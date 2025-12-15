ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડની જાહેરાત, ભારતીય ખેલાડીએ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી જીત્યો એવોર્ડ
ICC એ નવેમ્બર માટે પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ જીતનારા ખેલાડીઓની જાહેરાત કરી છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઓપનર શેફાલી વર્માએ નવેમ્બર માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો છે. તેણીને આ એવોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેના વર્લ્ડ કપ 2025 ફાઇનલમાં તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે મળ્યો હતો.
નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, શેફાલી ભારતીય વર્લ્ડ કપ ટીમનો ભાગ નહોતી, પરંતુ પ્રતિકા રાવલની ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઈજાને કારણે, તેણીને છેલ્લી ઘડીએ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેણી સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં રમી હતી. જ્યારે તેણી સેમિફાઇનલમાં સારો દેખાવ કરી શકી ન હતી, ત્યારે તેણીએ ફાઇનલમાં 78 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારતીય ઓપનર દ્વારા સૌથી વધુ સ્કોર હતો. તેણીએ બોલ સાથે બે વિકેટ પણ લીધી, જેના કારણે તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ મળ્યો.
શેફાલીએ શું કહ્યું?
શેફાલીએ થાઇલેન્ડની થિપચા પુથાવોંગ અને UAEની ઇશા ઓઝાને હરાવીને શેફાલીએ તેનો પહેલો પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો. આ સન્માન મેળવ્યા પછી, શેફાલીએ કહ્યું, "મારો પહેલો ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનો અનુભવ મારી અપેક્ષા મુજબનો નહોતો, પરંતુ તે મેં કલ્પના કરી હતી તેના કરતાં વધુ સારી રીતે સમાપ્ત થયો. હું આભારી છું કે હું ફાઇનલમાં ટીમની સફળતામાં યોગદાન આપી શકી અને ઘરઆંગણાના દર્શકોની સામે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસનો ભાગ બની શકી."
સોમવારે ICC દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, શેફાલીએ કહ્યું, "મને નવેમ્બર માટે મહિલા ખેલાડી ઓફ ધ મંથ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યાનો ખરેખર ગર્વ છે. હું આ એવોર્ડ મારા સાથી ખેલાડીઓ, કોચ, પરિવાર અને અત્યાર સુધીની મારી સફરમાં મને ટેકો આપનાર દરેકને સમર્પિત કરું છું. અમે એક ટીમ તરીકે જીતીએ છીએ અને હારીએ છીએ, અને તે આ એવોર્ડને પણ લાગુ પડે છે."
પુરુષોમાં આ એવોર્ડ કોણે જીત્યો?
સાઉથ આફ્રિકાના સિમોન હાર્મરે પુરુષોમાં આ એવોર્ડ જીત્યો. તેમની શાનદાર બોલિંગે પ્રોટીઆઝને ભારતમાં ટેસ્ટ શ્રેણી 2-0થી જીતવામાં મદદ કરી. 36 વર્ષીય હાર્મરે બાંગ્લાદેશના તૈજુલ ઇસ્લામ અને પાકિસ્તાનના ડાબોડી સ્પિન બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નવાઝને હરાવીને પહેલી વાર આ એવોર્ડ જીત્યો.
હાર્મરે ભારતમાં રમાયેલી 2 ટેસ્ટમાં 8.94 ની સરેરાશ અને 5.66 ની ઇકોનોમી સાથે 17 વિકેટ લીધી, જેણે 25 વર્ષમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની ભારતમાં પ્રથમ ટેસ્ટ શ્રેણી જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
