ICC ચેરમેન જય શાહે ફૂટબોલ દિગ્ગજ સાથે મુલાકાત કરી, વર્લ્ડ કપ ટિકિટ, જર્સી અને ફ્રેમ કરેલું બેટ ભેટમાં આપ્યું

મેસ્સીના GOAT ભારત પ્રવાસનો આ અંતિમ દિવસ હતો. ફૂટબોલ સ્ટારનું અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં સન્માન કરવામાં આવ્યું.

ICC ચેરમેન જય શાહે મેસ્સીનું સન્માન કર્યું
ICC ચેરમેન જય શાહે મેસ્સીનું સન્માન કર્યું (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી તેમના ત્રણ દિવસના ભારત પ્રવાસના છેલ્લા દિવસે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ICC ચેરમેન જય શાહે ફૂટબોલ દિગ્ગજ સાથે મુલાકાત કરી અને તેમને આવતા વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટિકિટ, સહી કરેલી જર્સી અને ફ્રેમ કરેલું બેટ ભેટમાં આપ્યું.

જય શાહની પહેલ ક્રિકેટની વૈશ્વિક પહોંચને વિસ્તૃત કરવા અને પરંપરાગત સીમાઓથી આગળ પ્રેક્ષકોને જોડવાના તેમના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે વિવિધ રમતો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક જોડાણો બનાવવા માટે રમતના વધતા આત્મવિશ્વાસ પર ભાર મૂકે છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા DDCA પ્રમુખ રોહન જેટલી સાથે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.

મેસ્સીના GOAT ભારત પ્રવાસનો આ અંતિમ દિવસ હતો. અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં પહોંચ્યા પછી, મેસ્સીએ બાળકો સાથે ફૂટબોલ રમ્યો અને પ્રેક્ષકો પર બોલ ફેંક્યો.

મેસ્સીએ ફરીથી લેશે ભારતની મુલાકાત

આ પ્રસંગે, તેમણે સ્ટેડિયમમાં હાજર રહેલા લોકોનો આભાર માનતા કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભારતમાં તમે અમને જે પ્રેમ આપ્યો છે તે બદલ આભાર. અમારા માટે તે ખરેખર એક અનોખો અનુભવ હતો કે અમે તેને શેર કરી શક્યા. જોકે તે અલ્પજીવી હતું, આટલો બધો પ્રેમ મેળવવો અદ્ભુત હતો, જેના વિશે હું પહેલાથી જ જાણતો હતો, પરંતુ તેનો વ્યક્તિગત અનુભવ કરવો અવિશ્વસનીય હતો."

મેસ્સીએ આગળ કહ્યું, "આ દિવસોમાં તમે અમારા માટે જે કંઈ કર્યું છે તે અદ્ભુત છે, એકદમ પાગલપનભર્યું છે. તેથી તમારા બધા પ્રેમ માટે આભાર, અને અમે ચોક્કસપણે કોઈ દિવસ પાછા આવીશું - કદાચ મેચ રમવા માટે અથવા કોઈ અન્ય પ્રસંગ માટે, પરંતુ અમે ચોક્કસપણે ફરીથી આવીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર."

મેસ્સીનો GOAT ટૂર

મેસ્સીનો GOAT ટૂર (GOAT India Tour 2025) કોલકાતાના સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ ખાતે શરૂ થયો હતો, જ્યાં હજારો ચાહકો તેમને જોવા માટે એકઠા થયા હતા. જો કે, સ્થળના નબળા સંચાલને તેમના ઉત્સાહને નિરાશામાં ફેરવી દીધો, અને કાર્યક્રમ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયો.

ત્યારબાદ મેસ્સી તેલંગાણાની રાજધાની હૈદરાબાદ પહોંચ્યો, જ્યાં ઉપ્પલ સ્ટેડિયમમાં તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ પણ મેસ્સી સાથે મેચ રમી હતી. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ તેમને ત્યાં મળ્યા હતા.

મેસ્સીનો બીજો દિવસ મુંબઈમાં વિતાવ્યો હતો, જ્યાં તેમણે ક્રિકેટના દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકર, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ઘણા વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફૂટબોલરો, ફિલ્મ સ્ટાર્સ, સેલિબ્રિટીઝ અને રાજકારણીઓને પ્રખ્યાત વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મળ્યા હતા.

ત્યારબાદ સ્ટાર ફૂટબોલર તેમના પ્રવાસના ત્રીજા અને અંતિમ દિવસે દિલ્હી પહોંચ્યા. આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન, મેસ્સી, તેમના બે સાથી ખેલાડીઓ, લુઈસ સુઆરેઝ અને રોડ્રિગો ડી પોલ સાથે, ચાર શહેરોની મુલાકાત લીધી.

સંપાદકની પસંદ

