વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયા પર થયો પૈસાનો વરસાદ, જાણો વિજેતા ટીમને કેટલી ઇનામ રકમ મળી
IND-W vs SA-W વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ: ભારતે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીત્યો.
Published : November 3, 2025 at 7:17 AM IST
Prize Money For World Cup Winner : ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રનથી હરાવીને પહેલીવાર ICC ODI વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી છે. નવી મુંબઈમાં DY પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ખાતે રમાયેલી આ ટાઇટલ મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 50 ઓવરમાં 298 રન બનાવ્યા, ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ ફાઇનલ મેચમાં 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ સાથે, ટીમ ઇન્ડિયાએ ઈનામી રકમ તરીકે મોટી રકમ પણ જીતી છે. રનર-અપ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પણ ધનવાન બની છે.
વિશ્વને એક નવો વિશ્વ ચેમ્પિયન મળ્યો: આ ખાસ ફાઇનલ મેચ રવિવારે નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારત 25 વર્ષ પછી મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની. અગાઉ, ભારતીય ટીમ બે વાર ફાઇનલમાં રમી હતી, બંને વખત હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દરમિયાન, દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી વાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.
A sight to behold for all of India 🏆#CWC25 pic.twitter.com/e2WhexYHIM— ICC (@ICC) November 2, 2025
વિશ્વ ચેમ્પિયન માટે રેકોર્ડ ઇનામ: આ વર્લ્ડ કપ પહેલાથી જ ઘણા રેકોર્ડ તોડી ચૂક્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ રન, સદી અને દર્શકોનો સમાવેશ થાય છે. રવિવારની ફાઇનલ મેચ પહેલાથી જ ભરાઈ ગઈ છે, અને આ બધા રેકોર્ડ સાથે, અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઇનામ રકમે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની ભવ્યતામાં વધારો કર્યો છે. ICC પ્રમુખ જય શાહે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં રેકોર્ડ ઇનામ રકમની જાહેરાત કરી હતી, જે કોઈપણ પુરુષ વર્લ્ડ કપની રકમ કરતાં વધુ છે.
ઇનામ રકમ: આ વખતે, વિજેતા ટીમને $4.48 મિલિયન અથવા આશરે ₹41 કરોડ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે વિજેતા ટીમ અત્યંત ધનવાન બનવાની તૈયારીમાં છે. રનર-અપ ટીમને પણ $2.24 મિલિયન અથવા આશરે ₹21 કરોડ (આશરે ₹21 કરોડ) મળશે. વધુમાં, દરેક ટીમને પહેલાથી જ ₹2,50,000 નું ઇનામ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી, જ્યારે લીગ તબક્કામાં દરેક જીત માટે ₹34,314 નું ઇનામ આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. સેમિફાઇનલમાં બહાર થયેલી ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમોને પણ અંદાજે ₹9.3 કરોડ (આશરે ₹9.3 કરોડ) મળશે.
