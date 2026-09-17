સોનલ દિનુશાને ભારત સામેના શાનદાર પ્રદર્શન બદલ મળ્યું ઈનામ, ICC એ આપ્યો એવોર્ડ
આઈસીસી (ICC) એ શ્રીલંકાના ઉભરતા બેટર સોનલ દિનુશાને 'પ્લેયર ઓફ ધ મંથ'નો ખિતાબ આપીને એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે.
Published : September 17, 2026 at 5:59 PM IST
શ્રીલંકાની યુવા બેટ્સમેન સોનલ દિનુષાને ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બદલ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ તેણીને ઓગસ્ટ 2026 માટે ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે જાહેર કરી. દિનુષાએ તેના કારકિર્દીમાં પ્રથમ વખત આ એવોર્ડ જીત્યો. તેણીએ ઇંગ્લેન્ડના ઓલી રોબિન્સન અને બાંગ્લાદેશના હસન મહમૂદને હરાવીને આ એવોર્ડ મેળવ્યો.
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની બે ટેસ્ટ મેચની ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ શ્રેણી દરમિયાન દિનુષાનું બેટ પૂરજોશમાં હતું. ઘરેલુ મેદાન પર રમીને, તેણીએ ચાર ઇનિંગ્સમાં 140 ની બેટિંગ સરેરાશ સાથે 420 રન બનાવ્યા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણીએ ત્રણ સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી. આ પ્રદર્શન દિનુષા માટે પણ ખાસ હતું, કારણ કે તેણીએ ભારત સામેની શ્રેણી પહેલા શ્રીલંકા માટે માત્ર ત્રણ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આટલા મર્યાદિત અનુભવ હોવા છતાં, તેણી શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થઈ.
An inspirational #WTC27 performance earns Sri Lanka all-rounder the ICC Men’s Player of the Month for August honour 🎖️— ICC (@ICC) September 17, 2026
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ગેલ ટેસ્ટમાં સદી ચૂકી ગયો
શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, દિનુષાએ ગેલમાં શાનદાર બેટિંગ કરી. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 100 અને બીજી ઇનિંગમાં 84 રન બનાવ્યા. જોકે, તેના શાનદાર પ્રદર્શન છતાં, શ્રીલંકા 165 રનથી મેચ હારી ગયું. 23 થી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન કોલંબોમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ દિનુષા માટે વધુ યાદગાર બની ગઈ. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 103 રન અને બીજી ઇનિંગમાં અણનમ 133 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગથી શ્રીલંકાને મેચ ડ્રો કરવામાં મદદ મળી. આ મેચમાં દિનુષાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો. જોકે, ભારતે બે મેચની શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી.
ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે નામાંકિત થયા બાદ, દિનુષાએ કહ્યું કે તેની કારકિર્દીની આટલી શરૂઆતમાં આ સન્માન મેળવવું ખૂબ જ ખાસ છે. ICC પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા, તેણે કહ્યું કે ભારત સામેની શ્રેણી હંમેશા તેના હૃદયની નજીક રહેશે. દિનુષાએ કહ્યું કે ગાલે અને કોલંબોમાં ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે ત્રણ સદી ફટકારવી એ તેના માટે એક સ્વપ્ન સાકાર થયું. તેણે સ્વીકાર્યું કે શ્રીલંકા શ્રેણીમાં ઇચ્છિત પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શક્યું નથી, પરંતુ બીજી ટેસ્ટમાં ટીમની વાપસી ખેલાડીઓના આત્મવિશ્વાસ અને લડાયક ભાવના દર્શાવે છે.
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