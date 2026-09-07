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પાકિસ્તાનની કેપ્ટનને ભારત સામે અકડ બતાવવી ભારે પડી, ICC એ કરી મોટી કાર્યવાહી

મહિલા એશિયા કપ દરમિયાન ભારતીય બેટ્સમેનને આઉટ કર્યા પછી પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ એક એવો ઈશારો કર્યો હતો જે હવે તેને મોંઘો પડ્યો છે.

ફાતિમા સના
ફાતિમા સના (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 6:13 PM IST

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Womens Asia Cup 2026: પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન ફાતિમા સનાને ભારત સામે મહિલા એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શેફાલી વર્માને આઉટ કર્યા પછી કરેલા ઈશારા બદલ દંડનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ આચારસંહિતાના ભંગ બદલ તેણીને મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. વધુમાં, તેના રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.

શનિવારે દુબઈમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન ફાતિમાએ શેફાલીની વિકેટ લીધી. ભારત માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરનાર શેફાલીએ શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ દર્શાવ્યું હતું પરંતુ ફાતિમાના છઠ્ઠા બોલ પર તે આઉટ થઈ ગઈ. તેણે બોલ સીધો ફાતિમા તરફ ફટકાર્યો, જેણે એક સરળ કેચ પકડ્યો. આઉટ થયા પછી, ફાતિમાએ પેવેલિયન તરફ ઈશારો કર્યો. ICC એ આ કાર્યવાહીને કલમ 2.5 હેઠળ આચારસંહિતાનો ભંગ ગણાવી. આ નિયમ એવા શબ્દો, ક્રિયાઓ અથવા હાવભાવથી સંબંધિત છે જે આઉટ થયેલા બેટ્સમેનને અપમાનિત કરી શકે છે અથવા તેમના તરફથી આક્રમક પ્રતિક્રિયા ઉશ્કેરી શકે છે.

ફાતિમાને 2 ડિમેરિટ પોઈન્ટ થયા

છેલ્લા 24 મહિનામાં ફાતિમાનો આ બીજો ગુનો છે, જેનાથી તેના કુલ ડિમેરિટ પોઈન્ટ બે થયા છે. તેણીને અગાઉ 6 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ડબલિનમાં આયર્લેન્ડ સામેની T20I મેચ દરમિયાન ડિમેરિટ પોઈન્ટ મળ્યો હતો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારત સામે પાકિસ્તાનની કારમી હાર છતાં, ફાતિમાએ બોલ સાથે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું અને ત્રણ વિકેટ લીધી. ભારતે પાકિસ્તાનને ફક્ત 55 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેમાં શેફાલી તેનો પહેલો શિકાર બની.

ફાતિમાએ પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો અને મેચ રેફરી સુપ્રિયા દાસ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો; તેથી, આ મામલે ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂર નહોતી. લેવલ-1 ના ગુનામાં સત્તાવાર ઠપકો આપવાથી લઈને ખેલાડીની મેચ ફીના 50 ટકા સુધીનો દંડ અને એક કે બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ લાદવાની સજા થઈ શકે છે.

પાકિસ્તાનની સામે હવે હોંગકોંગનો પડકાર

ભારત સામેની હારમાંથી બહાર આવવા માટે પાકિસ્તાન પાસે વધુ સમય નથી. પાકિસ્તાની ટીમ 7 સપ્ટેમ્બરે હોંગકોંગ સામે એશિયા કપમાં પોતાનો આગામી મુકાબલો રમવા માટે તૈયાર છે. આ મેચમાં વિજય પાકિસ્તાનને સેમિફાઇનલમાં પહોંચાડી શકે છે, જે સંભવતઃ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે બીજી ટક્કર માટેનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.

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TAGGED:

ફાતિમા સનાને દંડ
ICC PENALIZES FATIMA SANA
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