વડોદરાની રિક્ષાચાલકની દીકરી હિમાની હિરાણીએ તુર્કીમાં જીત્યો ગોલ્ડ, રિયલ લાઇફ 'દંગલ' ગર્લની પ્રેરણાદાયી કહાની
વડોદરાની 23 વર્ષીય રેસલર હિમાની હિરાણીએ તુર્કીમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય કુસ્તી સ્પર્ધામાં 71 કિલો વજન વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ગુજરાત અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.
Published : September 22, 2026 at 8:45 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની 23 વર્ષીય રેસલર હિમાની હિરાણીની આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતાએ શહેરનું ગૌરવ વધાર્યું છે. તાજેતરમાં તુર્કીમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય કુસ્તી સ્પર્ધામાં હિમાનીએ 71 કિલો વજન વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ફાઇનલ મુકાબલામાં હિમાનીએ રશિયાની રેસલરને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો હતો. તુર્કીથી ગોલ્ડ મેડલ સાથે પરત ફરેલી હિમાનીનું વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર ઢોલ-નગારાં સાથે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
હિમાનીની આ સફળતાની પાછળ તેની રમત પ્રત્યેની મહેનતની સાથે પરિવારનો સંઘર્ષ પણ જોડાયેલો છે. હિમાનીના પિતા પ્રકાશભાઈ હિરાણી ઓટો રિક્ષા ચલાવે છે, જ્યારે માતા મીનાબેન ઘરકામ કરે છે. પરિવારની આવકમાંથી જ બંને દીકરીઓના રમતગમતના સપનાઓને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. હિમાનીને તુર્કીની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ખાનગી સ્પોન્સર દ્વારા આર્થિક સહાય મળી હતી, જેના કારણે તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકી હતી.
હિમાનીની કુસ્તીની સફર સલાટવાડાની નારાયણ ગુરુ વ્યાયામ શાળામાં તાલીમથી શરૂ થઈ હતી. વર્ષ 2016માં આવેલી 'દંગલ' ફિલ્મે પણ તેને કુસ્તીમાં આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપી હતી. હિમાનીના માતા-પિતાએ પણ ફિલ્મ જોયા બાદ પોતાની બંને દીકરીઓને કુસ્તીને કારકિર્દી તરીકે પસંદ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. 'દંગલ' ફિલ્મમાં પિતા પોતાની દીકરીઓને કુસ્તીની તાલીમ આપીને ચેમ્પિયન બનાવે છે, તેવી જ રીતે હિમાનીના પરિવારએ પણ તેની રમતની સફરમાં સાથ આપ્યો.
હિમાનીની નાની બહેન મેઘા પણ રેસલર અને જુડો પ્લેયર છે. મેઘાનું સપનું પણ રેસલિંગ ક્ષેત્રે આગળ વધીને દેશનું નામ રોશન કરવાનું છે. જોકે પરિવારની આર્થિક સ્થિતિને કારણે તે હિમાની સાથે તુર્કીની સ્પર્ધામાં જઈ શકી નહોતી. પિતાના જણાવ્યા મુજબ, બંને દીકરીઓનો ખર્ચ એકસાથે ઉઠાવવો પરિવાર માટે મુશ્કેલ છે. નાની બહેનને નેશનલ સ્પર્ધામાં જવાનું હતું, પરંતુ આર્થિક તંગીના કારણે તે જઈ શકી નહોતી.
હિમાનીના પિતા પ્રકાશભાઈ હિરાણીએ ETV Bharat સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું, "હું રિક્ષા ચલાવું છું અને આ માટે ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. સરકાર જો આમાં કોઈ સહાય કરે તો ઘણું સારું રહે, કારણ કે અમારા જેવી કેટલીય સારી છોકરીઓ હોય છે જે પૈસાના અભાવે આગળ વધી શકતી નથી. સરકાર તરફથી થોડું પ્રોત્સાહન મળે તો આવી દીકરીઓ ખૂબ આગળ જઈ શકે છે". તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દીકરી રમીને પરત આવે ત્યારે પિતા તરીકે ખૂબ મોટી ખુશી થાય છે, પરંતુ આગળ વધવા માટે સરકારી સહાય મળે તેવી અપેક્ષા છે.
