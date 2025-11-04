રણજી ટ્રોફી 2025-26 ગ્રુપ સી મેચના અંતિમ દિવસે, હરિયાણાએ ગુજરાતને 4 વિકેટથી હરાવ્યું
Published : November 4, 2025 at 8:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત કોલેજ ગ્રાઉન્ડ પર રણજી ટ્રોફી 2025-26 ગ્રુપ સી મેચના અંતિમ દિવસે હરિયાણાએ ગુજરાત સામે ચાર વિકેટથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. સ્પિન-ફ્રેન્ડલી પીચ પર જીત માટે 62 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતા, હરિયાણાના બેટ્સમેનો સારી શરૂઆત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને પ્રથમ ચાર ઓવરમાં બંને ઓપનર લક્ષ્ય દલાલ અને કેપ્ટન અંકિત કુમારને ગુમાવી દીધા, જેના કારણે સ્કોર 2/2 રહ્યો.
હરિયાણા માટે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ જ્યારે મયંક શાંડિલ્ય (3) અને નિશાંત સિંધુ (13) પણ સસ્તામાં આઉટ થયા. 23મી ઓવરમાં 43/6 પર, રમત સંતુલિત થઈ ગઈ. વિકેટકીપર યશવર્ધન દલાલ (14*) અને પાર્થ વત્સ (13*) એ દબાણ હેઠળ નોંધપાત્ર સંયમ બતાવ્યો, બાકીના 19 રન ઉમેરીને હરિયાણાને રોમાંચક વિજય અને છ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ અપાવ્યા. યશવર્ધને બે ચોગ્ગા સાથે જીત પર મહોર લગાવી અને મેચનો અંત શાનદાર રીતે કર્યો.
ગુજરાત માટે, ડાબોડી સ્પિનર વિશાલ જયસ્વાલ (3/23) અને સિદ્ધાર્થ દેસાઈ (2/25) એ સૌથી વધુ નુકસાન કર્યું, જ્યારે ભારતીય લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ એક વિકેટ લીધી.
અગાઉ, ગુજરાતની ટીમ 113/8 થી ફરી શરૂઆત કર્યા પછી તેમની બીજી ઇનિંગમાં 137 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પિચ સ્પિનરો માટે અનુકૂળ રહી, અને હરિયાણાના બોલરોએ મેચને મજબૂત બનાવી રાખી.
હરિયાણાની પહેલી ઇનિંગમાં ગુજરાત તરફથી ઓફ-સ્પિનર નિખિલ કશ્યપે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 21.4 ઓવરમાં 59 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે શાંડિલ્ય, સિંધુ અને વત્સે દરેકે બે-બે વિકેટ લીધી.
હરિયાણાની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગે મેચની શરૂઆતમાં જ તેમને પ્રથમ ઇનિંગમાં 102 રનની મજબૂત લીડ આપી, જેનાથી 2016-17 ના ચેમ્પિયન પર વિજયનો પાયો નાખ્યો. જો ગુજરાત જીત્યું હોત તો તે રણજી ટ્રોફીના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછો સ્કોર હોત, પરંતુ હરિયાણાએ સમયસર સંયમ જાળવી રાખ્યો.
