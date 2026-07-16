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ODI વર્લ્ડ કપ 2027 ખૂબ જ રોમાંચક રહેશે, ભારત અને પાકિસ્તાન ત્રણ વાર ટકરાશે? જાણો સંપૂર્ણ ગણિત

ICC એ ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે એક નવું ફોર્મેટ બનાવ્યું છે.

how ind vs Pak can meet 3 times in world cup 2027 after iccs format change
how ind vs Pak can meet 3 times in world cup 2027 after iccs format change (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:04 PM IST

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IND VS PAK: ICC એ ODI અને T20 વર્લ્ડ કપના ફોર્મેટમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે. આ મુજબ, 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ત્રણ તબક્કામાં રમાશે, જ્યારે 2028 T20 વર્લ્ડ કપમાં હવે સુપર 8 તબક્કામાં 10 ટીમો ભાગ લેશે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાનાર 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં અગાઉની 10 ટીમોથી વધુ 14 ટીમો ભાગ લેશે. જોકે, ટુર્નામેન્ટને વધુ સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે, સંચાલક મંડળે ગ્રુપ સ્ટેજ પહેલા એક સુપર સિરીઝ અને સેમિફાઇનલ પહેલા એક સુપર 7 સ્ટેજ ઉમેર્યો છે. પ્રથમ, ત્રણ સૌથી નીચલા ક્રમાંકિત ટીમો ત્રિકોણીય શ્રેણી રમશે, અને તેમાંથી ફક્ત એક જ વર્લ્ડ કપ જેવા તબક્કામાં આગળ વધશે. આનો અર્થ એ થયો કે ભાગ લેનાર ટીમોની કુલ સંખ્યા ઘટાડીને માત્ર 12 કરવામાં આવી છે.

તે 12 માંથી, ફક્ત સાત જ ત્રીજા રાઉન્ડમાં જશે, જેને સુપર 7 કહેવામાં આવે છે, જે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન નક્કી કરશે. કુલ, ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડના બે સ્તરો પછી ફક્ત 7 ટીમોને એકબીજા સાથે રમવાની તક મળશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન ત્રણ વાર કેવી રીતે ટકરાઈ શકે?

પહેલી ટક્કર

વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટનો ભારે ક્રેઝ છે. પરિણામે, ICC મેચોનું શેડ્યૂલ એવી રીતે બનાવે છે કે ભારત પાકિસ્તાન સામે ટકરાય. હવે ફોર્મેટ બદલાઈ ગયું છે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે બંને ટીમોને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવશે, જેનાથી તેમની વચ્ચે મેચ રમાશે.

બીજી ટક્કર

આ ગ્રુપ સ્ટેજ પછી, સુપર 7 રાઉન્ડ રમાશે. જો બંને ટીમો સુપર 7 માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો બંને ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. આ રાઉન્ડમાં, બંને ગ્રુપની બધી ટીમો તેમના ગ્રુપમાં એકબીજા સામે એક મેચ રમશે. તેથી, આ સુપર 7 રાઉન્ડમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ પણ શક્ય છે. કારણ કે દરેક ટીમ એક વાર બીજી ટીમ સામે રમશે, આ સૌથી વધુ સંભાવના છે.

સેમિફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં ત્રીજો મુકાબલો થઈ શકે છે

ત્યારબાદ, ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં ટકરાશે, જેમાં પ્રથમ ટીમ ચોથી ટીમ સામે અને બીજી ટીમ ત્રીજી ટીમ સામે ટકરાશે. આમ, ભારત અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં ફરી એક વાર ટકરાઈ શકે છે.

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TAGGED:

IND VS PAK
WTC FORMAT CHANGES
ICC FORMAT CHANGES
IND VS PAK ODI WORLD CUP 2027
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