હિમાનીની બહેને પણ પોતાની રમતની સફર અંગે વાત કરતાં કહ્યું હતું, "હું ખૂબ જ ખુશ છું, પરંતુ મારી બહેન જેવી રીતે આગળ ગઈ છે તેવી જ રીતે મારે પણ આગળ જવું છે. પણ મને કોઈ સ્પોન્સરશિપ કે એવી સહાય મળતી નથી". તેમણે જણાવ્યું હતું કે પરિવાર અને બાળ સંસ્થા તરફથી સપોર્ટ મળે છે, પરંતુ રમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા માટે સરકાર તરફથી સહાયની જરૂરિયાત છે.
ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા હિમાની હિરાણીએ પોતાની જીત અંગે જણાવ્યું હતું, "આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તુર્કીમાં રમીને દેશ માટે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને લાવી છું, જેથી ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે. ત્યાં જવા માટેનો તમામ આર્થિક ખર્ચ એક સ્પોન્સર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જેના સહારે હું ત્યાં જઈ શકી હતી". હિમાનીએ ખેલાડીઓને ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવા માટે સ્પોન્સરશિપ મળે તેવી માંગ પણ કરી છે.
હિમાનીએ પોતાના પરિવારના સાથ અંગે કહ્યું હતું, "મારા પરિવારનો મને સતત પૂરો સાથ રહ્યો છે. શરૂઆતમાં આર્થિક પરિસ્થિતિ ઘણી કઠિન હતી, પરંતુ પરિવારે થોડી-થોડી મદદ કરીને મને આગળ વધારી છે". તેણે જણાવ્યું હતું કે, આગામી સમયમાં તેનો મુખ્ય લક્ષ્યાંક વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેવાનો છે અને તે માટે સરકાર તરફથી સહાય મળે તેવી આશા છે.
રેસલિંગમાં આવવાની પ્રેરણા અંગે હિમાનીએ જણાવ્યું હતું, "વર્ષ 2016 પહેલાં 'દંગલ' મૂવી આવી હતી, તે જોઈને મને આ રમતમાં આગળ વધવાની મુખ્ય પ્રેરણા મળી અને 2016થી રમવાની શરૂઆત કરી". હિમાની નારાયણ ગુરુ વ્યાયામ શાળામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. તેણે પોતાના કોચ અજય સુરવે સર, કિશન સર, ચિરાગ સર અને યોગેશ ભૈયાનો પણ આ સફરમાં મળેલા માર્ગદર્શન અને સપોર્ટ બદલ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
હવે હિમાનીની નજર આગામી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ પર છે. તુર્કીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની સફળતાને આગળ વધારવાનું તેનું લક્ષ્ય છે. એક તરફ હિમાની પોતાની રમતની સફરમાં આગળ વધવા માંગે છે, તો બીજી તરફ તેની કહાની આર્થિક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે રમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા માગતી અન્ય દીકરીઓ માટે પણ એક ઉદાહરણ બની રહી છે.
રિક્ષાચાલકની દીકરી હિમાની હિરાણીએ આર્થિક પડકારો વચ્ચે તુર્કીમાં 71 કિલો વજન વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને વડોદરા અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. 'દંગલ' ફિલ્મથી પ્રેરાઈને 2016થી રેસલિંગની શરૂઆત કરનાર હિમાની હવે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહી છે. તેની સાથે તેની નાની બહેન મેઘા પણ રેસલિંગ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે, પરંતુ પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ તેમના માટે મોટો પડકાર બની રહી છે.
આ પણ વાંચો: