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આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ, બધી ટિકિટ વેચાઈ ગઈ

હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ના પૂલ ડીમાં ભારતીય ટીમનો આગામી મુકાબલો આજ રોજ પાકિસ્તાન સામે છે, જેના પર બધાની નજર ટકેલી છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સાહ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 1:09 PM IST

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IND VS PAK: બેલ્જિયમ અને નેધરલેન્ડ્સ દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા 2026 હોકી વર્લ્ડ કપમાં, ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમ 19 ઓગસ્ટના રોજ એમ્સ્ટલવીનમાં પાકિસ્તાન સામે પૂલ ડી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. બંને દેશોના ચાહકો આ મુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ એમ્સ્ટલવીનમાં દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે; પરિણામે, મેચની બધી 10,000 ટિકિટો વેચાઈ ગઈ છે. લાંબા વિરામ પછી ભારત અને પાકિસ્તાન હોકી વર્લ્ડ કપમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, અને આ મેચ એમ્સ્ટલવીનના વેગનર સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જે ક્ષમતાથી ભરેલું હોવાની અપેક્ષા છે.

સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 2026 ના હોકી વર્લ્ડ કપ મેચને લઈને નેધરલેન્ડ્સમાં રહેતા ભારતીય ડાયસ્પોરામાં ઘણો ઉત્સાહ છે. રોયલ ડચ હોકી એસોસિએશનના અધિકારી તમરા બોવમેન્સે જણાવ્યું હતું કે મેચ માટે ટિકિટનું વેચાણ સપ્ટેમ્બર 2025 માં શરૂ થયું હતું. વેચાણ તબક્કાવાર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રથમ તબક્કો સપ્ટેમ્બરમાં શરૂ થયો હતો અને ત્યારબાદનો તબક્કો આ વર્ષના માર્ચમાં શરૂ થયો હતો.

ટિકિટોને વિવિધ સ્તરોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી; નેધરલેન્ડ્સ સિવાયની મેચો માટે, સાઉથ સ્ટેન્ડ ટિકિટ €35 થી શરૂ થઈ હતી, જ્યારે ઢંકાયેલ મુખ્ય સ્ટેન્ડ માટે એક દિવસની ટિકિટની કિંમત €57 હતી. હોસ્પિટાલિટી ટિકિટની કિંમત €251.34 હતી. બોવમેન્સે સમજાવ્યું કે એકવાર ચોક્કસ દિવસની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોની બધી ટિકિટો વેચાઈ જાય, પછી ટિકિટિંગ પ્લેટફોર્મ પર હાફ-ડે પાસ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. આ પાસ દર્શકોને નેધરલેન્ડ્સની મેચ સિવાય, તે દિવસે નિર્ધારિત બધી મેચો જોવાની મંજૂરી આપે છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ભારત અને પાકિસ્તાની હોકી ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, અત્યાર સુધીમાં 183 મેચ રમાઈ છે; ભારતે આમાંથી 69 જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને 82માં વિજય મેળવ્યો છે. વધુમાં, 32 મેચ ડ્રો રહી છે. છેલ્લા એક દાયકામાં ભારતે હરીફ ટીમ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું છે; ભારત સામે પાકિસ્તાનનો છેલ્લો વિજય 2016 દક્ષિણ એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલમાં હતો, જ્યાં તેઓ 1-0 થી જીત્યા હતા. ત્યારથી, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી 19 મેચમાંથી પાકિસ્તાન એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી - ભારતે આમાંથી 17 મેચ જીતી હતી, જ્યારે બે મેચ ડ્રો રહી હતી.

મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાય છે?

ભારતમાં, હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ની મેચોનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. ભારતીય દર્શકો સ્ટાર સિલેક્ટ 2 (SD+HD) અને ખેલ ચેનલો પર મેચ જોઈ શકે છે. મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Jio Hotstar એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ રહેશે; આ માટે સક્રિય સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. વધુમાં, ભારતીય ચાહકો DD સ્પોર્ટ્સ પર ભારતની મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ જોઈ શકશે. આ મેચો DD ફ્રી ડિશ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે.

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