ETV Bharat / sports

ICC ODI રેન્કિંગમાં ઉલટફેર, ટોચના પાંચ ખેલાડીઓમાં ત્રણ ભારતીયનો સમાવેશ

બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીની અસર ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા ODI રેન્કિંગમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC ODI RANKING: ICC રેન્કિંગ ફરી એકવાર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની સંખ્યા ઘટી છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે અટકી નથી. બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે, જેમાં બે મેચ પહેલાથી જ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ મેચોમાં સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને તેનો ફાયદો મળી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. જોકે, આ વખતે ટોચના 10 રેન્કિંગમાં ઘણા નોંધપાત્ર ફેરફારો દેખાતા નથી.

ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના રેન્કિંગમાં, બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓને ખાસ કરીને ODI ફોર્મેટમાં ખાસ ફાયદો થયો છે. બાંગ્લાદેશના તાંઝીદ હસને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI મેચમાં 76 રનની ઇનિંગ રમી હતી. પરિણામે, તે 14 સ્થાન ઉપર ચઢીને 40મા સ્થાને પહોંચ્યો છે. વધુમાં, અન્ય એક બાંગ્લાદેશી બેટ્સમેન, તૌહીદ હૃદયોય પણ પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને 26મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

રિશાદ હુસૈન અને નાહિદ રાણાને ફાયદો

એ જ રીતે, બોલરોના ODI રેન્કિંગ પર નજર કરીએ તો જાણવા મળે છે કે બાંગ્લાદેશી સ્પિનર ​​રિશાદ હુસૈન 10 સ્થાન ઉપર ચઢ્યો છે. તે હવે સફળતાપૂર્વક 58મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. બાંગ્લાદેશી ઝડપી બોલર નાહિદ રાણાની વાત કરીએ તો, તેણે પાંચ વિકેટ લઈને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં, તેણે 32 સ્થાનનો છલાંગ લગાવીને 64મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

ડેરિલ મિશેલ: ICC ODI રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન

આ દરમિયાન, એ નોંધનીય છે કે ન્યુઝીલેન્ડનો શાનદાર બેટ્સમેન, ડેરિલ મિશેલ, ODI રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે. હાલમાં તેનું રેટિંગ 823 છે. જોકે, તે બાંગ્લાદેશ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી. વિરાટ કોહલી 791 રેટિંગ સાથે બીજા નંબરે છે. ઇબ્રાહિમ ઝદરાન 756 રેટિંગ સાથે ત્રીજા નંબરે છે, જ્યારે રોહિત શર્મા 748 રેટિંગ સાથે ચોથા સ્થાને છે. શુભમન ગિલ 716 રેટિંગ ધરાવે છે અને પાંચમા ક્રમે છે.

રાશિદ ખાન નંબર-1 ODI બોલર

અફઘાનિસ્તાનના રાશિદ ખાન ODI રેન્કિંગમાં બોલરોમાં ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખે છે. હાલમાં તેનું રેટિંગ 705 છે. ઇંગ્લેન્ડના જોફ્રા આર્ચર 649 રેટિંગ સાથે બીજા ક્રમે છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના કેશવ મહારાજ 645 રેટિંગ સાથે ત્રીજા ક્રમે છે.

TAGGED:

ICC ODI RANKING UPDATE
ODI RANKING INDIAN BATSMAN
ODI RANKING
NEW ODI RANKING
ICC ODI RANKING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.