પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ માટે નોમિનીની જાહેરાત, શેફાલી વર્મા એ નામાંકનમાં સ્થાન મેળવ્યું

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન શેફાલી વર્માને નવેમ્બર માટે શ્રેષ્ઠ મહિલા ખેલાડી તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવી છે.

શેફાલી વર્મા
શેફાલી વર્મા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ICC એ નવેમ્બર મહિના માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ માટે નોમિનીની જાહેરાત કરી છે. પુરુષ અને મહિલા શ્રેણીમાં ત્રણ-ત્રણ ખેલાડીઓને નોમિનેશન આપવામાં આવ્યા છે. પુરુષ શ્રેણીમાં કોઈ ભારતીય ખેલાડીનું નામાંકન થયું નથી, જ્યારે મહિલા શ્રેણીમાં, ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીતનાર સ્ટાર જમણેરી બેટ્સમેન શેફાલી વર્મા નામાંકનમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તે આ પુરસ્કાર માટે ભારતની એકમાત્ર આશા છે.

ICC મહિલા ખેલાડી ઓફ ધ મન્થ નોમિનીસ

શેફાલી વર્મા: ભારતની ટીમમાં છેલ્લી ઘડીએ પસંદગી પામેલી, શેફાલી વર્માએ ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જ્યાં તેણીએ સૌથી વધુ રન બનાવ્યા અને મુંબઈમાં તેની ટીમના પ્રથમ ટાઇટલમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. નવેમ્બરમાં તેણીની એકમાત્ર ODI મેચમાં, તેણીએ 78 બોલમાં શાનદાર 87 રન બનાવ્યા. તે જ મેચમાં, તેણીએ સુને લુસ અને મેરિઝાન કપની બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટો પણ લીધી સાત ઓવરમાં 36 રન આપીને.

થિપાચા પુથાવોંગ: થાઇલેન્ડની ડાબોડી સ્પિનર ​​થિપાચા પુથાવોંગે ICC મહિલા ઇમર્જિંગ નેશન્સ ટ્રોફી જીતી હતી અને 15 વિકેટ સાથે ટુર્નામેન્ટમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતી. તેણીએ સ્કોટલેન્ડ સામે 4.25 ના ઇકોનોમી રેટથી ચાર મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી હતી.

ઇશા ઓઝા: યુએઈની ઓલરાઉન્ડર ઇશા ઓઝાએ ICC મહિલા ઇમર્જિંગ નેશન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ફરી એકવાર પોતાની મેચ જીતવાની ક્ષમતા દર્શાવી. તેણીએ ત્રણ T20 મેચમાં 137.50 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 187 રન બનાવ્યા. નામિબિયા સામે UAE ની અંતિમ મેચમાં, તેણીએ અણનમ 68 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ લીધી, જેનાથી તેણીની ટીમને 28 રનથી જીત અપાવી.

ICC પુરુષ ખેલાડી ઓફ ધ મન્થ નોમિની

સિમોન હાર્મર: દક્ષિણ આફ્રિકાના અનુભવી ઓફ-સ્પિનર ​​સિમોન હાર્મરે ભારત સામે 2-0 થી ઐતિહાસિક ટેસ્ટ શ્રેણી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. કોલકાતા અને ગુવાહાટીમાં રમાયેલી બે ટેસ્ટમાં હાર્મરે 8.74 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 17 વિકેટ લીધી હતી. 36 વર્ષીય ખેલાડીએ પહેલી ટેસ્ટમાં આઠ અને બીજી ટેસ્ટમાં નવ વિકેટ લીધી હતી. બોલ સાથે 17 વિકેટ લેવા બદલ તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

તૈજુલ ઇસ્લામ: બાંગ્લાદેશના ડાબોડી સ્પિનર ​​તૈજુલ ઇસ્લામે ઘરઆંગણે એક વિશ્વસનીય મેચ વિજેતા તરીકેની પોતાની પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખી છે. તૈજુલે આયર્લેન્ડ સામે 26.30 ની સરેરાશથી 13 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ જીત્યો હતો.

મોહમ્મદ નવાઝ: નવાઝે ઘરેલુ મેદાન પર શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સામે પાકિસ્તાનની ત્રિકોણીય શ્રેણીની જીત દરમિયાન સફેદ બોલ ફોર્મેટમાં શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 52 ની સરેરાશથી 104 ODI રન બનાવ્યા હતા અને 114.28 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 4 વિકેટ લીધી હતી. ડાબોડી સ્પિનરે ૫૨ રન બનાવ્યા હતા અને માત્ર 12.72 ની સરેરાશથી 11 વિકેટ લીધી હતી. શ્રીલંકા સામેની ફાઇનલમાં 3-17 થી મેચ વિજેતા તેની પ્રભાવશાળી ઝુંબેશનો અંત લાવ્યો હતો, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

