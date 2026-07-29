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ICC ODI RANKINGS: શુભમન ગિલ વિશ્વનો નંબર 1 ODI બેટ્સમેન બન્યો, વૈભવ સૂર્યવંશીએ પણ લગાવી લાંબી છલાંગ

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ વિશ્વનો નંબર-1 ODI બેટ્સમેન બની ગયો છે. ગિલે ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ન્યુઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.

ICC ODI RANKINGS
ICC ODI RANKINGS (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 3:35 PM IST

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ICC ODI RANKINGS: ભારતીય બેટ્સમેન શુભમન ગિલ વિશ્વનો નંબર વન ODI બેટ્સમેન બની ગયો છે. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ બુધવાર, 29 જુલાઈના રોજ નવીનતમ ODI બેટિંગ રેન્કિંગ જાહેર કર્યું, જેમાં ગિલે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. ગિલે એક સ્થાનનો કૂદકો લગાવ્યો, ન્યુઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલને પાછળ છોડીને નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું. દરમિયાન, ટીમ ઇન્ડિયાના બે દિગ્ગજ ખેલાડીઓ, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ નવીનતમ રેન્કિંગમાં ટોચના પાંચમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

શુભમન ગિલ નંબર 1 ODI બેટ્સમેન બન્યો

શુભમન ગિલે ફરી એકવાર ODI બેટ્સમેનોમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે બીજા સ્થાને રહેલા ગિલે ન્યુઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલને પાછળ છોડી દીધો છે. ગિલના નામે હવે 801 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, જ્યારે મિશેલના 794 રેટિંગ પોઈન્ટ છે; બંને વચ્ચે 7 પોઈન્ટનો તફાવત છે. ગિલ નંબર 1 પર પહોંચ્યા પછી, મિશેલ લગભગ સાત મહિના સુધી ટોચ પર રહ્યા પછી બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે.

ગિલે તાજેતરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે ત્રણ મેચમાં 94 ની સરેરાશથી કુલ 188 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લી ત્રણ ઇનિંગ્સમાં તેનો સ્કોર અનુક્રમે 80*, 31 અને 77 હતો. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને રેન્કિંગમાં વધારો મળ્યો છે.

રોહિત અને વિરાટ ટોપ 5 માં

ગિલ ઉપરાંત, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી નવીનતમ રેન્કિંગમાં ટોપ 5 માં સ્થાન ધરાવે છે. રોહિત 758 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે, જ્યારે કોહલી 767 રેટિંગ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી દરમિયાન રોહિત અને વિરાટ બંને ઉત્તમ બેટિંગ ફોર્મમાં હતા; અંતિમ વનડેમાં, રોહિતે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી, સદી (138 રન) ફટકારી. દરમિયાન, પાકિસ્તાનનો સ્ટાર બેટ્સમેન બાબર આઝમ 689 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને યથાવત છે.

તેમના પછી, આયર્લેન્ડનો હેરી ટેક્ટર 679 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે 7મા સ્થાને છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડનો જો રૂટ 674 પોઈન્ટ સાથે 8મા સ્થાને છે. દરમિયાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો શાઈ હોપ 673 પોઈન્ટ સાથે 9મા સ્થાને છે, અને શ્રીલંકાના ચારિથ અસલંકા 659 પોઈન્ટ સાથે 10મા સ્થાને છે. તાજેતરની ODI રેન્કિંગમાં ટોચના બે સ્થાનોમાં ફેરફાર થયા છે, જ્યારે બાકીના ટોચના 10 માં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.

વૈભવ સૂર્યવંશીએ 230 સ્થાનની છલાંગ લગાવી

દરમિયાન, ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં 230 સ્થાનનો મોટો છલાંગ લગાવ્યો છે, જે સીધો 48મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. વૈભવે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચમાં 151 રન બનાવ્યા હતા અને હાલમાં કુલ 536 રેટિંગ પોઈન્ટ ધરાવે છે. હાલમાં, ઈશાન કિશન 910 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે, જ્યારે અભિષેક શર્મા 819 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

ઈશાન કિશન નંબર 1 T20 બેટ્સમેન

ઈશાન કિશન ICC પુરુષોની T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે. તે 910 રેટિંગ સાથે ટોચના સ્થાને છે. ઈશાને તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન પ્રભાવશાળી બેટિંગ કરી હતી; તે ત્રણ મેચમાં ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 145 રન બનાવીને બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો.

અભિષેક શર્મા માટે ઝટકો

ભારતીય ક્રિકેટર અભિષેક શર્માને નવીનતમ ICC T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં ઘટાડો થયો છે. તે બીજા સ્થાનેથી ત્રીજા સ્થાને સરકી ગયો છે, હાલમાં તેનું રેટિંગ 819 છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનને રમ્યા વિના પણ ફાયદો થયો છે, 848 રેટિંગ સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

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