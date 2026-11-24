બોલ પર લાળના ઉપયોગ પરનો પ્રતિબંધ યથાવત રહેશે, ICCએ કેપ્ટન શુભમન ગિલની માંગ ફગાવી
ICCએ ઘણા વર્ષો પહેલા બોલ પર લાળના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. દરમિયાન, શુભમન ગિલે સૂચન કર્યું હતું કે આ પ્રતિબંધ હટાવી લેવો જોઈએ.
Published : November 24, 2026 at 4:50 PM IST
ICC saliva ban decision: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ હતી, જે ડ્રોમાં પરિણમી હતી. ભારતે ચાર દિવસ સુધી સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું; એવું લાગતું હતું કે પાંચમા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયા જીત મેળવી શકે છે, પરંતુ તેમ ન થયું. ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ શાનદાર બેટિંગ કરીને મેચ બચાવી લીધી. મેચ ડ્રો થયા બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ નિરાશ દેખાતા હતા. તેમણે મેચ ડ્રો થવા પાછળના કારણો પર ચર્ચા કરતા સૂચવ્યું કે ખેલાડીઓને બોલને ચમકાવવા માટે લાળનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી મળવી જોઈએ. તેમણે ICCને આ પ્રથા પરનો પ્રતિબંધ હટાવવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો. હવે એવા અહેવાલ છે કે ICCએ તેમની આ વિનંતી ફગાવી દીધી છે.
શુભમન ગિલે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું
અંતિમ દિવસે, ઇનિંગ્સથી જીત મેળવવા માટે ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડની આઠ વિકેટ લેવાની જરૂર હતી, પરંતુ તેઓ માત્ર આઠ વિકેટ જ ઝડપી શક્યા. પિચ પરથી ઝડપી બોલરોને જરાય મદદ મળી રહી ન હતી. એવું લાગતું હતું કે ભારત આ મેચ આસાનીથી જીતી જશે, પરંતુ ડેરીલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સ ક્રિઝ પર ટકી રહ્યા; આ જોડીએ ૨૫૦થી વધુ બોલનો સામનો કર્યો અને ભારતનો કોઈ પણ બોલર તેમને કોઈ ગંભીર પડકાર આપી શક્યો નહીં.
'We are way past Covid times' - Gill wants saliva ban to be reversed 🗣️ https://t.co/GUIekYgvmn https://t.co/xmyU8jSiLJ— Cricinfo (@cricinfo) November 23, 2026
મેચ બાદ શુભમન ગિલે કહ્યું, "મને સમજાતું નથી કે આપણને હજુ પણ બોલને ચમકાવવાની મંજૂરી કેમ નથી. આપણે કોવિડના સમયગાળાથી ઘણા આગળ નીકળી ગયા છીએ. બોલને ચમકાવવા માટે લાળના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકતો એક નિયમ હતો - તે વાતને 7-8 વર્ષ થઈ ગયા છે. મને સમજાતું નથી કે અત્યારે પણ તેની મંજૂરી કેમ નથી."
STORY | ICC has no plans to review saliva ban despite calls from Shubman Gill The International Cricket Council doesn't plan to review its ban on applying saliva to the ball due to health and cricketing reasons despite calls from Indian captain Shubman Gill. Following the drawn first Test on a benign pitch at the Basin Reserve in Wellington, Gill complained that the Kookaburra ball was getting soft too early and said. (Story by Bharat Sharma/PTI) READ: https://t.co/JdKp1CIePa— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
ICCએ વિનંતી ફગાવી દીધી
PTIને મળેલી માહિતી મુજબ, ICCનું વલણ યથાવત છે. બોલ પર લાળ લગાવવા પરના પ્રતિબંધને હટાવવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી; એટલે કે, શુભમન ગિલ દ્વારા કરવામાં આવેલી એક મહત્વપૂર્ણ અપીલને ફગાવી દેવામાં આવી છે. કોવિડ-19 મહામારી બાદ, ખેલાડીઓના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને સૌપ્રથમ 2020માં બોલ પર લાળ લગાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. થોડા વર્ષો પછી, ICCએ તેને કાયમી નિયમ બનાવી દીધો. આ મહિનાની શરૂઆતમાં બાલીમાં ICCની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી; અહેવાલો અનુસાર, તેમાં લાળ લગાવવા પરના પ્રતિબંધના મુદ્દા પર કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી ન હતી.
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