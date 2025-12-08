હોકી મેન્સ જુનિયર વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતની હાર, જર્મની એ 5-1થી હરાવ્યું

ETV Bharat / sports

હોકી મેન્સ જુનિયર વર્લ્ડ કપ 2025 ની ફાઇનલ જર્મની અને સ્પેન વચ્ચે રમાશે.

હોકી મેન્સ જુનિયર વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતની હાર
હોકી મેન્સ જુનિયર વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતની હાર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 1:24 PM IST

ચેન્નાઈ: તમિલનાડુમાં રમાઈ રહેલા હોકી મેન્સ જુનિયર વર્લ્ડ કપ 2025 ની સેમિફાઇનલમાં ભારતીય હોકી ટીમને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. રવિવારે રમાયેલી મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન જર્મનીએ ભારતને 5-1થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

ભારતીય ટીમ માટે અનમોલ એકાએ એક ગોલ કર્યો, જ્યારે જર્મની માટે લુકાસ કોસેલે બે ગોલ કર્યા, જ્યારે ટાઇટસ વેક્સ, જોનાસ વોન ગેર્સમ અને બેન હાસ્બેકે એક-એક ગોલ કર્યો.

ટુર્નામેન્ટમાં બીજા ફાઇનલિસ્ટ સ્પેનનો મુકાબલો 10 ડિસેમ્બરે જર્મની સામે થશે. ભારતીય ટીમ હવે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાન માટે 10 ડિસેમ્બરે આર્જેન્ટિના સામે ટકરાશે.

ભારત વિરુદ્ધ જર્મની સેમિ-ફાઇનલ

જર્મની પ્રથમ ક્વાર્ટરથી આક્રમક રહ્યું, શરૂઆતથી જ ભારત પર દબાણ બનાવ્યું, અને તેઓ કોઈ સ્પષ્ટ ગોલ કરવાની તકો બનાવી શક્યા નહીં. ત્રીજી મિનિટમાં, જર્મની ગોલ કરવાની નજીક આવી ગયું જ્યારે જસ્ટસ વોરવેગે ખતરનાક વિસ્તારમાં મજબૂત ઇન્ટરસેપ્શન કર્યું, પરંતુ ભારતીય ગોલકીપર પ્રિન્સદીપ સિંહે આગળ આવીને શાનદાર બચાવ કર્યો.

આ પછી, 14મી મિનિટે, જર્મનીએ પોતાનો પહેલો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો જ્યારે ક્વિરીન નાહરે ગોલની સામે અંકિત પાલના શરીર દ્વારા એક શોટ લીધો જે ગોલની સામે જ બ્લોક થઈ ગયો, જેનાથી મુલાકાતી ટીમને પેનલ્ટી સ્ટ્રોક મળ્યો. લુકાસ કોસેલે સફળતાપૂર્વક સ્ટ્રોકમાં રૂપાંતર કર્યું, જેનાથી જર્મનીને મહત્વપૂર્ણ લીડ મળી. માત્ર એક મિનિટ પછી, ભારતે બીજો ગોલ સ્વીકાર્યો, જેનાથી જર્મનીને પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 2-0 ની લીડ મળી.

ભારતે બીજા ક્વાર્ટરમાં પોતાને કમ્પોઝ કરવા અને તેમની રમતમાં સુધારો કરવા માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેઓએ વધુ કબજો જાળવી રાખ્યો, મિડફિલ્ડને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કર્યું, અને કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સર્કલ એન્ટ્રીઓ કરી, જોકે, તેઓ જર્મન ગોલકીપરની કસોટી કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. હાફ ટાઇમ પહેલા, જર્મનીને બીજો પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો, જેને લુકાસ કોસેલે ફરીથી સફળતાપૂર્વક ગોલમાં રૂપાંતરિત કર્યો, બોલને નીચેના ડાબા ખૂણામાં મૂકીને જર્મનીની લીડ 3-0 સુધી લંબાવી.

ભારતનો ગોલ પરનો પહેલો સારો શોટ 34મી મિનિટમાં આવ્યો જ્યારે અજિત યાદવે કુશળતાપૂર્વક બે જર્મન ડિફેન્ડરોને ટાળીને ગોલ તરફ એક શક્તિશાળી શોટ લીધો, પરંતુ ગોલકીપર જેસ્પર ડાયટ્ઝરે શાનદાર બચાવ કરીને ભારતને અટકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. બે મિનિટ પછી, જર્મનીએ બીજો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો, પરંતુ આ વખતે કેપ્ટન પોલ ગ્લેન્ડરની ફ્લિક લક્ષ્ય ચૂકી ગઈ. 40મી મિનિટમાં, ભારતીય હુમલાખોર અર્શદીપ સિંહે ડાબી બાજુથી શક્તિશાળી ડ્રિબલિંગ કર્યું અને તેના ૩ડી કૌશલ્યથી બેઝલાઇન સાથે આગળ વધ્યો, પરંતુ તે ચાર્જિંગ જર્મન ગોલકીપરને સાફ કરવામાં અસમર્થ રહ્યો.

થોડીક સેકન્ડ પછી, જાનિક એનાક્સે મધ્યમાંથી ડ્રિબલિંગ કર્યું અને ભારતીય ડિફેન્સમાંથી એલેક વોન શ્વેરિનને પસાર કર્યો, જેણે બોલ ભારતીય ગોલકીપર ઉપરથી ફેંક્યો, અને જોનાસ વોન ગેર્સમે તેને ખાલી નેટમાં ટેપ કરીને જર્મનીનો ચોથો ગોલ કર્યો. ચોથા ક્વાર્ટરમાં ચાર મિનિટ પછી, જર્મનીએ ભારતીય ડિફેન્સ પર એક લાંબો એરિયલ પાસ બેન હાસ્બેકને આપ્યો, જેણે પ્રિન્સદીપ સિંહને ડ્રિબલિંગ કર્યું.

ભારતનો પહેલો ગોલ

થોડી વાર પછી, ભારતને પહેલો પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો અને તેને સફળતાપૂર્વક ગોલમાં રૂપાંતરિત કર્યો. કેપ્ટન રોહિતે અનમોલ એક્કાને સ્માર્ટ પાસ આપ્યો, જેણે જર્મન ખેલાડીઓને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા અને એક શક્તિશાળી શોટથી ગોલ કર્યો. બાકીની રમત દરમિયાન જર્મની પોતાના બચાવમાં પાછું ફર્યું, જ્યારે ભારતે બીજો ગોલ કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ફરીથી નિષ્ફળ ગયું. આ સાથે, ભારત 1-5થી હારી ગયું.

