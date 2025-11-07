અમનજોત કૌર અને હરલીન દેઓલ ચંદીગઢ પહોંચ્યા, વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનું ગ્રાન્ડ વેલકમ કરાયું
શુક્રવારે ચંદીગઢ એરપોર્ટ પર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન દિકરીઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
ચંદીગઢ: વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ખેલાડીઓ અમનજોત કૌર અને હરલીન દેઓલ ચંદીગઢ પહોંચ્યા. તેમના પરિવારો અને જનતા દ્વારા એરપોર્ટ પર તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પંજાબ સરકાર વતી નાણામંત્રી હરપાલ ચીમા અને મોહાલીના ડેપ્યુટી કમિશનર કોમલ મિત્તલ પણ હાજર રહ્યા હતા. ચંદીગઢના શહીદ-એ-આઝમ ભગતસિંહ એરપોર્ટ પર પંજાબ સરકાર અને તેમના પરિવારોએ બંને ખેલાડીઓનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું.
ચંદીગઢ એરપોર્ટ પર અમનજોત કૌર અને હરલીન દેઓલનું સ્વાગત: બંને ખેલાડીઓને ચંદીગઢ એરપોર્ટથી ખુલ્લી જીપમાં મોહાલી સ્થિત તેમના ઘરે લઈ જવામાં આવી રહી હતી. બંને જીપોને ફૂલો અને પોસ્ટરોથી શણગારવામાં આવી હતી. તેમના પરિવારના સભ્યો અને લોકોની કારનો કાફલો તેમની સાથે હતો. ભારતની ઐતિહાસિક જીત બાદ પરિવારના સભ્યો, ચાહકો અને સમર્થકોએ ઢોલ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરી.
'સપના સાકાર થાય છે, મહેનત કરતા રહો': વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ટીમનો ભાગ રહેલી હરલીન દેઓલે કહ્યું, "ખૂબ સારું લાગે છે. મને મારા પરિવાર તરફથી ખૂબ જ સારો ટેકો મળ્યો અને તેનાથી મને રમવાની વધુ સ્વતંત્રતા મળી. તમારા જુસ્સાને અનુસરો. સપના સાકાર થાય છે. સખત મહેનત કરતા રહો."
અમનજોત કૌરે શું કહ્યું: વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ટીમનો ભાગ રહેલી અમનજોત કૌરે કહ્યું, "તમે જોઈ શકો છો કે આખું પંજાબ મારું સ્વાગત કરવા માટે અહીં છે. આનાથી સારું શું હોઈ શકે?" જ્યારે વડા પ્રધાનને મળવા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું, "પીએમે મારા કેચ વિશે વાત કરી. સૂર્યા ભૈયાએ પણ એક કેચ લીધો, અને મેં પણ એક કેચ લીધો, અને બે વર્લ્ડ કપ ઘરે આવ્યા. તેમણે તેના વિશે વાત કરી." અમનજોતે ઉમેર્યું, "મારા પરિવારે મને ખૂબ ટેકો આપ્યો. જો મારો પરિવાર મને ટેકો નહીં આપે, તો આપણે કેવી રીતે આગળ વધીશું? તેમના વિના, આપણે કંઈ નથી."
પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત: આ પહેલા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે સાંજે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની વિજેતા ટીમ ઈન્ડિયા સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં, પીએમ મોદી ભારતીય ખેલાડીઓ સાથે પોતાના હૃદયસ્પર્શી વિચારો શેર કરતા જોવા મળે છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ પીએમ મોદી સાથે ખુલીને વાત પણ કરી. આ મુલાકાત મજા અને હાસ્યથી ભરેલી હતી, સાથે જ કોચ સાથે રસપ્રદ વાતચીત પણ થઈ હતી. આ દરમિયાન, પીએમએ ટીમને તેમની ઐતિહાસિક ODI વર્લ્ડ કપ જીત બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા.
દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો: ભારતીય ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને જીતવા માટે 299 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ સાથે, ભારતની દીકરીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો.
