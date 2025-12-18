ETV Bharat / sports

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી T20 મેચોનો જાણો શું છે ઇતિહાસ

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે 5મી T20 મેચ 19 ડિસેમ્બરે અમદાવાદ સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 4:02 PM IST

અમદાવાદ (પરેશ દવે) : વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે શુક્રવારે ભારત તેની છેલ્લી T20 મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે. લખનઉ ખાતે ભારે ધુમ્મસના કારણે ચોથી T20 મેચ રમાઈ ન હતી. ભારત શ્રેણીમાં 2-1થી આગળ છે. પાંચમી T20 અમદાવાદ સ્થિત નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત આ શ્રેણી હારી શકે એમ નથી, પણ જો દક્ષિણ આફ્રિકા જીતશે તો શ્રેણી 2-2 થી સરભર બનશે. અમદાવાદનું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ T20 મેચ યોજવા માટે જાણીતુ છે. શું છે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી T20 મેચોનો ઈતિહાસ જાણીએ....

પહેલી બેટિંગ કરનાર ટીમનું પલડું ભારે

વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે અત્યાર સુધી કુલ 10 T20 મેચ રમાઈ છે. અત્રે નોંધનીય છે કે અગામી T20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ પણ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. વર્ષ - 2023માં વન-ડે ના વિશ્વકપની ફાઈનલ અને 2024માં IPL મેચની ફાઇનલ મેચ પણ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાઈ હતી.

નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (Etv Bharat Gujarat)

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી કુલ 10 આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચમાં પહેલી બેટિંગ કરનાર ટીમ 6 વાર જીતી છે. સાંજે મેચમાં ઝાકળનું ફેકટર વધુ અસર કરે છે. અહીંયા પહેલી બેટિંગ કરનાર ટીમનો સરેરાશ સ્કોર 160 રનનો છે, જ્યારે બીજી ઇનિંગમાં ટીમનો સરેરાશ સ્કોર 137નો રહ્યો છે. એટલે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે.

નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ (IANS)

શુભમન ગિલ માટે શુભ છે આ સ્ટેડિયમ

હાલના T20 ટીમના ભારતીય ઉપકેપ્ટન અને ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગીલે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 1, ફેબ્રુઆરી - 2023ના રોજ ઝંઝાવતી સદી ફટકારી હતી. શુભમન ગીલે સાત છગ્ગા અને 12 ચોકા સાથે પોતાનું કૌવત સાબિત કર્યું હતુ. ભારતના 234 રનના લક્ષ્યાંક સામે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 12.1 ઓવરમાં ફક્ત 66 રને ઓલઆઉટ થતા ભારતનો 168 રને વિજય થયો હતો. આ જ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાએ ચાર ઓવરમાં 16 રન આપી ચાર વિકેટ ઝડપી હતી.

આ સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી બેટિંગમાં જીતવાનો વિક્રમ

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી ઇનિંગમાં રમવું પડકારજનક રહ્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ બીજી ઇનિંગમાં ફક્ત 66 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી. 14, માર્ચ - 2021ના રોજ ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ રમાયેલી T20 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડના છ વિકેટે 164 રનના સ્કોર સામે ભારતે ત્રણ વિકેટના ભોગે 166 રનનો સ્કોર કરી વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. આ મેચમાં વિરાટ કોહલીના 49 બોલમાં 74 અને ઈશાન કિશનના 32 બોલમાં 56 રન પ્રમુખ રહ્યા હતા. બીજા ઇનિંગમાં નિર્ધારીત સ્કોરના ટાર્ગેટ સામે વિજય પ્રાપ્ત કરેલ મેચનો 166 રન સૌથી વધુ છે.

ક્રિકેટ પ્રેમી
ક્રિકેટ પ્રેમી (IANS)

આ સ્ટેડિયમમાં સૌથી ઓછા સ્કોરને ડિફેન્ડ કરવાનો વિક્રમ વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મહિલા ટીમના ફાળે જાય છે. 23, જાન્યુઆરી - 2011ના રોજ વેસ્ટ ઇન્ડિઝની મહિલા ટીમે યજમાન ભારતની મહિલા ટીમને 107 રનનો વિજયી ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જેના જવાબમાં ભારતની મહિલા ટીમ 104 રન કરી ઓલઆઉટ થઈ હતી.

આ ખેલાડીઓ પર રહેશે સૌની નજર

દક્ષિણ આફ્રિકા સામે છેલ્લી T20 મેચમાં બારતીય ખેલાડીઓના પ્રર્દશન પર ખાસ નજર રહેશે. ભારતીય ટીમના ઉપકપતાન શુભમન ગીલ ગુજરાત ટાઇટન્સનો કપ્તાન છે અને હાલ તેના બેટિંગ ફોર્મથી વંચિત છે. ગીલના ચાહકો તેની રમત જોવા આવશે, સાથે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ અભિષેક શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, શિવમ દૂબેની બેટિંગ તો જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા અને વરુણ ચક્રવર્તીની બોલિંગ જોવા આતુર છે.

ગુજરાતી બોય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં 1000 રન અને 100 વિકેટ ઝડપનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર બન્યો છે. હાર્દિક પંડયા પહેલા આ સિદ્ધિ અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાના નામે છે. શુક્રવારની સાંજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ નિર્ણાયક તો બની જ રહેશે, પણ T20 વિશ્વ કપ પહેલા મહત્વના ખેલાડીઓ માટે સિમાચિન્હ પ્રદર્શન કરવાની તક પણ બનશે.

સંપાદકની પસંદ

