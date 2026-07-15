ETV Bharat / sports

ICC નો મોટો નિર્ણય, ODI વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટમાં મોટા ફેરફારની જાહેરાત કરી

ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 અંગે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ICC એ આવતા વર્ષે યોજાનાર વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે.

ODI વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટમાં મોટા ફેરફારની જાહેરાત કરી
ODI વર્લ્ડ કપ 2027ના ફોર્મેટમાં મોટા ફેરફારની જાહેરાત કરી (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WTC FORMAT CHANGES: ક્રિકેટની સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટમાંની એક, ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027, હવે નવી શૈલીમાં રમાશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ટુર્નામેન્ટના ફોર્મેટમાં ઘણા મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. નવા ફોર્મેટનો ઉદ્દેશ્ય દરેક મેચને વધુ સ્પર્ધાત્મક અને મહત્વપૂર્ણ બનાવવાનો છે, જેથી પ્રથમ મેચથી ફાઇનલ સુધી ઉત્સાહ અકબંધ રહે. જોકે પહેલાની જેમ જ 14 ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે, પરંતુ વર્લ્ડ કપનો માર્ગ હવે પહેલા કરતા વધુ પડકારજનક બનશે. ICC એ ગ્રુપ સ્ટેજ પહેલા સુપર સિરીઝ નામનો એક નવો સ્ટેજ ઉમેર્યો છે, જે શરૂઆતની મેચોનું મહત્વ નોંધપાત્ર રીતે વધારશે.

ODI વર્લ્ડ કપ 2027 નું ફોર્મેટ હવે કેવું હશે?

નવા ફોર્મેટ હેઠળ, ત્રણ સૌથી નીચલા ક્રમાંકિત ટીમો પહેલા સુપર સિરીઝ રાઉન્ડમાં રમશે. આ તબક્કામાંથી ફક્ત એક ટીમ મુખ્ય ગ્રુપ સ્ટેજમાં આગળ વધશે, જ્યારે બાકીની બે ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. આ પછી, 12 ટીમો આગામી તબક્કામાં રમશે, જેને છ ટીમોના બે ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની ત્રણ ટીમો સીધી આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધશે. વધુમાં, બંને ગ્રુપમાં ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમોમાંથી શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારી ટીમ પણ આગળ વધશે. આના પરિણામે કુલ સાત ટીમો સુપર 7 રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરશે.

સેમિફાઇનલલિસ્ટ સુપર 7 સ્ટેજમાંથી નક્કી કરવામાં આવશે

સુપર 7 સ્ટેજમાં, બધી સાત ટીમો રાઉન્ડ-રોબિન ફોર્મેટમાં સ્પર્ધા કરશે. આ તબક્કામાંથી ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, ત્યારબાદ વિજેતાઓ ફાઇનલમાં ટકરાશે. ફાઇનલના વિજેતાને ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવશે.

ICC એ ફેરફારો કેમ કર્યા?

આ ફેરફારોને એડિનબર્ગમાં ICC બોર્ડની વાર્ષિક બેઠકમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. બોર્ડ જણાવે છે કે નવા ફોર્મેટનો હેતુ દરેક મેચને વધુ મહત્વપૂર્ણ બનાવવા, સ્પર્ધાનું સ્તર વધારવા, ખેલાડીઓ અને દર્શકો માટે વધુ સારો ટુર્નામેન્ટ અનુભવ પૂરો પાડવા અને ઉભરતી ટીમોને મોટા મંચ પર તેમની ક્ષમતાઓ દર્શાવવાની મંજૂરી આપવાનો છે. ICC અનુસાર, નવા ફોર્મેટમાં, શરૂઆતના રાઉન્ડની દરેક મેચ પછીની દોડને અસર કરશે, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ઉત્તેજના અને સ્પર્ધા જાળવી રાખશે.

ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે?

ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 4 ઓક્ટોબર, 2027 ના રોજ શરૂ થશે, જેની ફાઇનલ 27 નવેમ્બર, 2027 ના રોજ રમાશે. આ પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયા સંયુક્ત રીતે કરશે. ઓસ્ટ્રેલિયા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2023 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારતીય ટીમને હરાવીને વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. લિયોનેલ મેસ્સી સેમિફાઇનલમાં ગોલ કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવશે, વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બનવાની તક
  2. વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિના સામે ઇંગ્લેન્ડનું પલડું ભારે, જાણો બંને ટીમોના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

TAGGED:

ICC
WTC FORMAT CHANGES
ICC FORMAT CHANGES
ICC PLANNING MASSIVE CHANGES
WTC FORMAT CHANGES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.