શું તમે સ્ટેડિયમમાં IPL મેચ લાઈવ જોવા માંગો છો? તો જાણી લો ટિકિટ બુક કરવાની સૌથી સરળ રીત
IPL 2026 સીઝન થોડા દિવસોમાં શરૂ થવાની છે ત્યારે અમે તમને જણાવીશું કે, મેચની ટિકીટ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બુક કેવી રીતે કરવી.
Published : March 17, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:40 PM IST
HOW TO BOOK IPL TICKETS: IPL 2026 સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. સિઝનની શરૂઆતની મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. IPLને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ પહેલાથી જ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. હાલમાં, ટુર્નામેન્ટના પહેલા 20 દિવસનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ક્રિકેટ ચાહકો હવે IPL મેચો માટે ટિકિટ ખરીદવા માટે ઉત્સુક છે. તો, ચાલો તમને જણાવીએ કે, IPL ટિકિટ બુક કેવી રીતે કરવી.
શું ચોક્કસ મેચો માટે ટિકિટ બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે?
IPL ની પહેલી મેચ બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. કર્ણાટક સરકારે 16 ફેબ્રુઆરીએ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજવા માટે લીલી ઝંડી આપી હતી. પરિણામે, આ મેચો માટે ટિકિટનું વેચાણ ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં લાઈવ થવાની ધારણા છે. હાલમાં, ચાર મેચોની ટિકિટ BookMyShow પર ઉપલબ્ધ છે. તમે BookMyShow પર નીચેની મેચો માટે ટિકિટ બુક કરી શકો છો: LSG vs DC (1 એપ્રિલ), KKR vs SRH (2 એપ્રિલ), GT vs RR (4 એપ્રિલ), KKR vs PBKS (6 એપ્રિલ), અને KKR vs LSG (9 એપ્રિલ).
IPL 2026 Ticket Alert! 🏏
🎟️ KKR & LSG: Tickets are now LIVE on BookMyShow!
⚡ GT: Pre-sales started for Scapia card users on BMS.
🔥 RR vs CSK: Sales began on the District by Zomato app.
Grab yours now before they sell out! 🏟️ #IPL2026 #Cricket #ipl2026tickets
ઓનલાઈન કેવી રીતે બુક કરવી?
- આ વર્ષે IPL માટે BookMyShow અને ડિસ્ટ્રિક્ટ (Zomato) મુખ્ય ટિકિટિંગ ભાગીદારો છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ જેવી ટીમો માટે પ્રી-સેલ નોંધણી BookMyShow પર પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે.
- જો તમે નોંધણી કરાવો છો, તો ટિકિટનું વેચાણ લાઇવ થતાંની સાથે જ તમને એક સૂચના પ્રાપ્ત થશે, જેનાથી તમે તરત જ તમારી ટિકિટ બુક કરી શકશો.
- ફ્રેન્ચાઇઝ વેબસાઇટ્સ: CSK, KKR અને રાજસ્થાન રોયલ્સ સહિતની ઘણી ટીમો પણ તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ્સ દ્વારા સીધી ટિકિટ વેચે છે. તમે આ પ્લેટફોર્મ્સ પરથી પણ ટિકિટ ખરીદી શકો છો.
- બુકિંગ પ્રક્રિયા: આ એપ્લિકેશન્સ અથવા વેબસાઇટ્સની મુલાકાત લો અને તમારી ઇચ્છિત મેચ પસંદ કરો.
- સ્ટેડિયમ નકશાનો ઉપયોગ કરીને તમારી પસંદગીની સીટ અથવા જોવાનો વિસ્તાર (જેમ કે ગેલેરી, પેવેલિયન અથવા VIP વિભાગ) પસંદ કરો.
- UPI, ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ દ્વારા તમારી ચુકવણી પૂર્ણ કરો. એકવાર ચુકવણી સફળ થઈ જાય, પછી તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ અથવા નોંધાયેલા ઇમેઇલ સરનામાં પર ડિજિટલ ઇ-ટિકિટ પહોંચાડવામાં આવશે.
ઑફલાઇન ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરવી
- ઑફલાઇન ટિકિટ ખરીદવા માટે, તમારે સ્ટેડિયમ અથવા નજીકના ટિકિટ સેન્ટરની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે.
- જો તમે ભૌતિક ટિકિટ ખરીદવાનું પસંદ કરો છો, તો તમારી સુવિધા માટે ઑફલાઇન કાઉન્ટર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
- ટિકિટ કાઉન્ટર સ્ટેડિયમની બહાર અથવા મેચની તારીખના થોડા દિવસો પહેલા શહેરની અંદર નિયુક્ત કેન્દ્રો પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે.
- કાઉન્ટર પર ટિકિટ ખરીદતી વખતે, તમારી સાથે ઓળખનો માન્ય પુરાવો (જેમ કે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અથવા પાસપોર્ટ) રાખવો ફરજિયાત છે.
- ચુકવણીની રીતો: તમે રોકડ અથવા કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી શકો છો અને તરત જ તમારી ભૌતિક ટિકિટ મેળવી શકો છો.
