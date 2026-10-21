ખેલ મહાકુંભ-2026માં ઉનાના માતા-પુત્રનો દબદબો: હેત ઝાલેરા ચેસમાં જિલ્લા પ્રથમ, માતાએ દ્વિતીય સ્થાન મેળવ્યું
ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા હેતે અંડર-11 ચેસ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી જિલ્લા વિજેતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું; માતા પાયલબેન પટેલે પણ ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં દ્વિતીય સ્થાન મેળવ્યું.
Published : October 21, 2026 at 8:39 PM IST
ગીર સોમનાથઃ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના ઝાલેરા પરિવારે રમતગમતના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી તાલુકાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ખેલ મહાકુંભ-2026માં એક જ પરિવારના માતા-પુત્રએ પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય કરાવી સફળતા હાંસલ કરી છે. ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા બાળખેલાડી હેત ગૌતમકુમાર ઝાલેરાએ તાલાલા ખાતે યોજાયેલી ગીર સોમનાથ જિલ્લાકક્ષાની અંડર-11 ચેસ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને જિલ્લા વિજેતા બનવાનું ગૌરવ મેળવ્યું છે.
આ સિદ્ધિ બદલ હેતને ખેલ મહાકુંભ-2026નું જિલ્લા વિજેતા પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. બીજી તરફ, હેતનાં માતા પાયલબેન પટેલે પણ ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં જિલ્લાકક્ષાએ દ્વિતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી છે.
નાની ઉંમરે ચેસમાં ઉનાનું ગૌરવ વધાર્યું
ખેલ મહાકુંભ-2026 અંતર્ગત તાલાલા ખાતે યોજાયેલી ગીર સોમનાથ જિલ્લાકક્ષાની અંડર-11 ચેસ સ્પર્ધામાં હેત ગૌતમકુમાર ઝાલેરાએ પોતાની બુદ્ધિ, એકાગ્રતા, ધીરજ અને ચેસની કુશળતાના જોરે પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું હતું. હેત હજુ ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરે છે, તેમ છતાં આટલી નાની ઉંમરે જિલ્લાકક્ષાની સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવવું તેની પ્રતિભા અને રમત પ્રત્યેની લગન દર્શાવે છે.
ચેસની રમત માત્ર ચાલ ચાલવાની રમત નથી, પરંતુ તેમાં વિચારશક્તિ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, ધીરજ અને આગોતરી વ્યૂહરચનાનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય છે. પ્રતિસ્પર્ધીની ચાલને સમજીને યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લેવો ખેલાડીની સફળતામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. હેતે આ તમામ ગુણોનું પ્રદર્શન કરીને સ્પર્ધામાં શાનદાર દેખાવ કર્યો હતો.
ફિક્સ્ડ રેટેડ ખેલાડી તરીકે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવનાર હેતે અન્ય સ્પર્ધકોને પાછળ રાખીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. તેની આ સિદ્ધિ બદલ તેને ખેલ મહાકુંભ-2026નું જિલ્લા વિજેતા પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતા બાળખેલાડીએ ચેસમાં મેળવેલી આ સફળતા પરિવારજનો માટે ગૌરવની ક્ષણ બની છે.
માતાનું ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં મેળવ્યું દ્વિતીય સ્થાન
હેતની સફળતાની સાથે તેની માતા પાયલબેન પટેલની સિદ્ધિ પણ વિશેષ ઉલ્લેખનીય છે. પાયલબેને BCA સુધી અભ્યાસ કર્યો છે અને તેઓ ઉના તાલુકામાં તલાટી મંત્રી તરીકે સરકારી ફરજ બજાવે છે. સરકારી કામગીરીની જવાબદારીઓ નિભાવવાની સાથે તેમણે રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પણ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે.
ખેલ મહાકુંભ-2026ની ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં પાયલબેન પટેલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાકક્ષાએ દ્વિતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ સફળતા દ્વારા તેમણે રમતગમત પ્રત્યેની પોતાની રુચિ અને ક્ષમતાનો પરિચય કરાવ્યો છે.
એક જ પરિવારના માતા અને પુત્રએ ખેલ મહાકુંભમાં અલગ-અલગ સ્પર્ધાઓમાં સફળતા મેળવવી વિશેષ ગૌરવની વાત છે. એક તરફ ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતો હેત ચેસમાં જિલ્લાકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવી જિલ્લા વિજેતા પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરે છે, તો બીજી તરફ તેની માતા પાયલબેન ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં દ્વિતીય સ્થાન હાંસલ કરે છે. માતા-પુત્રની આ બંને સિદ્ધિઓથી પરિવારજનોમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે.
પિતા તલાટી મંત્રી તરીકે ફરજ બજાવે છે
હેતના પિતા ગૌતમ ઝાલેરા પણ ઉના તાલુકામાં તલાટી મંત્રી તરીકે સરકારી ફરજ બજાવે છે. હેતનાં માતા-પિતા બંને સરકારી સેવામાં પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવે છે. આ સાથે તેઓ પુત્રની પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યાં છે. પરિવારના સહયોગ અને હેતની ચેસ પ્રત્યેની રુચિએ તેની પ્રગતિમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
માતા પાયલબેન પોતે પણ રમતગમતમાં સિદ્ધિ મેળવી રહ્યાં છે, જે હેત માટે પ્રેરણારૂપ બની શકે છે. સરકારી ફરજની જવાબદારીઓ વચ્ચે માતા-પુત્રએ રમતગમતમાં મેળવેલી સફળતા અન્ય પરિવારો માટે પણ પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
ભવિષ્યમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે નામના મેળવવાની આશા
ખેલ મહાકુંભ જેવા આયોજનો વિવિધ ઉંમરના ખેલાડીઓને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક આપે છે. આવી સ્પર્ધાઓથી બાળકોમાં રમતગમત પ્રત્યે રુચિ વધે છે અને તેમને પોતાની કુશળતા વિકસાવવા માટે પ્રોત્સાહન મળે છે.
હેત ઝાલેરાએ અંડર-11 ચેસ સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી અને જિલ્લા વિજેતા પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરીને પોતાની પ્રતિભાનો પરિચય કરાવ્યો છે. ભવિષ્યમાં તે ચેસના ક્ષેત્રમાં વધુ પ્રગતિ કરીને રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નામના મેળવે તેવી પરિવારની આશા છે. બીજી તરફ, પાયલબેન પટેલે ઓપન એજ ઇવેન્ટમાં દ્વિતીય સ્થાન મેળવી પોતાની રમતગમતની ક્ષમતા સાબિત કરી છે.
ખેલ મહાકુંભ-2026માં માતા-પુત્રની આ સિદ્ધિઓથી ઝાલેરા પરિવાર સહિત ઉના તાલુકાનું ગૌરવ વધ્યું છે. નાની ઉંમરે હેતની ચેસમાં સફળતા અને માતા પાયલબેનની રમતગમતમાં સિદ્ધિએ પરિવાર માટે યાદગાર ક્ષણ સર્જી છે. બંનેની આ સિદ્ધિ બદલ પરિવારજનો અને શુભેચ્છકો તરફથી અભિનંદન પાઠવવામાં આવી રહ્યાં છે.
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