ICC ODI અને T20 રેન્કિંગમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો, પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો
ICCના નવા વાર્ષિક રેન્કિંગમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ODI અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
Published : May 11, 2026 at 6:54 PM IST
ICC ODI RANKING: ભારતીય ટીમ ક્રિકેટની દુનિયામાં ધૂમ મચાવી રહી છે. નવીનતમ વાર્ષિક ICC ટીમ રેન્કિંગમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ ODI અને T20 ક્રિકેટ બંનેમાં નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખીને વિશ્વ સમક્ષ પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવ્યું છે. દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રભુત્વ જાળવી રાખે છે. જોકે ભારતીય ટીમ હાલમાં ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ત્રીજા સ્થાને છે, પરંતુ મર્યાદિત ઓવરના બંને ફોર્મેટમાં તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવું એ ભારતીય ક્રિકેટ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.
ટી20માં ટીમ ઈન્ડિયાનું વર્ચસ્વ
આઈસીસી દ્વારા જાહેર કરાયેલ વાર્ષિક રેન્કિંગમાં, ભારતે પુરુષોની વનડે અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગ બંનેમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વર્ષે સતત બીજી વખત આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બન્યા બાદ T20માં ભારતનું વર્ચસ્વ વધુ મજબૂત બન્યું છે. T20 રેન્કિંગમાં, ભારતીય ટીમ 275 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે. ઈંગ્લેન્ડ 262 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 258 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
ભારતીય ટીમ ODI રેન્કિંગમાં ટોચ પર
ભારતે ODI રેન્કિંગમાં પણ પોતાનું ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. ટીમ ઇન્ડિયા હવે 118 રેટિંગ પોઈન્ટ ધરાવે છે - જે તેના અગાઉના રેન્કિંગ કરતા એક પોઈન્ટ ઓછું છે - છતાં તે બીજા ક્રમે રહેલા ન્યૂઝીલેન્ડથી પાંચ પોઈન્ટ આગળ છે. ન્યૂઝીલેન્ડ 113 પોઈન્ટ પર છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા 109 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકાએ ODI રેન્કિંગમાં પ્રભાવશાળી છલાંગ લગાવી છે, પાકિસ્તાનને પાછળ છોડીને ચોથું સ્થાન મેળવ્યું છે. શ્રીલંકા તેનું છઠ્ઠું સ્થાન જાળવી રાખે છે. અફઘાનિસ્તાન, ઇંગ્લેન્ડ, બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અનુક્રમે 7મા, 8મા, 9મા અને 10મા સ્થાને છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટમાં નંબર 1
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનું વર્ચસ્વ છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ 131 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે વિશ્વ ટેસ્ટ ચેમ્પિયન, દક્ષિણ આફ્રિકા, 119 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને મજબૂત રીતે યથાવત છે. ભારત ચોક્કસપણે એક સ્થાનની છલાંગ લગાવી છે, 104 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ઈંગ્લેન્ડ 102 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને સરકી ગયું છે. નવીનતમ વાર્ષિક રેન્કિંગમાં પાકિસ્તાનને પણ ફાયદો થયો છે; 89 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે, પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને પાછળ છોડી ગયું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 8મા, બાંગ્લાદેશ 9મા અને ઝિમ્બાબ્વે 10મા સ્થાને છે.
આ વાર્ષિક ICC રેન્કિંગ એક એવી સિસ્ટમના આધારે સંકલિત કરવામાં આવી છે જે મે 2025 થી રમાયેલી મેચોને 100 ટકા વેઇટેજ અને પાછલા બે વર્ષ દરમિયાન રમાયેલી મેચોને 50 ટકા વેઇટેજ સોંપે છે. પરિણામે, આગામી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અને ICC ટુર્નામેન્ટ રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવી શકે છે.
