T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વોર્મ-અપ મેચોનો કાર્યક્રમ, 4 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો
ભારતીય ટીમ 4 ફેબ્રુઆરીએ નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે.
Published : February 2, 2026 at 6:47 PM IST
હૈદરાબાદ: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે 7 ફેબ્રુઆરીથી 2026 T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થાય તે પહેલાં 2 થી 6 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 16 વોર્મ-અપ મેચ રમાશે.
આ વોર્મ-અપ મેચો સહ-યજમાન દેશો ભારત અને શ્રીલંકાના ચાર શહેરોમાં રમાશે. ભારતમાં, મેચો બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ગ્રાઉન્ડ 1, નવી મુંબઈમાં DY પાટિલ સ્ટેડિયમ અને ચેન્નાઈમાં MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. શ્રીલંકામાં, વોર્મ-અપ મેચો સિંહાલી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ અને કોલંબો ક્રિકેટ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ ખાતે યોજાશે.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત 4 ફેબ્રુઆરીએ નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે વોર્મ-અપ મેચ રમશે, જ્યારે ઇન્ડિયા A ટીમ સોમવાર સાંજે અને 6 ફેબ્રુઆરીએ અનુક્રમે યુએસએ અને નામિબિયા સામે તેમની વોર્મ-અપ મેચ રમશે.
વોર્મ-અપ મેચો માટેની ટિકિટ
ICC એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમમાં યુએસએ વિરુદ્ધ ભારત 'A' અને ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકાની વોર્મ-અપ મેચો જોવા માંગતા ચાહકો BookMyShow વેબસાઇટ પર અથવા સ્ટેડિયમની બોક્સ ઓફિસની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન ટિકિટ ખરીદી શકે છે.
વોર્મ-અપ મેચો 2 ફેબ્રુઆરીએ બેંગલુરુમાં અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ મેચથી શરૂ થશે અને 6 ફેબ્રુઆરીએ BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ઇન્ડિયા A વિરુદ્ધ નામિબિયા મેચ સાથે સમાપ્ત થશે. ઇન્ડિયા વિરુદ્ધ ઇન્ડિયા A મેચોનું દેશમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ અને જિયો હોટસ્ટાર પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
T20 વર્લ્ડ કપની પ્રેક્ટિસ મેચો માટે ભારત A ટીમ:
આયુષ બદોની (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, ખલીલ અહેમદ, નમન ધીર, આશુતોષ શર્મા, પ્રિયાંશ આર્ય, એન જગદીસન (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, માનવ સુથાર, અશોક શર્મા, ઉર્વીલ પટેલ (વિકેટકીપર), ગુર્જપનીત સિંહ, વિપ્ર યાજ્ઞિક અને મયંક યાક.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વોર્મ-અપ મેચો
2 ફેબ્રુઆરી
અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, બેંગલુરુ, બપોરે 3 વાગ્યે
યુએસએ વિરુદ્ધ ભારત 'એ', નવી મુંબઈ, સાંજે 5 વાગ્યે
કેનેડા વિરુદ્ધ ઇટાલી, ચેન્નાઈ, સાંજે 7 વાગ્યે
3 ફેબ્રુઆરી
ઓમાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા 'એ', કોલંબો, બપોરે 1 વાગ્યે
નેપાળ વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, કોલંબો, બપોરે 3 વાગ્યે
નેપાળ વિરુદ્ધ યુએઈ, ચેન્નાઈ, સાંજે 5 વાગ્યે
4 ફેબ્રુઆરી
સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ નામિબિયા, બેંગલુરુ, બપોરે 1 વાગ્યે
અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, બેંગલુરુ, બપોરે 3 વાગ્યે
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ, કોલંબો, સાંજે 5 વાગ્યે
ભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, નવી મુંબઈ, સાંજે 7 વાગ્યે
5 ફેબ્રુઆરી
ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ ઓમાન, કોલંબો, સવારે 11 વાગ્યે
નેપાળ વિરુદ્ધ કેનેડા, ચેન્નાઈ, બપોરે 1 વાગ્યે
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ નેધરલેન્ડ્સ, કોલંબો, સાંજે 5 વાગ્યે
ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ યુએસએ, નવી મુંબઈ, સાંજે 7 વાગ્યે
6 ફેબ્રુઆરી
ઇટાલી વિરુદ્ધ યુએઈ ચેન્નાઈ, બપોરે 3 વાગ્યે
ભારત 'એ' વિરુદ્ધ નામિબિયા, બેંગલુરુ, સાંજે 5 વાગ્યે
