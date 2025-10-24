ETV Bharat / sports

ત્રણ ટીમોને તક હોવા છતાં ભારત સેમિફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું? જાણો નિયમ શું કહે છે

મહિલા વર્લ્ડ કપમાં શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડ પાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તક હતી, પરંતુ એક મેચ બાકી રહેતા ભારત સેમિફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું?

હૈદરાબાદ: ભારતે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. ગુરુવારે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શાનદાર વિજય મેળવતાં, તેમણે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ટીમ ઇન્ડિયા રવિવારે બાંગ્લાદેશ સામે પોતાનો અંતિમ લીગ સ્ટેજ મેચ રમશે.

ભારત પાસે હાલમાં 6 પોઇન્ટ છે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે 4 પોઇન્ટ છે. બંને ટીમો પાસે એક મેચ રમવાની બાકી છે. ઇંગ્લેન્ડ-ન્યુઝીલેન્ડ અને ભારત-બાંગ્લાદેશ મેચ 26 ઓક્ટોબરે રમાશે. જો ભારત બાંગ્લાદેશ સામે હારી જાય અને કિવી ટીમ તે દિવસે ઇંગ્લેન્ડ સામે જીત મેળવે, તો બંને ટીમોના છ-છ પોઇન્ટ થશે.

જો કિવી ટીમ ઈંગ્લેન્ડ સામે જીતી જાય અને ભારત કરતાં વધુ સારો નેટ રન રેટ મેળવે, તો પણ તેઓ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય નહીં થાય. ચાલો જોઈએ કે આવું શા માટે છે, અને આ મેચોના પરિણામોની ભારત પર કોઈ અસર કેમ નહીં પડે.

ભારત સેમિફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું?

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી છ મેચ રમી ચૂક્યા છે. ભારત આમાંથી ત્રણ મેચ (શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે) જીતી ચૂક્યું છે. દરમિયાન, કિવી ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી (બાંગ્લાદેશ સામે) માત્ર એક જ જીત મેળવી શકી છે. બે મેચ (શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન સામે) વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. તેમને આ બે મેચમાંથી એક-એક પોઈન્ટ મળ્યો છે.

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ (IANS)

આ પ્રમાણે, ભારતે ટુર્નામેન્ટમાં કિવીઓ કરતા વધુ મેચ જીતી છે. જો રવિવારે કિવીઓ ઇંગ્લેન્ડ સામે જીત મેળવે છે, તો પણ તેઓ ભારતના કુલ પોઈન્ટની બરાબરી કરશે, પરંતુ તેઓ હજુ પણ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકશે નહીં. આનું કારણ એ છે કે મેચ જીતની દ્રષ્ટિએ કિવીઓ ભારતથી પાછળ રહેશે. તેઓ ફક્ત બે મેચ જીતી શક્યા હશે, જ્યારે ભારત પહેલાથી જ ત્રણ જીતી ચૂક્યું છે. તેથી, ગમે તેટલી મોટી જીત હોય, ન્યુઝીલેન્ડ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરી શકશે નહીં.

બીજી બાજુ, આજે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે પણ મેચ છે. જો શ્રીલંકા જીતે છે, તો તેમને છ પોઈન્ટ મળશે. જો કે, આ ટીમ પણ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરી શકશે નહીં કારણ કે કિવીઓ પર સમાન નિયમો લાગુ પડે છે. તેથી, આજથી બાકીની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોના પરિણામો ગમે તે હોય, સેમિફાઇનલ સ્ટેન્ડિંગ યથાવત રહેશે.

સેમિફાઇનલમાં ભારત કોની સામે ટકરાશે?

ભારત પહેલાથી જ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. જો ભારત બાંગ્લાદેશ સામેની મેચ જીતે છે, તો તેના 8 પોઈન્ટ થશે. જોકે, ટોચની ત્રણ ટીમોએ પહેલાથી જ 9 કે તેથી વધુ પોઈન્ટ મેળવી લીધા છે. તેથી, ભારત ફાઇનલ મેચ જીતે કે હારે, તે ચોથા સ્થાને રહેશે. સેમિફાઇનલમાં, ભારત ગ્રુપ સ્ટેજના અંતે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહેલી ટીમનો સામનો કરશે, જે સંભવિત રીતે ઓસ્ટ્રેલિયા અથવા દક્ષિણ આફ્રિકા હોઈ શકે છે.

