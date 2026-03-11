ETV Bharat / sports

T20 ના 'કિંગ' બન્યા પછી, કોચ ગૌતમ ગંભીરનું ODI વર્લ્ડ કપ 2027 અંગે મોટું નિવેદન

T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

ગૌતમ ગંભીર
ગૌતમ ગંભીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GAMBHIR ON ODI WORLD CUP 2027: સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો ખિતાબ જીત્યો. આ જીત સાથે, ભારતીય ટીમ ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતનારી વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. દરમિયાન, ટીમ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યાના થોડા સમય પછી, કોચ ગૌતમ ગંભીરે આગામી ODI વર્લ્ડ કપ અંગે મોટી જાહેરાત કરી.

ગંભીરે કહ્યું છે કે 2027 વર્લ્ડ કપ માટે બ્લુપ્રિન્ટ IPL 2026 ના અંત સુધીમાં તૈયાર થઈ જશે. ગંભીરે કહ્યું છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ થોડા દિવસનો આરામ લેશે અને પછી આગામી ICC ટાઇટલ જીતવાની તૈયારી શરૂ કરશે.

વર્લ્ડ કપની તૈયાર IPL પછી શરૂ થશે

વનડે વર્લ્ડ કપ 2027 દક્ષિણ આફ્રિકા, નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાશે. ત્યાંની પિચો ખૂબ જ ઝડપી અને ઉછાળવાળી હશે. ગંભીરે જણાવ્યું હતું કે આઈપીએલ 2026 પછી તરત જ ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ શરૂ થશે, અને ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે અને મેના અંત સુધીમાં તમામ આયોજન પૂર્ણ થઈ જશે. સોમવારે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે વાત કરતા ગંભીરે કહ્યું, "વર્લ્ડ કપ 2027 માટે આયોજન આઈપીએલ પછી શરૂ થશે. આઈપીએલ 2026 અને વર્લ્ડ કપ વચ્ચે 25 થી 30 વનડે મેચ છે. આ ફોર્મેટ આજકાલ વધારે રમાતું નથી. આપણે જેટલી વહેલી તકે આયોજન શરૂ કરીશું, તેટલું આપણા માટે સારું રહેશે."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "દક્ષિણ આફ્રિકા ક્રિકેટ રમવા માટે સરળ જગ્યા નથી. આપણે યોગ્ય સંયોજન શોધવાની અને ત્યાંની પરિસ્થિતિઓ માટે શ્રેષ્ઠ અનુરૂપ ખેલાડીઓની ઓળખ કરવાની જરૂર છે. આ કામ પસંદગીકારો અને કોચ દ્વારા કરવામાં આવશે. IPL 2026 સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધીમાં, ભારત પાસે ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર હશે."

ટીમના માહોલને લઈને મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું

ગંભીરે ટીમના માહોલને લઈને વધુ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા કહ્યું, "મારી ફિલોસોફી ખૂબ જ સરળ છે" જો મોટાભાગના ખેલાડીઓ મારાથી નાખુશ હોય, તો મારા ડ્રેસિંગ રૂમમાં રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી. જો મોટાભાગના ખેલાડીઓ ખુશ હોય, તો હું યોગ્ય કાર્ય કરી રહ્યો છું. જો તમે પ્રામાણિકપણે રિપોર્ટ કરો છો, તો તમને ખબર પડશે કે ટીમનો માહોલ કેવો છે. ભારતીય ટીમનો માહોલ કોઈથી છુપાયેલું રહી શકતો નથી, કારણ કે ત્યાં ખૂબ જ તપાસ, હેડલાઇન્સ અને મીડિયાનું ધ્યાન છે."

આ પણ વાંચો:

  1. ટીમ ઈન્ડિયાના વિજેતા ખેલાડીઓ માટે BCCI નો ખાલ પ્લાન, આ દિવસે યોજાશે સન્માન સમારોહ
  2. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 રહ્યો ઐતિહાસિક, 55 મેચ દરમિયાન કેટલા રેકોર્ડ બન્યા અને તૂટ્યા

TAGGED:

GAMBHIR PLAN FOR ODI WORLD CUP
GAUTAM GAMBHIR
ODI WORLD CUP 2027
GAMBHIR PLAN FOR ODI WORLD CUP 2027
GAMBHIR ON ODI WORLD CUP 2027

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.