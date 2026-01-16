T20 વર્લ્ડ કપના સ્થળ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ICCનું એક પ્રતિનિધિમંડળ બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લઈ શકે છે
ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે.
Published : January 16, 2026 at 7:10 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026, 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તૈયારી માટે થોડો સમય બચ્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ આ મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. BCB એ BCCI ના મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL માંથી મુક્ત કરવાના નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમના ખેલાડીઓની સલામતીનો હવાલો આપતા, તેઓએ ICC ને તેમની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારત સિવાય અન્ય કોઈ સ્થળે સ્થાનાંતરિત કરવા વિનંતી કરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ICC હવે આ મુદ્દે BCB સાથે સીધી ચર્ચા કરશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર સમયપત્રક અનુસાર, બાંગ્લાદેશ ટીમ તેમની બધી મેચ ભારતમાં રમવાનું નક્કી છે. ICC ની વિનંતી પર, તેમને તેમના ખેલાડીઓની સલામતીની સંપૂર્ણ ખાતરી આપવામાં આવી છે. જો કે, આ હોવા છતાં, બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાનો નિર્ણય લીધો નથી. સમાચાર એજન્સી ANI ના અહેવાલ મુજબ, ICC ના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ICC ટૂંક સમયમાં આગામી થોડા દિવસોમાં બાંગ્લાદેશમાં એક પ્રતિનિધિમંડળ મોકલશે જે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે BCB અધિકારીઓ સાથે સીધી ચર્ચા કરશે, અને ત્યારબાદ જ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવશે.
- A delegation from the International Cricket Council is expected to visit Bangladesh to discuss the participation of the Bangladesh team in the ICC T20 World Cup.— Asif Khan (@mak_asif) January 16, 2026
શ્રીલંકામાં રમવા માગે છે બાંગ્લાદેશ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે T20 વર્લ્ડ કપ મેચો માટે શ્રીલંકામાં સ્થળાંતર કરવા અંગે ICC ને પત્ર લખ્યો છે. બાંગ્લાદેશ તેની ચાર સત્તાવાર ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોમાંથી પ્રથમ ત્રણ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં અને એક મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમશે. બધાની નજર હવે અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે ICC સાથેની તેમની આગામી બેઠક પર છે. બાંગ્લાદેશ 7 ફેબ્રુઆરીએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે.
