ઇટાલી અને 14 ફેબ્રુઆરીએ ઇંગ્લેન્ડ સામે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે. ત્યારબાદ 17 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં નેપાળ સામે મેચ રમાશે.

જો બાંગ્લાદેશ આ મુખ્ય ઇવેન્ટમાંથી ખસી જાય છે, તો સ્કોટલેન્ડ તેમનું સ્થાન લેશે તેવી અપેક્ષા છે. તેઓ T20I માં 14મા ક્રમે છે અને ઉચ્ચ ક્રમાંકિત ટીમ છે જે પહેલાથી જ ક્વોલિફાય થઈ નથી.

આ પણ વાંચોઃ

  1. પ્રથમ T20I મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, રિંકુ સિંહનો ટીમમાં સમાવેશ
  2. ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીને મોટો ઝટકો, ડેરિલ મિશેલ નંબર-1 બેટ્સમેન બન્યો

TAGGED:

ICC REJECTS BANGLADESH APPEAL
ICC ON BANGLADESH
ICC
T20 WORLD CUP 2026
ICC REJECTS BANGLADESH APPEAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.