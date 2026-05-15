હોકી ઇન્ડિયાએ જુનિયર ટીમ માટે નવા મુખ્ય કોચની જાહેરાત કરી, આ ભૂતપૂર્વ ફ્રેન્ચ ખેલાડી શ્રીજેશનું સ્થાન લેશે

હોકી ઇન્ડિયાએ આખરે ભારતીય જુનિયર પુરુષ ટીમના નવા મુખ્ય કોચના નામની જાહેરાત કરી છે અને આ જવાબદારી ભૂતપૂર્વ ફ્રેન્ચ ખેલાડી ફ્રેડરિક સોયેઝને સોંપી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 6:39 PM IST

INDIA JUNIOR HOCKEY NEW COACH: હોકી ઇન્ડિયાએ ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમના નવા મુખ્ય કોચના નામની જાહેરાત કરી, જેમાં ભૂતપૂર્વ ફ્રેન્ચ ખેલાડી ફ્રેડરિક સોયેઝને જવાબદારી સોંપવામાં આવી, જેનાથી બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પી.આર. શ્રીજેશનું સ્થાન લેવામાં આવ્યું, જેઓ અગાઉ આ પદ સંભાળી ચૂક્યા હતા. જુનિયર ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે શ્રીજેશનો કાર્યકાળ લગભગ દોઢ વર્ષનો હતો, તેમનો કરાર ગયા વર્ષે ચેન્નાઈ અને મદુરાઈમાં યોજાયેલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ પછી સમાપ્ત થયો. તે ટુર્નામેન્ટમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો. જોકે હોકી ઇન્ડિયાએ ત્યારબાદ શ્રીજેશનો કાર્યકાળ લંબાવ્યો ન હતો, પરંતુ તેમણે મુખ્ય કોચ પદ માટે ફરીથી અરજી કરી હતી; જોકે, આ વખતે તેમની ભૂમિકા માટે પસંદગી કરવામાં આવી ન હતી.

નવા મુખ્ય કોચ, ફ્રેડરિક સોયેઝ કોણ છે?

ફ્રેડરિક સોયેઝ - જેમને ભારતીય જુનિયર હોકી ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે તેમની ગણતરી યુરોપિયન હોકીના શ્રેષ્ઠ કોચમાં થાય છે, જેમને 15 વર્ષથી વધુનો કોચિંગ અનુભવ છે. 1995 થી 2010 સુધી, સોયેઝે ફ્રાન્સ માટે કુલ 196 આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી મેચ રમી, જે દરમિયાન તેમણે સફળતાપૂર્વક 195 ગોલ કર્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય હોકીને અલવિદા કહેતા, સોયેઝે કોચિંગની દુનિયામાં પગ મૂક્યો, જ્યાં તેમણે ફ્રેન્ચ અને સ્પેનિશ બંને રાષ્ટ્રીય ટીમો માટે આ પદ પર સેવા આપી. સ્પેનના કોચ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, ટીમે 2019 યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. ફ્રેડરિક સોયેઝે 2016, 2020 અને 2024 માં યોજાયેલી ઓલિમ્પિક રમતો તેમજ 2018 અને 2023 માં હોકી વર્લ્ડ કપમાં કોચિંગની જવાબદારીઓ નિભાવી છે. વધુમાં, સોયેઝે 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 અને 2023 માં યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપમાં કોચ તરીકે સેવા આપી છે.

અમારી નજર 2036 ઓલિમ્પિક પર

ભારતીય જુનિયર હોકી ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે ફ્રેડરિક સોયેઝની નિમણૂક પર ખુશી વ્યક્ત કરતા, હોકી ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી દિલીપ ટિર્કીએ જણાવ્યું હતું કે સોયેઝ પાસે વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનો અનુભવ છે, જે ભારતીય હોકી માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. "અમે 2036 ઓલિમ્પિક રમતોને અમારા કેન્દ્રબિંદુ તરીકે રાખીને એક ભવ્ય દ્રષ્ટિકોણ સાથે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ, અને સોયેઝ આ પ્રયાસમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. અમારું ધ્યાન ફક્ત તાત્કાલિક પરિણામો પર નથી, પરંતુ એક પ્રતિભા પૂલ વિકસાવવા પર છે જે જુનિયર અને સિનિયર બંને સ્તરે સીમલેસ સાતત્ય અને સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરે છે."

સંપાદકની પસંદ

