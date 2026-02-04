ETV Bharat / sports

ICC T20 રેન્કિંગમાં ઈશાન કિશન અને સેમ અયુબ છવાયા, તિલક વર્માને થયું નુકસાન

ICC રેન્કિંગ ફરી એકવાર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અભિષેક શર્મા નંબર વન પર યથાવત છે, આ દરમિયાન ઘણા નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે.

ઇશાન કિશન અને સેમ અયુબ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 5:45 PM IST

ICC LATEST T20 RANKINGS: ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન ઇશાન કિશનને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બદલ ઈનામ મળ્યું છે. ICC T20 રેન્કિંગમાં તે બેટ્સમેનોમાં 32 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને 32મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણી ઇશાનની વાપસી શ્રેણી હતી, અને તેણે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનનો સેમ અયુબ T20Iમાં નંબર વન ઓલરાઉન્ડર બન્યો છે. અયુબ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર ફોર્મમાં છે.

ICC T20 રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્મા નંબર વન

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા, નવી T20 રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. અભિષેક શર્માએ પોતાનું નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. તેમનું રેટિંગ ગયા અઠવાડિયે 929 થી વધીને હવે 917 થઈ ગયું છે. જોકે, તેમની સામે હજુ પણ કોઈ પડકાર નથી. ફિલ સોલ્ટ બીજા સ્થાને છે, જે ફક્ત 834 ના રેટિંગ પર પહોંચ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે પ્રથમ અને બીજા સ્થાન વચ્ચેનો રેટિંગ તફાવત યથાવત છે. હવે એ વાતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે અભિષેક શર્મા નંબર વન T20 બેટ્સમેન તરીકે T20 વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કરશે.

ICC T20 રેન્કિંગ
ICC T20 રેન્કિંગ (ICC)

મેચ ગુમાવવાને કારણે તિલક વર્માને નુકસાન

ઇંગ્લેન્ડના ફિલ સોલ્ટને પણ આ વખતે એક સ્થાન મળ્યું છે. તે હવે 769 ના રેટિંગ સાથે ત્રીજા નંબર પર પહોંચી ગયો છે. ભારતના તિલક વર્મા, જે લાંબા સમયથી ત્રીજા સ્થાને હતા, હવે ચોથા નંબર પર આવી ગયા છે. આનો અર્થ એ છે કે તિલક વર્મા ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીની તમામ પાંચ મેચ ચૂકી ગયા, આમ ન રમવાનું પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. હવે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે કે તે T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી રમતા જોવા મળશે.

સૂર્યકુમાર યાદવ ફરી એક સ્થાન આગળ વધ્યો

આ દરમિયાન, શ્રીલંકાના પથુમ નિસાન્કા પણ એક સ્થાન આગળ વધીને 759 ના રેટિંગ સાથે 5મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું ફોર્મ ચાલુ છે, અને તે હવે 6મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. તેમનું રેટિંગ 728 થઈ ગયું છે. તે થોડા સમય માટે ટોપ 10 માંથી બહાર નીકળી ગયો હતો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ સામે કેટલીક વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમ્યા બાદ, તે ટોપ 10 માં પ્રવેશી ગયો. તે ટૂંક સમયમાં ટોપ 5 માં પ્રવેશ કરી શકે છે, અને તે તેની ખૂબ નજીક છે.

ઈશાન કિશનની જોરદાર છલાંગ

ઈશાન કિશન ફરી એકવાર ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. આ વખતે, તે 32 સ્થાન આગળ વધીને 32મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. તેનું રેટિંગ હવે 584 પર છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T20I માં ઈશાન કિશનની વિસ્ફોટક સદી ફળદાયી દેખાઈ રહી છે. ઈશાન લાંબા સમય પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછો ફર્યો છે અને તેણે આ તકનો સંપૂર્ણ લાભ લીધો છે.

સેમ અયુબ નંબર-1 ઓલરાઉન્ડર બન્યો

પાકિસ્તાનના યુવા ઓપનર સેમ અયુબે ICC મેન્સ T20 ઓલ-રાઉન્ડર રેન્કિંગમાં ફરી નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ તેણે આ સ્થાન મેળવ્યું હતું. પાકિસ્તાને શ્રેણીમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 3-0થી વ્હાઇટવોશ કર્યું, જેના કારણે અયુબ ઝિમ્બાબ્વેના અનુભવી સિકંદર રઝાને પાછળ છોડીને ટોચના સ્થાને પાછો ફર્યો. 23 વર્ષીય ખેલાડીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 119 રન બનાવ્યા અને ત્રણ વિકેટ લીધી. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તેનું ઓલરાઉન્ડ યોગદાન પાકિસ્તાન માટે આત્મવિશ્વાસ વધારનાર સાબિત થયું છે.

