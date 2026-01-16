ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપના સ્થળ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ICCનું એક પ્રતિનિધિમંડળ બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લઈ શકે છે

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે.

T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી
T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તૈયારી માટે થોડો સમય બચ્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ આ મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. BCB એ BCCI ના મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL માંથી મુક્ત કરવાના નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમના ખેલાડીઓની સલામતીનો હવાલો આપતા, તેઓએ ICC ને તેમની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારત સિવાય અન્ય કોઈ સ્થળે સ્થાનાંતરિત કરવા વિનંતી કરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ICC હવે આ મુદ્દે BCB સાથે સીધી ચર્ચા કરશે.

સમાચાર એજન્સી ANI ના અહેવાલ મુજબ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર સમયપત્રક અનુસાર, બાંગ્લાદેશ ટીમ તેમની બધી મેચ ભારતમાં રમવાનું નક્કી છે. ICC ની વિનંતી પર, તેમને તેમના ખેલાડીઓની સલામતીની સંપૂર્ણ ખાતરી આપવામાં આવી છે. જો કે, આ હોવા છતાં, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય લીધો નથી. સમાચાર એજન્સી ANI ના અહેવાલ મુજબ, ICC ના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ICC ટૂંક સમયમાં આગામી થોડા દિવસોમાં બાંગ્લાદેશમાં એક પ્રતિનિધિમંડળ મોકલશે જે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે BCB અધિકારીઓ સાથે સીધી ચર્ચા કરશે, અને ત્યારબાદ જ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવશે.

શ્રીલંકામાં રમવા માગે છે બાંગ્લાદેશ

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપ મેચો માટે શ્રીલંકામાં સ્થળાંતર કરવા અંગે ICC ને પત્ર લખ્યો છે. બાંગ્લાદેશ તેની ચાર સત્તાવાર ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોમાંથી પ્રથમ ત્રણ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં અને એક મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમશે. બધાની નજર હવે અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે ICC સાથેની તેમની આગામી બેઠક પર છે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં બબાલ, ખેલાડીઓએ BPLના બૉયકૉટની આપી ધમકી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
  2. ICC સામે બાંગ્લાદેશની મનમાની, ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ ન રમવાના પોતાના વલણ પર અડગ
  3. ICC T20 મેન્સ વર્લ્ડ કપ ધમાલ મચાવવા માટે તૈયાર, 7 ફેબ્રુઆરીએ શરુ થશે ક્રિકેટનો મહા સંગ્રામ

TAGGED:

T20 WORLD CUP
ICC DELEGATION VISIT BANGLADESH
ICC
ICC DELEGATION VISIT BANGLADESH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.