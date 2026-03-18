ETV Bharat / sports

ICC ODI RANKING: પાકિસ્તાની ખેલાડીનો થયો મોટો ફાયદો, જુઓ ભારતીય ખેલાડીઓ કયા સ્થાને છે

ICC એ તેની નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે, જેમાં ટોચના બેટ્સમેનોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી એટલે કે, ડેરિલ મિશેલે નંબર વનનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

સલમાન અલી આગા
સલમાન અલી આગા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC ODI RANKING: ICC એ બુધવારે તેની નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરી. ODI રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે, જ્યારે ટેસ્ટ અને T20 રેન્કિંગ મોટાભાગે યથાવત રહ્યું છે. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી બાદ, બંને દેશોના ખેલાડીઓએ ODI રેન્કિંગમાં સુધારો કર્યો છે. એક પાકિસ્તાની ખેલાડીએ નોંધપાત્ર રીતે એક ભારતીય ખેલાડીને પાછળ છોડી દીધો છે. વધુમાં, ન્યુઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરને પણ T20 રેન્કિંગમાં ફાયદો થયો છે.

સલમાન અલી આગાને થયો ફાયદો

નવી ICC ODI રેન્કિંગમાં, પાકિસ્તાની ખેલાડી સલમાન અલી આગાએ મોટી છલાંગ લગાવી છે. નવ સ્થાનના ઉછાળા સાથે, સલમાન અલી આગાએ શ્રેયસ અય્યરને પાછળ છોડી દીધો છે. આઘા અગાઉ 18મા ક્રમે હતો; જોકે, હવે તે KL રાહુલ સાથે સંયુક્ત 9મા ક્રમે છે. તેનાથી વિપરીત, શ્રેયસ અય્યર એક સ્થાન નીચે સરકી ગયો છે અને હાલમાં 14મા ક્રમે છે.

મહેદી હસન મિરાઝ માટે પણ ફાયદો

મેહદી હસન મિરાઝ ODI ઓલરાઉન્ડર રેન્કિંગમાં બે સ્થાન ઉપર ચઢ્યો છે. તે ચોથા સ્થાનથી બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેણે પાકિસ્તાન સામે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, ત્રણ ODI મેચમાં 5 વિકેટ લીધી. વધુમાં, ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં, તાંઝીદ હસન 31 સ્થાન ઉપર આવીને 55મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે લિટન દાસ 10 સ્થાન ઉપર આવીને 82મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ડેરિલ મિશેલ હાલમાં ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે વિરાટ કોહલી 791 રેટિંગ સાથે બીજા સ્થાને છે. વધુમાં, રોહિત શર્મા ચોથા સ્થાને છે, જ્યારે શુભમન ગિલ પાંચમા સ્થાને છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમાઈ છે. આ શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી સેન્ટનરે 35 રન બનાવ્યા છે અને 3 વિકેટ લીધી છે. આ પ્રદર્શન સાથે, સેન્ટનરે T20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં 13 સ્થાન ઉપર ચઢીને 11મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.

આ બેટ્સમેનોને થયું નુકશાન

પાકિસ્તાનના સલમાનના ઉદય બાદ, ઘણા બેટ્સમેન એક-એક સ્થાન નીચે સરકી ગયા છે. શ્રીલંકાના ચારિત્ર અસલંકા, ઇંગ્લેન્ડના હેરી બ્રુક, ટ્રેવિસ હેડ, શ્રેયસ ઐયર, ક્વિન્ટન ડી કોક, કુસલ મેન્ડિસ, જો રૂટ અને રચિન રવિન્દ્ર બધા એક-એક સ્થાન નીચે ઉતર્યા છે. આગામી દિવસોમાં વધુ સંખ્યામાં ODI મેચો રમવાની હોવાથી, રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અને ફેરબદલ જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'સૌથી પહેલા એમણે ફોન કર્યો હતો', સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન કેવી રીતે બન્યો, ખુદ કર્યો ખુલાસો
  2. દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનની જોરદાર સિક્સર, બોલ સ્ટેડિયમની બહાર રસ્તા પર પડ્યો

TAGGED:

ICC ODI RANKING UPDATE
ICC
ICC ODI RANKING
ODI RANKINGICC ODI MENS RANKING
ICC ODI MENS RANKING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.