ત્રીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ટીમ ઈન્ડિયા પર પૈસાનો વરસાદ, દરેક ટીમને કેટલી ઈનામી રકમ મળશે?
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ટી20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી.
Published : March 8, 2026 at 11:26 PM IST
T20 World Cup Prize Money: 2026 T20 વર્લ્ડ કપ લગભગ એક મહિના પહેલા 7 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો હતો. આ પછી, 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 96 રનથી જીત મેળવી અને ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ સાથે, ભારતીય ટીમને ICC તરફથી પૈસા મળ્યા છે જ્યારે રનર-અપ કિવી ટીમને પણ મોટી ઇનામી રકમ મળી છે.
ICC એ 120 કરોડ રૂપિયાની ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી: આ T20 વર્લ્ડ કપની વિજેતા અને રનર-અપ ટીમો ઉપરાંત, તમારે જાણવું જોઈએ કે અન્ય ટીમોને કેટલા પૈસા આપવામાં આવશે. ICC એ પહેલાથી જ જાહેરાત કરી હતી કે આ વર્ષ માટે કુલ ઇનામી રકમ 120 કરોડ રૂપિયા હશે. આનો અર્થ એ છે કે બધી ટીમોને કુલ આ રકમ મળશે. એટલે કે, વિજેતા અને રનર-અપ ઉપરાંત, ચાર સેમિ-ફાઇનલમાં પહોંચેલી આઠ ટીમો, સુપર-8માં પહોંચેલી આઠ ટીમો અને પહેલા રાઉન્ડમાં બહાર થઈ ગયેલી ટીમોને પણ ઇનામની રકમ વહેંચવામાં આવી છે.
History repeated, destiny done, 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
At home they rose, champions as one.
Three-time kings, the crown held tight,
Defending the throne in blue tonight. 🏆
Promised. Delivered. History repeated & defeated! #T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/9S3NYM3c3z
વિજેતા ટીમને 27 કરોડ રૂપિયા: ચાલો પહેલા વિજેતા ટીમ વિશે વાત કરીએ. એટલે કે, આજની મેચ જીતનાર અને ટાઇટલ જીતનાર ટીમને કેટલું ઇનામ આપવામાં આવશે? 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમને અંદાજે 27 કરોડ રૂપિયાની ઇનામી રકમ મળશે. ICC એ વિજેતા ટીમ માટે $3 મિલિયનની ઇનામી રકમની જાહેરાત કરી છે. રૂપિયાનું મૂલ્ય ડોલર સામે વધઘટ થતું હોવાથી, અમે અહીં ફક્ત અંદાજિત રકમ જ આપીશું. બાકીની ઇનામી રકમ વિજેતા ટીમને આશરે ₹27 કરોડ મળ્યા પછી જાહેર કરવામાં આવશે. જ્યારે હારનાર ટીમ, એટલે કે આ ફાઇનલ મેચમાં રનર-અપ ટીમને આશરે ₹14 કરોડ મળશે.
બાકીની ટીમોને કેટલી ઈનામી રકમ મળશે: આ વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ સિવાય, ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા બહાર થઈ ગયા હતા. આ બંને ટીમોને કુલ ₹7.24 કરોડ મળશે. ત્યારબાદ, 5માથી 12મા ક્રમે રહેલી ટીમોને ₹3.48 કરોડ મળશે. આ ઉપરાંત, 13માથી 20મા ક્રમે રહેલી ટીમોને ₹2.29 કરોડ મળશે. અમે તમને ફરીથી યાદ અપાવીએ છીએ કે ICC એ ડોલરમાં ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી છે, તેથી અમે તમને રૂપિયામાં જે રકમ જણાવી રહ્યા છીએ તે થોડી અલગ હોઈ શકે છે.
