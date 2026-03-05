ETV Bharat / sports

રાશિદ ખાનને કેપ્ટનશીપમાંથી હટાવાયો, 24 વર્ષીય સ્ટાર બન્યો અફઘાનિસ્તાનનો નવો કેપ્ટન

અફઘાન ક્રિકેટ બોર્ડે શ્રીલંકા સામેની શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં રાશિદ ખાનના સ્થાને ટીમના નવા T20 કેપ્ટનનું નામ પણ જાહેર કર્યું છે.

ઇબ્રાહિમ ઝદરાન
ઇબ્રાહિમ ઝદરાન (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
NEW CAPTAIN OF AFGHANISTAN: T20 વર્લ્ડ કપમાં અફઘાનિસ્તાન ટીમ પાસેથી ઘણા સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. રાશિદ ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, અફઘાનિસ્તાન ટીમની સફર ગ્રુપ સ્ટેજમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ. હવે, ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે રાશિદ ખાનને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે અને 13 માર્ચથી શરૂ થનારી શ્રીલંકા સામેની ત્રણ મેચની દ્વિપક્ષીય T20 શ્રેણી માટે અફઘાન ટીમની જાહેરાત કરવાની સાથે નવા કેપ્ટનની નિમણૂક પણ કરી છે.

ઇબ્રાહિમ ઝદરાનને કેપ્ટન બનાવાયો

શ્રીલંકા સામેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાન ટીમની જાહેરાત કરતા, મુખ્ય પસંદગીકાર અહેમદ શાહે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાશિદ ખાને T20I માં કેપ્ટન તરીકે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, અને ટીમે તેમના નેતૃત્વમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. રાશિદની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, અમે 2024 T20 વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા. અમે હવે T20I ટીમના નેતૃત્વમાં ફેરફાર કરવાનો સભાન નિર્ણય લીધો છે, જેમાં રાશિદ ખાનની જગ્યાએ ઇબ્રાહિમ ઝદરાનને લેવામાં આવશે. ઇબ્રાહિમ ઝદરાન અગાઉ રાશિદ ખાનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી."

T20 શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ

ઇબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), નૂર રહેમાન (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવીશ રસુલી, શાહિદુલ્લા કમાલ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, શરાફુદ્દીન અશરફ, રશીદ ખાન, નૂર અહમદ, મુજીબ ઉર રહેમાન, ઝિયા ઉર રહેમાન, મલિક અહમદ અહમદ, મલિક અહમદ.

ODI શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ

હશમતુલ્લા શાહિદી (કેપ્ટન), રહમત શાહ (વાઈસ-કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇકરામ અલીખિલ, ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, સિદીકુલ્લાહ અટલ, દરવિશ રસૂલી, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રશીદ ખાન, બિલાલ સામી, નાંગ્યાલ ખરોતી, ગઝાનફાર અહમદ મલિક, ગઝાનફાર મલિક.

અફઘાનિસ્તાન-શ્રીલંકા T20I અને ODI શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • પ્રથમ T20I - 13 માર્ચ, શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • બીજી T20I - 15 માર્ચ, શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • ત્રીજી T20I - 17 માર્ચ, શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • પ્રથમ ODI - 20 માર્ચ, દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • બીજી ODI - 22 માર્ચ, દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • ત્રીજી ODI - 25 માર્ચ, દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ

