T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં 5 સૌથી મોટા સ્કોર, જુઓ ભારતીય ટીમ કયા નંબર પર છે
ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીના 5 સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર નોંધાયા છે.
Published : March 2, 2026 at 3:26 PM IST
HIGHEST SCORE T20 WORLD CUP: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 આ વખતે, ભારત અને શ્રીલંકા ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાનપદ સંભાળી રહ્યા છે. જે હવે અંતિમ ચરણમાં પહોચી ગયો છે. ભારતે 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઝિમ્બાબ્વે સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રનથી હરાવ્યું. ભારતે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો. ચાલો T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પાંચ સૌથી વધુ સ્કોર પર એક નજર કરીએ.
1. શ્રીલંકા 260/6 વિરુદ્ધ કેન્યા (જોહાનિસબર્ગ, 2007)
19 વર્ષ કરતાં વધુ સમય પછી, શ્રીલંકાએ પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપમાં કેન્યા સામે 260/6 નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો જે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર રહ્યો છે. જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, શ્રીલંકાએ કેન્યાના બોલિંગ આક્રમણને ધક્કો માર્યો.
સનથ જયસૂર્યાએ માત્ર 44 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 88 રન ફટકારીને ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 200નો સ્ટ્રાઇક રેટ હતો. કેપ્ટન મહેલા જયવર્ધનેએ વધુ પ્રભાવશાળી ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં તેમણે 27 બોલમાં 240.74 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 65 રન બનાવ્યા હતા. જહાન મુબારક દ્વારા માત્ર 13 બોલમાં 46 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા.
શ્રીલંકાએ આખરે 172 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી, જેમાં કેન્યાને ફક્ત 88 રનમાં ઓલઆઉટ કરવામાં આવ્યું. જયસૂર્યાને તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.
2. ઝિમ્બાબ્વે સામે ભારતનો 256/4 (ચેન્નાઈ, 2026)
26 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, ભારતે ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામે 256/4 રન બનાવ્યા, જે T20 વર્લ્ડ કપમાં તેમનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સ્કોર હતો. સુપર 8 ના મહત્વપૂર્ણ મેચમાં બનેલી આ ઇનિંગમાં ક્રીઝ પર આવેલા લગભગ દરેક બેટ્સમેનનું યોગદાન જોવા મળ્યું.
ઓપનર સંજુ સેમસન (15 બોલમાં 24) અને અભિષેક શર્મા (30 બોલમાં 55) એ મજબૂત શરૂઆત આપી, ત્યારબાદ ઇશાન કિશન અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ ખરો જાદુ હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્મા તરફથી આવ્યો, જેમના અંતિમ ફટકોએ ભારતને 250 રનથી વધુ રન બનાવ્યા.
ભારતે આ ઇનિંગમાં 17 સિક્સર ફટકારી - કોઈપણ T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં તેમનો સૌથી વધુ સ્કોર - અને છ બેટ્સમેનોએ 150 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 20 થી વધુ રન બનાવ્યા.
3. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ 254/6 વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે (મુંબઈ, 2026)
ભારતના શાનદાર વિજયના માત્ર ત્રણ દિવસ પહેલા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે તે જ વિરોધી ટીમ સામે 254/6 ના વિશાળ કુલ સ્કોર સાથે સુપર 8 તબક્કામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું.
શિમરોન હેટમાયરે 34 બોલમાં 85 રન અને રોવમેન પોવેલે 35 બોલમાં 59 રન ઉમેર્યા, જ્યારે જેસન હોલ્ડર અને રોમારિયો શેફર્ડે ઇનિંગને ઝડપી બનાવીને કુલ 250 રનનો સ્કોર પાર કર્યો.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે આખરે 107 રનથી મેચ જીતી લીધી, જેમાં ઝિમ્બાબ્વેને 17.4 ઓવરમાં 147 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દેવામાં આવ્યું. હેટમાયરના વિસ્ફોટક ઇનિંગને કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
4. આયર્લેન્ડનો 235/5 વિરુદ્ધ ઓમાન (કોલંબો, 2026)
આયર્લેન્ડે 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબો SSC ખાતે ઓમાન સામે 235/5 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને 2026 ટુર્નામેન્ટમાં પોતાના આગમનની જાહેરાત કરી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, આયર્લેન્ડે તેમની ઇનિંગ દરમિયાન આક્રમક ઇરાદો દર્શાવ્યો હતો, જેમાં લોર્કન ટકરના માત્ર 51 બોલમાં અણનમ 94 રનનો સમાવેશ થતો હતો.
ટકરની ઇનિંગમાં ચોકસાઇ અને શક્તિનો સમાવેશ થતો હતો, કારણ કે તેણે આયર્લેન્ડને એક જબરદસ્ત કુલ સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું હતું જે આખરે ઓમાન માટે ખૂબ જ વધારે સાબિત થયું. ત્યારબાદ એસોસિએટ રાષ્ટ્રના બોલરોએ ઓમાનને 139 રન સુધી મર્યાદિત કરીને કુલ સ્કોરને ટેકો આપ્યો, અને 96 રનનો વ્યાપક વિજય મેળવ્યો.
5. ઇંગ્લેન્ડનો 230/8 વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા (મુંબઈ, 2016)
18 માર્ચ, 2016 ના રોજ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઇંગ્લેન્ડનો 230/8 રનનો સ્કોર આ યાદીમાં સ્થાન મેળવવાને પાત્ર છે, ફક્ત કુલ સ્કોર માટે જ નહીં, પરંતુ તે સંદર્ભ માટે પણ કે જેમાં તે પ્રાપ્ત થયું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાના શાનદાર 229/4 રનનો પીછો કરતા, ઇંગ્લેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો પીછો કર્યો તે બનાવ્યું.
જો રૂટે 44 બોલમાં શાનદાર 83 રન બનાવ્યા, જેમાં 188.63 ની સરેરાશથી ઉત્કૃષ્ટ શોટ પસંદગીનો સમાવેશ થાય છે. જેસન રોયે 16 બોલમાં 268.75 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 43 રન બનાવીને વિસ્ફોટક શરૂઆત અપાવી, જ્યારે જોસ બટલરે 14 બોલમાં 21 રનનું યોગદાન આપ્યું.
આ મેચ, જેમાં સંયુક્ત રીતે 459 રન બનાવવામાં આવ્યા હતા - જે હજુ પણ T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચ કુલ સ્કોર છે - ઇંગ્લેન્ડને બે વિકેટથી ચમત્કારિક વિજય મેળવવા માટે છેલ્લા બે બોલમાં ફક્ત એક રનની જરૂર હતી.
