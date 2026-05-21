ભારતીય હોકીના 'ગુરુ' ને મોટું સન્માન, બલદેવ સિંહને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે

ભારતીય હોકીમાં ચાર દાયકાથી વધુ સમયના યોગદાન બદલ બલદેવ સિંહને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

HOCKEY COACH BALDEV SINGH (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 3:23 PM IST

PADMA SHRI TO BALDEV SINGH: હોકી કોચ બલદેવ સિંહને 25 મેના રોજ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા દેશના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક સન્માન, પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ બુધવારે આ માહિતી આપી. બલદેવ સિંહ એ NH 44 પર સ્થિત એક નાનકડા શહેર શાહાબાદ માર્કંડાને અસાધારણ હોકી પ્રતિભાને ઉછેરવા માટે એક મુખ્ય કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત કર્યું. તેઓ સૌપ્રથમ 1982 માં હરિયાણા રમતગમત વિભાગમાં કોચ તરીકે શાહાબાદ માર્કંડા આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ચાર વર્ષ સેવા આપી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 1993 માં શહેરમાં પાછા ફર્યા અને હોકી પ્રતિભા ઉત્પન્ન કરવા માટેના સૌથી ફળદાયી કેન્દ્રોમાંના એક તરીકે આ "હોકી નર્સરી" ની સ્થાપના કરી. સિંહ જેમણે ભાઇની સાહિબની નામધારી હોકી ટીમ સાથે પોતાની વ્યાવસાયિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને 1980 ના દાયકાની શરૂઆતમાં બેંગલુરુમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્પોર્ટ્સ (NIS) માંથી હોકી કોચિંગમાં ડિપ્લોમા મેળવ્યો હતો - તેમણે રમતમાં 80 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને આઠ ભારતીય કેપ્ટનોને તૈયાર કરવા માટે તેમની કુશળતાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

ભારતીય હોકી ટીમ સાથે મુખ્ય જવાબદારીઓ નિભાવી

તેમણે ભારતીય જુનિયર પુરુષ હોકી ટીમ માટે મુખ્ય કોચ અને પસંદગીકાર બંને તરીકે સેવા આપી હતી. ૧૯૯૬માં, તેમણે મદ્રાસમાં યોજાયેલી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનાર ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યારબાદ, તેમને ભારતીય સિનિયર હોકી ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

એશિયા કપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો

2001 થી 2004 સુધી, બલદેવ સિંહે ભારતીય પુરુષ હોકી ટીમના કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે નેધરલેન્ડ્સના એમ્સ્ટેલવીનમાં યોજાયેલી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ટીમનું માર્ગદર્શન કર્યું હતું. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે 2004ના એશિયા કપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.

શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ઓલિમ્પિક ટાસ્ક ફોર્સમાં યોગદાન

બલદેવ સિંહે શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી અને ખાલસા કોલેજ સહિત અનેક સંસ્થાઓમાં હોકી કોચ તરીકે પોતાની સેવાઓ આપી હતી. વધુમાં, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રચાયેલી ઓલિમ્પિક ટાસ્ક ફોર્સના સભ્ય તરીકે, તેમણે 2020 ટોક્યો, 2024 પેરિસ અને 2028 લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક રમતો માટે ભારતની તૈયારીઓ માટે રોડમેપ ઘડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

