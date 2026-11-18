ICC ODI RANKINGS: રોહિત શર્માને મોટો ઝટકો, ગિલ અને કોહલીનો દબદબો યથાવત
ICC એ નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ નંબર વન પર યથાવત છે. રોહિત શર્મા એક સ્થાન નીચે ગયો છે.
Published : November 18, 2026 at 6:03 PM IST
ICC ODI RANKINGS: ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન પર યથાવત છે. દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને એક સ્થાન નીચે આવીને ઝટકો લાગ્યો છે. દરમિયાન, ટોચના 10 માં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ODI મેચો સુનિશ્ચિત થયેલ છે, જેના કારણે વધુ ફેરફારો થવાની સંભાવના છે.
શુભમન ગિલ નંબર વન સ્થાન પર
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી શરૂ થવાના એક દિવસ પહેલા, ICC એ નવી ODI રેન્કિંગ જાહેર કરી. આ રેન્કિંગ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની તાજેતરની ODI શ્રેણીના સમાપન પછી જાહેર કરવામાં આવી હતી. કેપ્ટન શુભમન ગિલ તે શ્રેણીની છેલ્લી બે મેચ ચૂકી ગયો હતો, છતાં તે હજુ પણ નંબર વન સ્થાન પર છે. તેનું રેટિંગ 806 છે. દરમિયાન, ન્યૂઝીલેન્ડનો ડેરિલ મિશેલ 778 ના રેટિંગ સાથે બીજા નંબર પર છે.
A massive gain for a recent England centurion on the latest update to the ICC Men’s ODI Player Rankings 😲 https://t.co/8XbOp5K1YN— ICC (@ICC) November 18, 2026
વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબર પર
ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી ત્રીજા નંબર પર છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં તેણે માત્ર એક અડધી સદી ફટકારી હોવા છતાં, તેનું રેટિંગ હવે 757 છે. અફઘાનિસ્તાનનો ઇબ્રાહિમ ઝદરન હવે એક સ્થાન ઉપર આવીને ચોથા નંબર પર પહોંચી ગયો છે, 752 ના રેટિંગ સાથે.
રોહિત શર્મા એક સ્થાન નીચે ગયો
પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પણ એક સ્થાન નીચે ગયો. તેણે ODI શ્રેણી દરમિયાન પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું, બે વાર શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. તેમનું રેટિંગ હવે 732 છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના કેપ્ટન શાઈ હોપ પણ એક સ્થાન આગળ વધીને 6ઠ્ઠા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. ઈંગ્લેન્ડના બેન ડકેટ, 699 રેટિંગ સાથે, એક સ્થાન નીચે 7મા ક્રમે આવી ગયા છે.
બાબર આઝમ, જો રૂટને પણ ફાયદો
પાકિસ્તાનના બાબર આઝમને આ વખતે એક સ્થાનનો ફાયદો થયો છે. ઇંગ્લેન્ડના જો રૂટે પણ બે સ્થાનનો ફાયદો મેળવ્યો છે. શ્રીલંકાના કુસલ મેન્ડિસ પણ બે સ્થાનનો ફાયદો મેળવીને 10મા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. આ દરમિયાન, ટોમ બેન્ટન સતત 34 સ્થાનનો ફાયદો મેળવીને 13મા ક્રમે પહોંચી ગયા છે. તેમનું રેટિંગ હાલમાં 628 છે.
ટોચના 5 બેટ્સમેન
- શુભમન ગિલ (ભારત) - 806 રેટિંગ
- ડેરિલ મિશેલ (ન્યુઝીલેન્ડ) - 778 રેટિંગ
- વિરાટ કોહલી (ભારત) - 757 રેટિંગ
- અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ (અફઘાનિસ્તાન) - 752 રેટિંગ
- રોહિત શર્મા (ભારત) - 732 રેટિંગ
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