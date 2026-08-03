ICC એ અમેરિકન ક્રિકેટર પર 8 વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો, મેચ ફિક્સિંગના ત્રણ મોટા આરોપ લાગ્યા
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે યુએસ ક્રિકેટર બોડુગુમ અખિલેશ રેડ્ડી પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ પ્રતિબંધ 21 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે.
Published : August 3, 2026 at 6:31 PM IST
US CRICKETER BAN: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ યુએસ ક્રિકેટર બોડુગુમ અખિલેશ રેડ્ડીને ત્રણ અલગ અલગ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના ભંગ બદલ દોષિત ઠેરવ્યા છે. પરિણામે, ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે તેમના પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ પ્રતિબંધ હેઠળ, તેઓ કોઈપણ પ્રકારના ક્રિકેટમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. આ પ્રતિબંધ 21 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે તારીખથી તેમને શરૂઆતમાં કામચલાઉ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
કયા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે?
- ICCના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે યુએસ ક્રિકેટર અખિલેશ રેડ્ડીને ત્રણ મુખ્ય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા છે:
- કલમ 2.1.1: મેચ ફિક્સ કરવાનો પ્રયાસ: તેણે અબુ ધાબી T10 (2025) ટુર્નામેન્ટમાં મેચના પરિણામ અથવા કોર્સને ફિક્સ કરવાનો અથવા અયોગ્ય રીતે બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો.
- કલમ 2.1.4: બીજા ખેલાડીને ફિક્સિંગમાં સામેલ થવા માટે પ્રેરિત કરવો: ક્રિકેટરે બીજા ખેલાડીને મેચ ફિક્સિંગમાં ભાગ લેવા માટે ઉશ્કેર્યો, લલચાવ્યો અને મદદ કરી.
- કલમ 2.4.7: તપાસમાં અવરોધ ઊભો કરવો: અખિલેશ પર તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી સંબંધિત સંદેશાઓ અને ડેટા ડિલીટ કરીને તપાસ અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ છે.
અબુ ધાબી T10 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાનની ઘટના
આ સમગ્ર મામલો ૨૦૨૫માં UAEમાં યોજાયેલી અબુ ધાબી T10 ટુર્નામેન્ટ સાથે સંબંધિત છે. અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) એ આ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવાની જવાબદારી ICC ને સોંપી હતી. તપાસ દરમિયાન, ICC ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમને જાણવા મળ્યું કે અમેરિકન ક્રિકેટર અખિલેશ રેડ્ડીએ મેચ ફિક્સ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. વધુમાં, તેણે બીજા ખેલાડીને ફિક્સિંગમાં સામેલ થવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો અને તપાસથી બચવા માટે તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી મહત્વપૂર્ણ પુરાવા અને સંદેશાઓ કાઢી નાખ્યા હતા. આ ગંભીર આરોપો સાબિત થયા બાદ તેના પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
🔴 Meet USA Cricketer Akhilesh Reddy— Sam (@cricsam02) August 3, 2026
- Akhilesh Reddy has been banned from all cricket for 8 years.
- He was found guilty of breaching the ICC Anti-Corruption Code during the Abu Dhabi T10 League.
- The charges included attempting to influence matches, encouraging another… pic.twitter.com/odyW4ckl08
અખિલેશ રેડ્ડીએ 2025માં 4 T20I મેચ રમી હતી
અખિલેશ રેડ્ડીની વાત કરીએ તો, તેણે એપ્રિલ ૨૦૨૫માં યુએસએ માટે કુલ ચાર T20 આંતરરાષ્ટ્રીય (T20I) મેચ રમી હતી. તે આ વર્ષે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના ભંગના કેસમાં ફસાયેલ યુએસએનો બીજો આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી છે. તેમના પહેલા, અમેરિકન બેટ્સમેન એરોન જોન્સને 2023-24 સીઝનમાં બાર્બાડોસમાં 'Bim10' ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાંચ ICC નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ સસ્પેન્ડ અને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો.
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