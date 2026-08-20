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વાહ! દાયકાઓનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું' કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હોકી ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા

હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માં પૂલ ડીની અંતિમ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. આ જીતથી ભારત બીજા રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયું હતું.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હોકી ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હોકી ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા (IANS & AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 3:24 PM IST

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ભારતે FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ના પોતાના અંતિમ લીગ મેચમાં પાકિસ્તાનને 5-3 થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમે આગામી રાઉન્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે આ હાર પાકિસ્તાનના વર્લ્ડ કપ અભિયાનનો અંત દર્શાવે છે. રેકોર્ડ ચાર વખત હોકી વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમ, છેલ્લા દસ વર્ષમાં ભારતને હરાવવામાં સફળ રહી નથી.

અમિત શાહ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ શાનદાર જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે ટીમે ભારતના લાંબા સમયથી ચાલતા વર્ચસ્વને જાળવી રાખ્યું છે. શાનદાર જીત પર ટીમને અભિનંદન આપતા, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખ્યું: "આજના હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવવા બદલ ટીમ ઈન્ડિયાને અભિનંદન. રમત પર શાનદાર કમાન્ડ અને ઉત્તમ રમતગમતની ભાવના સાથે, તમે દાયકાઓથી ચાલતા ભારતના વર્ચસ્વને જાળવી રાખ્યું છે. આગામી મેચો માટે શુભકામનાઓ."

ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા

આ વર્લ્ડ કપ મેચમાં, ભારતીય હોકી ટીમે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા. મેચ પહેલા બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ હાઇ-ફાઇવ્સની આપ-લે કરી, અને અંતિમ વ્હિસલ પછી તેઓએ ફરીથી હાથ મિલાવ્યા. અગાઉ, 23 જૂન, 2026 ના રોજ લંડનમાં યોજાયેલી મેચ દરમિયાન, બંને ટીમોના ખેલાડીઓએ જ્યારે તેઓ સામસામે આવ્યા ત્યારે હાઇ-ફાઇવ્સની આપ-લે પણ કરી હતી. આ પહેલા, ગયા વર્ષે પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા અને 'ઓપરેશન સિંદૂર' પછી ભારત અને પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ હાથ મિલાવ્યા ન હતા.

એમ્સ્ટલવીનના વેગનર હોકી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, ભારતના કેપ્ટન હરમનપ્રીત સિંહ અને અભિષેકે બે-બે ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે હાર્દિક સિંહે પણ એક ગોલ કર્યો હતો. હરમનપ્રીતે 5મી અને 21મી મિનિટમાં પેનલ્ટી કોર્નર દ્વારા ગોલ કર્યો હતો, જ્યારે અભિષેકે 11મી અને 24મી મિનિટમાં ફિલ્ડ ગોલ કર્યા હતા. પાકિસ્તાન માટે, હન્નાન શાહિદે બે ગોલ કર્યા હતા અને સુફિયાન ખાને એક ગોલ કરીને ખાધ ઘટાડી હતી.

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TAGGED:

AMIT SHAH
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