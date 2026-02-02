ICC એ પાકિસ્તાનને ભારત સામેની વર્લ્ડ કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા કહ્યું
પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ A મેચમાં ભારત સામે મુકાબલો થવાનો છે.
Published : February 2, 2026 at 4:01 PM IST
દુબઈ: પાકિસ્તાને દેશના ક્રિકેટ પર લાંબા ગાળાની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ. આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના પાકિસ્તાન સરકારના પગલાના જવાબમાં એક નિવેદનમાં વિશ્વ ક્રિકેટ સંચાલક મંડળે આ વાત કહી. જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે પોતાના નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરી કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને આ નિર્ણયની સત્તાવાર રીતે જાણ કરવામાં આવી નથી.
વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાના એક અઠવાડિયા પહેલા પાકિસ્તાન સરકારના નિર્ણયે ICCના નિવેદન બાદ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં ગ્રુપ A મેચમાં ભારતનો સામનો કરવાનું છે. જોકે, પાકિસ્તાન સરકારે રવિવારે સોશિયલ મીડિયા પર એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જાહેરાત કરી હતી કે સલમાન અલી અગરની ટીમ તે મેચમાં ભાગ લેશે નહીં. જો કે, તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે ખસી ગયા નથી.
ICC issues statement on ICC Men’s T20 World Cup 2026. https://t.co/QTZbB5y75e— ICC (@ICC) February 1, 2026
ICC એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ICC એ પાકિસ્તાન સરકારના 2026 ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં મેચોમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવાના નિર્ણયની નોંધ લીધી છે. જોકે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે ICC ને આ અંગે સત્તાવાર રીતે જાણ કરી નથી, પરંતુ ચોક્કસ વૈશ્વિક રમતગમત કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના નિર્ણયને સ્વીકારવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે બધી લાયક ટીમો સમાન રમતના મેદાન પર સ્પર્ધા કરવાની અપેક્ષા રાખે છે."
મામલો ત્યાં પૂરો થયો ન હતો. ICC એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ICC રાષ્ટ્રીય નીતિના મુદ્દાઓ પર કોઈપણ સરકારના વલણનો આદર કરે છે. જો કે, આ નિર્ણય વિશ્વભરના ચાહકો સહિત હજારો પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ચાહકોના કલ્યાણને અસર કરી શકે છે. તેથી, ICC ને આશા છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ દેશમાં ક્રિકેટ તેમજ વૈશ્વિક ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમ પર લાંબા ગાળાની અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરશે." ICC ના નિવેદનમાં એવી પણ આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે PCB વર્લ્ડ કપમાં સામેલ તમામ હિસ્સેદારોને ધ્યાનમાં રાખીને આ મુદ્દાને સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા માટે પહેલ કરશે.
બાંગ્લાદેશે સ્થળ બદલવાની વિનંતી કરી હતી, પરંતુ ICC એ ઇનકાર કર્યો હતો, તેથી બાંગ્લાદેશ વર્લ્ડ કપ રમવા માટે ભારત આવશે નહીં. તેના બદલે સ્કોટલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. ICC દ્વારા બાંગ્લાદેશની વિનંતીને નકારી કાઢ્યા પછી, PCBના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ પડોશી દેશનું સમર્થન કર્યું અને વર્લ્ડ કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી. ટીમની જાહેરાત થયા પછી પણ, તે સંપૂર્ણપણે નિશ્ચિત નહોતું કે પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે, કારણ કે સલમાન અલી આગાની વર્લ્ડ કપમાં ભાગીદારી તે દેશની સરકારના નિર્ણય પર આધારિત હતી.
નકવીએ બાદમાં આ બાબતે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે મુલાકાત કરી. અંતિમ નિર્ણય સોમવાર સુધીમાં જાહેર કરવાનો હતો. તે મુજબ, પાકિસ્તાન સરકારનો નિર્ણય ગઈકાલે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાન સરકારના સત્તાવાર X હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરાયેલ એક નિવેદનમાં લખ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાન સરકારે દેશની ક્રિકેટ ટીમને આગામી T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપી છે. જો કે, તેઓ 15 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારત સામેની મેચમાં મેદાનમાં ઉતરશે નહીં."
