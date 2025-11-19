ODI માં રોહિત શર્માનું શાસન સમાપ્ત, કિવી બેટ્સમેને નંબર વનનો તાજ છીનવી લીધો, આ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી
રોહિત શર્માને નવી ICC ODI રેન્કિંગમાં એક સ્થાનનું નુકસાન થયું છે.
Published : November 19, 2025 at 8:15 PM IST
ICC ODI રેન્કિંગ: ICC એ નવી ODI બેટિંગ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. ન્યુઝીલેન્ડના ડેરિલ મિશેલે રોહિત શર્માને પાછળ છોડીને ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. મિશેલના 782 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, જ્યારે બીજા ક્રમે રહેલા રોહિત શર્માના 781 રેટિંગ પોઈન્ટ છે.
મિશેલે ઇતિહાસ રચ્યો
આ સાથે, ડેરિલ મિશેલ 1979 માં ગ્લેન ટર્નર પછી ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર પહોંચનાર ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. ટર્નર 46 વર્ષ પહેલા નંબર વન સ્થાન પર પહોંચનાર છેલ્લા કિવી બેટ્સમેન હતા.
માર્ટિન ક્રો, એન્ડ્રુ જોન્સ, રોજર ટોવ્સ, નાથન એસ્ટલ, કેન વિલિયમસન, માર્ટિન ગુપ્ટિલ અને રોસ ટેલર સહિત ન્યુઝીલેન્ડના ઘણા દિગ્ગજ બેટ્સમેનોએ અગાઉ ટોચના પાંચમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, પરંતુ કોઈએ પણ નંબર વન સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી.
ODI બોલર રેન્કિંગ
અફઘાનિસ્તાનનો રાશિદ ખાન 710 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ODI માં નંબર વન બોલર બન્યો છે. ઈંગ્લેન્ડનો જોફ્રા આર્ચર 670 પોઈન્ટ સાથે બીજા અને દક્ષિણ આફ્રિકાનો કેશવ મહારાજ 660 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
ટેસ્ટ નંબર બેટ્સમેન
ઈંગ્લેન્ડનો જો રૂટ 908 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં નંબર વન બેટ્સમેન બન્યો છે. તેના દેશબંધુ હેરી બ્રુક 868 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. ન્યુઝીલેન્ડનો સ્ટાર બેટ્સમેન કેન વિલિયમસન 850 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
ટેસ્ટમાં નંબર વન બોલર
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ ટેસ્ટ બોલરોના રેન્કિંગમાં ટોચ પર યથાવત છે. બુમરાહના 895 રેટિંગ પોઈન્ટ છે, જે બીજા ક્રમાંકિત બોલર મેટ હેનરી કરતા 49 પોઈન્ટ વધુ છે. ન્યુઝીલેન્ડના હેનરી પાસે કુલ 846 પોઈન્ટ છે.
ભારતીય ખેલાડીઓનું T20I પર પ્રભુત્વ
બેટ્સમેન રેન્કિંગ: યુવા ભારતીય બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા 920 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે નંબર વન T20I બેટ્સમેન બની રહ્યા છે. ઈંગ્લેન્ડનો ફિલ સોલ્ટ 849 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, અને શ્રીલંકાના ઓપનર પથુન નિસાન્કા ત્રીજા સ્થાને છે.
બોલરોના રેન્કિંગમાં પણ ભારત પ્રથમ ક્રમે છે. વરુણ ચક્રવર્તી 780 પોઈન્ટ સાથે સૌથી આગળ છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો જેકબ ડફી 699 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બીજા ક્રમે છે.
આ પણ વાંચો: