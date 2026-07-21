ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં આઠ ટીમોની એન્ટ્રી, ભાગ લેશે, 2 વારની ચેમ્પિયન ટીમ પર સંકટના વાદળો
ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે રમાશે, પરંતુ આ ઇવેન્ટની તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. ટીમો હવે સીધા ક્વોલિફાય માટે સ્પર્ધા કરી રહી છે.
Published : July 21, 2026 at 7:21 PM IST
ICC ODI WORLD CUP 2027: વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 આવતા વર્ષે રમાશે, પરંતુ તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. ICC એ તેનું ફોર્મેટ પહેલાથી જ જાહેર કરી દીધું છે, જે ખૂબ જટિલ લાગે છે પણ રસપ્રદ પણ છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ આઠ ટીમોએ વર્લ્ડ કપ માટે પોતાના સ્થાનોની પુષ્ટિ કરી લીધી છે. બાકીની ટીમોનો નિર્ણય પછીથી લેવામાં આવશે. દરમિયાન, બે વખતના ચેમ્પિયન પર સંકટના વાદળો છવાયેલા હોય તેવું લાગે છે. હા, હજુ સુધી એ નક્કી નથી કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ આવતા વર્ષે યોજાનાર વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે કે નહીં.
ODI વર્લ્ડ કપ ત્રણ દેશોમાં સંયુક્ત રીતે રમાશે
આગામી વર્ષે ICC ODI વર્લ્ડ કપનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા સંયુક્ત રીતે કરશે. યજમાન દેશો તરીકે, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે પહેલાથી જ તેમના સ્થાનોની ખાતરી આપી ચૂક્યા છે. જોકે, નામિબિયા ICCનું સંપૂર્ણ સભ્ય ન હોવાથી, તેણે ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં રમવું પડશે. શક્ય છે કે ટીમ ભાગ પણ ન લે. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે ઉપરાંત, છ અન્ય ટીમોએ તેમના સ્થાનોની પુષ્ટિ કરી છે, જેમાં ભારત, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે.
Teams who already qualified for the 2027 World Cup:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 21, 2026
South Africa (Host).
Zimbabwe (Host).
India.
New Zealand.
Australia.
Pakistan.
Sri Lanka.
England.
- Afghanistan and Bangladesh will most likely take 9th and 10th place.
ICC has finalised 30th September 2026 as the…
ICC રેન્કિંગ માટે કટઓફ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર રહેશે
દરમિયાન, ICC એ રેન્કિંગ કટઓફ તારીખ પણ જાહેર કરી છે. પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે 31 માર્ચ, 2027 ના રોજ તેમના રેન્કિંગના આધારે ટીમો ક્વોલિફાય થશે, પરંતુ હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ ICC રેન્કિંગમાં ટોચના આઠમાં રહેલી ટીમો સીધા જ પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરશે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતાં, એવું લાગે છે કે અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ અનુક્રમે આઠમા અને નવમા સ્થાને રહેશે. જ્યાં સુધી કોઈ મોટો અપસેટ ન થાય, ત્યાં સુધી આ સ્થિતિ રહેશે.
2 વારની ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સંકટના વાદળો
દરમિયાન, વેસ્ટ ઇન્ડીઝની ટીમ સંકટના વાદળોનો સામનો કરી રહી છે. હાલમાં ICC રેન્કિંગમાં દસમા ક્રમે છે, તેથી તેના ઉપર જવાની શક્યતા ઓછી લાગે છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે એક સમયે ક્રિકેટ જગત પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું, 1975 અને 1979 ના વર્લ્ડ કપ જીત્યા હતા. જોકે, ત્યારબાદ તેઓ હારી ગયા અને ફરી ક્યારેય વર્લ્ડ કપ જીત્યા નહીં. હવે, પરિસ્થિતિ એવી સ્થિતિમાં પહોંચી ગઈ છે કે વર્લ્ડ કપમાં હાજરી પણ અશક્ય લાગે છે.
દરમિયાન, આગામી દિવસોમાં બધી ટીમો માટે ODI મેચો વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. ખાસ કરીને ICC ODI રેન્કિંગમાં નીચે રહેલી ટીમો માટે. રેન્કિંગમાં ઉચ્ચ સ્થાન મેળવવા માટે તેમને તેમની મેચ જીતવાની જરૂર પડશે. 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 ની તારીખ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.