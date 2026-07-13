ETV Bharat / sports

TG20 League: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે જીત્યો TG20નો તાજ, ફાઇનલમાં અન્વિતા ખમ્મમ એસેસને હરાવ્યું

હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે 14 બોલ બાકી રહેતા TG20નો ફાઇનલ મુકાબલો 6 વિકેટે જીતી લીધો હતો.

TG20 ફાઇનલમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે જીત્યો ખિતાબ
TG20 ફાઇનલમાં હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે જીત્યો ખિતાબ (@tg20official)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 6:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સે પોતાના નામ અનુસાર રમતા TG20 સીઝન 1નો ખિતાબ પોતાના નામે કરી લીધો છે. હૈદરાબાદે ઉપ્પલમાં અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ વિરૂદ્ધ મેચને 6 વિકેટે જીતીને ટૂર્નામેન્ટ પોતાના નામે કરી હતી. હૈદરાબાદે 17.4 ઓવરમાં 158 રનનો પડકાર મેળવી લીધો હતો.

કેપ્ટન અભિરથ રેડ્ડી (48 રન)એ ફરી એક વખત સારી ઇનિંગ રમી હતી. અંતમાં વૈષ્ણવ રેડ્ડી (41 રન અણનમ) અને પ્રણવ વર્મા (19 રન અણનમ)એ પ્રભાવિત કર્યા હતા. હૈદરાબાદના ઓલરાઉન્ડર યશવીર ગૌંડે મહત્ત્વની 3 વિકેટ ઝડપી હતી જેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

158 રનના પડકારનો પીછો કરતા હૈદરાબાદને બીજી ઓવરમાં જ ઝટકો લાગ્યો હતો. ઓપનર સાઇ વિકાસ (4) જલદી આઉટ થયો હતો. જોકે, અભિરથે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા ષણમુખ (36) સાથે સારી ભાગીદારી કરી હતી. આ બન્ને ખેલાડીઓએ 39 બોલમાં 69 રન જોડ્યા હતા.

ષણમુખને 7.4 ઓવરમાં વિદ્યાનંદે આઉટ કર્યો હતો. જોકે, અભિરથે સંભાળીને બેટિંગ કરી હતી અને તેણે વૈષ્ણવ સાથે મળીને સ્કોરબોર્ડને આગળ વધાર્યો હતો પરંતુ 11.5 ઓવરમાં અભિરથ આઉટ થઇ ગયો હતો. તે બાદ ક્રીઝ પર આવેલા યશવીર (5) પણ જલદી આઉટ થઇ ગયો હતો. અંતમાં પ્રણવ વર્મા અને વૈષ્ણવ રેડ્ડીએ ધીરજપૂર્વક બેટિંગ કરી હતી અને પોતાની ટીમને જીત અપાવી હતી.

અન્વિતા ખમ્મમ એસેસને 157 રન પર રોક્યું

આ પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યા બાદ હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સના બોલરોએ સારૂ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને અન્વિતા ખમ્મમ એસેસને 8 વિકેટે 157 રનમાં જ રોકી દીધુ હતું.

અંતિમ ઓવરોમાં ટીમ માટે સંકટમોચક બનેલા વિદ્યાનંદ રેડ્ડીએ માત્ર 10 બોલમાં 1 ફોર અને 2 સિક્સરની મદદથી અણનમ 20 રનની ઇનિંગ રમી હતી જ્યારે વેદ રેડ્ડી 1 રને અણનમ રહ્યો હતો.

મેચની શરૂઆતની 5 ઓવરમાં ખમ્મમ એસેસે માત્ર 26 રનમાં જ પોતાની 3 મહત્ત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ખમ્મમ એસેસને પ્રથમ ઝટકો 1.4 ઓવરમાં 11 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો જ્યારે પારસ રાઝ માત્ર 3 રન બનાવીને દેવ ગૌંડની ઓવરમાં મેહતાને કેચ આપી બેઠો હતો.તે બાદ જીએસકે રેડ્ડી (4 રન) અને ઓપનર બેટ્સમેન પ્રતીક રેડ્ડી (15 રન) વધુ સમય ક્રીઝ પર ટકી શક્યા નહતા.

3 વિકેટ માત્ર 26 રનમાં પડી ગયા બાદ અન્વિતા ખમ્મમ એસેસ માટે મિકિલ જયસ્વાલ અને કોડીમેલા હિમાતેજે સંકટમોચકની ભૂમિકા ભજવી હતી. બન્ને બેટ્સમેનોએ ચોથી વિકેટ માટે 94 રનની મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી હતી. આ ખતરનાક ભાગીદારીને હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સના બોલર યશવીર ગૌંડે તોડી હતી.

16મી ઓવરના પ્રથમ બોલ પર યશવીર ગૌંડે પોતાના જ બોલ પર કોડીમેલા હિમાતેજાનો કેચ પકડીને તેને પેવેલિયન મોકલ્યો હતો. હિમાતેજાએ 26 બોલમાં 2 સિક્સર સાથે 31 રન બનાવ્યા હતા. 16મી ઓવરના ત્રીજા બોલ પર યશવીરે અન્વિતા ખમ્મમ એસેસના કેપ્ટન ચામા મિલિંદને 0 રન પર LBW આઉટ કર્યો હતો.

હૈદરાબાદ ઇ-ચેમ્પિયન્સ તરફથી યશવીર ગૌંડ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. યશવીરે 4 ઓવરમાં 17 રન આપીને 3 મહત્ત્વપૂર્ણ વિકેટ ઝડપી હતી. દેવ મેહતાએ ઇનિંગની શરૂઆતમાં ખમ્મમ એસેસને ઝટકા આપ્યા હતા અને તેણે 4 ઓવરમાં 25 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી. અજય થોડે મોંઘો સાબિત થયો હતો પરંતુ તેને 4 ઓવરમાં 36 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TG20 HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE
HYDERABAD ECHAMPIONS
HYDERABAD TG20 LEAGUE TITLE
HYDERABAD TG20 LEAGUE TITLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.