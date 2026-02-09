ETV Bharat / sports

ICC અંડર-19 ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનના 4 ખેલાડીઓનો સમાવેશ

ICC અંડર 19 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 100 રનથી હરાવીને ભારત છઠ્ઠી વખત ચેમ્પિયન બન્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
ICC U19 Team of the Tournament: ICC એ ટુર્નામેન્ટની અંડર-19 ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 12 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીમમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના ત્રણ-ત્રણ, અફઘાનિસ્તાનના બે અને પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, શ્રીલંકા અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝના એક-એક ખેલાડીની પસંદગી કરવામાં આવી છે.

હેનિલ પટેલનો 12 સભ્યોની ટીમમાં સમાવેશ

આ ટુર્નામેન્ટની અંડર-19 ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટની પસંદગી ઇયાન બિશપ, લિડિયા ગ્રીનવે, એન્ડી ફ્લાવર અને ટેલફોર્ડ વાઈસની પસંદગી પેનલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભારતના વૈભવ સૂર્યવંશી, સ્પિનર ​​કનિષ્ક ચૌહાણ અને ફાસ્ટ બોલર હેનિલ પટેલને 12 સભ્યોની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

ફાઇનલમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ચમક્યો

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે માત્ર 80 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા સાથે 175 રન બનાવ્યા હતા. વૈભવે પણ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, 439 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

રેવને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો

રનર-અપ ઇંગ્લેન્ડના ત્રણ ખેલાડીઓનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો: બેન મેયસ, થોમસ રેવ અને મેની લમ્સડેન, જે ટુર્નામેન્ટના અગ્રણી રન-સ્કોરર હતા. રેવને ટુર્નામેન્ટની ટીમનો કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ

ભારતે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 100 રનથી હરાવીને છઠ્ઠી વખત ટાઇટલ જીત્યું. ઝિમ્બાબ્વેના હરારે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ટાઇટલ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે વૈભવ સૂર્યવંશીની 175 રનની ઇનિંગની મદદથી ઇંગ્લેન્ડને 411 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો, અને પછી મેચ જીતવા માટે વિરોધી ટીમને 40.2 ઓવરમાં 311 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી.

ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ટીમ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ

1. વૈભવ સૂર્યવંશી (ભારત)

2. વિરન ચામુદિથા (શ્રીલંકા)

3. ફૈઝલ ખાન શિનવારી (અફઘાનિસ્તાન)

4. થોમસ રીવ્સ (વિકેટકીપર, કેપ્ટન) (ઇંગ્લેન્ડ)

5. ઓલિવર પીક (ઓસ્ટ્રેલિયા)

6. બેન મેયસ (ઇંગ્લેન્ડ)

7. કનિષ્ક ચૌહાણ (ભારત)

8. નુરિસ્તાની ઉમરઝાઈ (અફઘાનિસ્તાન)

9. વિટેલ લોજ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)

10. અલી રઝા (પાકિસ્તાન)

11. મેની લમ્સડેન (ઇંગ્લેન્ડ)

12. હેનિલ પટેલ (ભારત)

