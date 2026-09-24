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વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ખેલાડીની 28 ચોગ્ગા અને છગ્ગાની મદદથી ધમાકેદાર બેટીંગ, 13 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હેલી મેથ્યુઝે ઝિમ્બાબ્વે સામેની પ્રથમ વનડેમાં ધમાકેદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો.

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હેલી મેથ્યુઝ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હેલી મેથ્યુઝ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 8:51 PM IST

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વેસ્ટ ઈન્ડિઝની શક્તિશાળી મહિલા ક્રિકેટર હેલી મેથ્યુઝે પોતાના બેટથી ઇતિહાસ રચ્યો. ઝિમ્બાબ્વે સામેની પહેલી વનડેમાં, હેલી મેથ્યુઝે બેટથી તબાહી મચાવી, માત્ર સદી જ નહીં પરંતુ મહિલા વનડે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં છઠ્ઠા ક્રમનો સૌથી મોટો સ્કોર પણ હાંસલ કર્યો. આ ઇનિંગ દરમિયાન, વનડે ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ લગભગ રચાઈ ગયો હતો. હકીકતમાં, હેલી મેથ્યુઝ વનડે ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ચૂકી ગઈ.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ક્રિકેટમાં નવો ઈતિહાસ રચાયો

તેણીએ 156 બોલમાં 182 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. આ ધમાકેદાર ઈનિંગ્સ દરમિયાન તેણે 26 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ સાથે, તે ODI ક્રિકેટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર નોંધાવનારી મહિલા ક્રિકેટર બની ગઈ છે. અગાઉ આ રેકોર્ડ સ્ટેફની ટેલરના નામે હતો; તેણે ફેબ્રુઆરી 2013માં મુંબઈ ખાતે શ્રીલંકા સામે 171 રન બનાવ્યા હતા. હેલી મેથ્યુઝની 182 રનની ઈનિંગ્સ મહિલા ODI ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં છઠ્ઠો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. મહિલા ODI ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં સર્વોચ્ચ સ્કોરનો રેકોર્ડ એમેલિયા કેરના નામે છે; તેણે જૂન 2018માં ડબલિન ખાતે આયર્લેન્ડ સામે અણનમ 232 રન બનાવ્યા હતા.

હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, મેથ્યુઝે શરૂઆતથી જ મેચ પર પોતાનો અંકુશ જાળવી રાખ્યો. તેણી અને રિયાલેના ગ્રીમંડે શાનદાર શરૂઆત સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી, 128 રનની શાનદાર ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી. ગ્રીમંડ પણ સારા ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો હતો, તેણે 59 બોલમાં ઝડપી 50 રન બનાવ્યા.

ગ્રીમંડ અને સ્ટેફની ટેલરના શરૂઆતના આઉટ થયા પછી, શેમેન કેમ્પબેલ કેપ્ટનને ટેકો આપવા આવી ત્યારે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો ઇનિંગની મજબૂત સ્થિતિમાં હતી. સાથે મળીને, તેઓએ વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો સ્કોર 35 ઓવરમાં સરળતાથી 179 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યો. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના કેપ્ટને શાનદાર રીતે પોતાની સદી પૂર્ણ કરી, 108 બોલમાં 100 રનનો આંકડો પાર કર્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ ઝિમ્બાબ્વેના બોલરોને ચકનાચૂર કર્યા, એક ડઝનથી વધુ બાઉન્ડ્રી ફટકારી.

ODI ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ મહિલા સ્કોરર

  • 232* - એમેલિયા કેર (ન્યુઝીલેન્ડ)
  • 229* - બેલિન્ડા ક્લાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા)
  • 195* - ચમારી અટાપટ્ટુ (શ્રીલંકા)
  • 188 - દીપ્તિ શર્મા (ભારત)
  • 184* - લૌરા વોલ્વાર્ડ (દક્ષિણ આફ્રિકા)
  • 182 - હેલી મેથ્યુઝ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)

છેલ્લી ઓવરના પહેલા બોલ પર હેલી મેથ્યુસ ટેન્ડાઈ માકુશાના બોલ પર આઉટ થઈ. જોકે, ત્યાં સુધીમાં ટીમનો સ્કોર 300 ની નજીક હતો. મેથ્યુઝની ઐતિહાસિક ઇનિંગને કારણે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 50 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 299 રન બનાવી શક્યું. યજમાન ઝિમ્બાબ્વે માટે, ફ્રાન્સિસ્કા ચિપારેએ સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી.

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HAYLEY MATTHEWS 182
હેલી મેથ્યુઝની સદી
વેસ્ટ ઇન્ડીઝની કેપ્ટન હેલી મેથ્યુઝ
હેલી મેથ્યુઝના 182 રન
HIGHEST SCORE WEST INDIES CRICKET

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