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અચાનક મોટો નિર્ણય! સ્ટાર ખેલાડીએ ODI કેપ્ટનશીપ છોડી

અફઘાનિસ્તાનના ODI કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ વન-ડે ફોર્મેટના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.

hashmatullah shahidi decides resign Afghanistan odi captaincy
hashmatullah shahidi decides resign Afghanistan odi captaincy (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 2:30 PM IST

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HASHMATULLAH SHAHIDI: અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ODI કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ કેપ્ટન પદ છોડી દીધું છે. તેમણે ટીમના ODI અને ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી. ODI કેપ્ટનશીપમાંથી રાજીનામું આપવાથી અફઘાન ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. તેમણે આજે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી. હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ સાડા ચાર વર્ષ સુધી અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી. હવે, તેમણે ODI કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે, પરંતુ શું તેઓ ODI ટીમમાં બેટ્સમેન તરીકે રમવાનું ચાલુ રાખશે? ODI કેપ્ટન તરીકે તેમના સ્થાને કોણ આવશે? ચાલો આ વિશે વિગતવાર વાત કરીએ.

એ નોંધવું જોઈએ કે હશમતુલ્લાહ શાહિદીની કેપ્ટન તરીકેની છેલ્લી ODI શ્રેણી ભારતમાં ટીમ ઈન્ડિયા સામે હતી, જેના પરિણામે ટીમ ક્લીન સ્વીપ થઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 3-0 થી જીતી હતી. આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ અને શુભમન ગિલ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ તેમની સામે રમ્યા હતા. ભારતીય ટીમ સામે શ્રેણી હાર્યા બાદ, શાહિદીએ હવે કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે.

hashmatullah shahidi decides resign Afghanistan odi captaincy
hashmatullah shahidi decides resign Afghanistan odi captaincy (HASHMATULLAH SHAHIDI INSTAGRAM)

શાહિદીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ અફઘાનિસ્તાનની મોટી જીત

હશ્મતુલ્લાહ શાહિદીએ 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં અફઘાનિસ્તાનને એક નોંધપાત્ર વિજય અપાવ્યો. તેમના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, અફઘાનિસ્તાને ઇંગ્લેન્ડ સામે 69 રનથી જીત મેળવી. ત્યારબાદ તેમણે પાકિસ્તાનને 8 વિકેટથી હરાવ્યું. તેમના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકા સામે 7 વિકેટથી જીત મેળવી. અફઘાનિસ્તાને નેધરલેન્ડ્સને પણ 7 વિકેટથી હરાવ્યું.

શાહિદીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ જીત અને હાર

હશમતુલ્લાહ શાહિદીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ અફઘાનિસ્તાને કુલ 55 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, અફઘાનિસ્તાને 27 મેચ જીતી છે અને 25 મેચ હારી છે. તેમની જીતની ટકાવારી 49.09% છે.

હશમતુલ્લાહ શાહિદીનું ક્રિકેટ કરિયર

હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ અફઘાનિસ્તાન માટે કુલ 114 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેમણે પોતાના દેશ માટે કુલ 12 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેમના નામે 96 વનડે પણ છે. શાહિદીએ અફઘાનિસ્તાન માટે છ ટી20 મેચ પણ રમી છે. હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20માં અનુક્રમે 796, 2607 અને 48 રન બનાવ્યા છે. તેમના નામે ત્રણ આંતરરાષ્ટ્રીય સદી અને ચાર અડધી સદી છે.

હશમતુલ્લાહ શાહિદી પછી અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન તરીકે કોણ જવાબદારી સંભાળશે? આ એક મુખ્ય પ્રશ્ન છે. ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માં યોજાવાનો છે. તે સમય પહેલા શાહિદીનું રાજીનામું અને નવા કેપ્ટનની જરૂરિયાત અફઘાનિસ્તાન માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. રાશિદ ખાનનું નામ સંભવિત કેપ્ટનોની યાદીમાં ટોચ પર છે. તે હવે અફઘાનિસ્તાનનો ODI કેપ્ટન બની શકે છે.

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