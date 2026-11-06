ODI વર્લ્ડ કપ 2027ની ક્વોલિફાયર પ્લેઓફ મેચો આ દેશમાં રમાશે, 8 ટીમો ભાગ લેશે
ICC એ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્વોલિફાયર પ્લેઓફ માટે સ્થળની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 6, 2026 at 8:40 PM IST
ODI World Cup 2027: ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયાના સંયુક્ત યજમાનીમાં યોજાવા જઈ રહ્યો છે, જેના માટે બધી ટીમો પોતાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. વર્લ્ડ કપ 2027માં કુલ 14 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાં 10 ટીમો સીધી ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે અને બાકીના 4 સ્થાનો ગ્લોબલ ક્વોલિફાયર અને પ્લેઓફ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન, ICC એ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લેઓફનું સ્થળ જાહેર કર્યું છે. ICC એ શુક્રવારે પુષ્ટિ કરી છે કે ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લેઓફ નેપાળમાં રમાશે, જે 4 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લેશે અને બધી નજર 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં બાકીના 4 સ્થાનો પર રહેશે.
6 ડિસેમ્બરથી નેપાળમાં યોજાશે
2027 ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર પ્લેઓફ્સ 6 ડિસેમ્બરથી નેપાળમાં યોજાશે. ટુર્નામેન્ટના પહેલા દિવસે બે મેચ રમાશે. યજમાન નેપાળ ત્રિભુવન યુનિવર્સિટી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઇટાલીનો સામનો કરશે, જ્યારે નામિબિયા મુલાપાની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર યુગાન્ડાનો સામનો કરશે. આ ઉપરાંત, કેનેડા, કુવૈત, જર્સી અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ની ટીમો પણ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.
Nepal to host the ICC Men’s Cricket World Cup Qualifier Playoff in December 🏏 Eight teams will vie for 4️⃣ spots in the ICC Men’s @cricketworldcup Qualifier in the event 👊 https://t.co/KRY4fP9nRJ— ICC (@ICC) November 6, 2026
આયર્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પહેલાથી જ 10 ટીમોના ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે. આ બંને ટીમો ODI રેન્કિંગમાં ટોચ પર હતી, જે સીધી ક્વોલિફાય થયેલી આઠ ટીમોથી પાછળ હતી. દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, સ્કોટલેન્ડ, નેધરલેન્ડ્સ અને ઓમાન ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 માંથી ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. નેપાળમાં પ્લેઓફમાંથી વધુ ચાર ટીમો આ યાદીમાં જોડાશે.
ODI વર્લ્ડ કપ આવતા વર્ષે શરૂ થશે
2027 ODI વર્લ્ડ કપ સંયુક્ત રીતે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા દ્વારા યોજવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટ 2 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર સુધી રમાશે. ગ્લોબલ ક્વોલિફાયરમાં ટોચની ટીમ સીધી વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ સ્ટેજમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યારે બીજા, ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેલી ટીમોને સુપર સિરીઝમાં રમવાની તક મળશે. શુભમન ગિલની કપ્તાનીવાળી ભારતીય ટીમ 7 ઓક્ટોબરે કેપટાઉનમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ પછી 10 ઓક્ટોબરે જોહાનિસબર્ગમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર થશે.
ટીમ ઈન્ડિયા 14 ઓક્ટોબરે સેન્ચુરિયનમાં ક્વોલિફાયરમાંથી આવનારી ટીમ સામે રમશે જ્યારે તેનો સામનો 24 ઓક્ટોબરે ઝિમ્બાબ્વે સામે થશે.ટૂર્નામેન્ટની બંને સેમિફાઇનલ 17 અને 18 નવેમ્બરે કેપટાઉન અને સેન્ચુરિયનમાં રમાશે. તે જ સમયે, ટાઇટલ મેચ 21 નવેમ્બરે જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે.
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